7 марта воскресенье
СЕЙЧАС -6°С
Пробки 3/10
usd 74.43
eur 88.93
Тема дняОткровения таксиста, который работал в 90-х

Все новости

Все новости

«Люди забыли, что такое человеческая зима»: что случилось с погодой в России и какой будет весна

Задали главные вопросы о погоде синоптикам и климатологам

2 985
31Обсудить

Поделиться

В этом году Норильск так замело, что коммунальщики не успевали его чистить. Местные жители прокладывали дорогу к дому своими силами

В этом году Норильск так замело, что коммунальщики не успевали его чистить. Местные жители прокладывали дорогу к дому своими силами

Поделиться

Только ленивый не обсудил прошедшую зиму — она была холодная, снежная, настоящая. Тридцатиградусные морозы осадили Сибирь, а снегопады завалили юг России. Уже в январе температурный рекорд зафиксировали в Москве, правда, со знаком плюс: 25 января в столице официально стало самым теплым за последние 140 лет, +3,8 градуса тепла.

Кто бы мог подумать, что в феврале сюрпризы продолжатся: Москва и соседи стали замерзать, аномальные морозы ударили по Краснодарскому краю — 25 февраля на Кубани было холоднее, чем в Сибири. Урал замели метели: из-за стихии перекрыли дороги, люди застревали на трассах, в десятках населенных пунктов с перебоями работало электричество.

Метель, нулевая видимость и тридцатиградусный <nobr class="_">мороз —</nobr> примерно так провожали зиму на Южном Урале

Метель, нулевая видимость и тридцатиградусный мороз — примерно так провожали зиму на Южном Урале

Поделиться

В марте как по щелчку погоду отпустило: по данным Росгидромета, в большинстве регионов весна началась с тепла. Но остались вопросы: что случилось с зимой? Так теперь будет всегда? Какая погода будет дальше? Об этом мы спросили синоптиков и климатологов.

«Мы отвыкли от холодных зим, и это неудивительно»

В Росгидромете подтверждают: россияне — от западных границ до Якутии — действительно пережили аномально холодную зиму. Температура была на 4–6 градусов ниже нормы, причем виноват в этом февраль.

— В течение последних девяти лет, с 2012 по 2020 год, все феврали были теплыми или очень теплыми, и вот наконец-то средняя температура последнего месяца зимы оказалась ниже нормы, причем заметно. Особенно в восточных регионах азиатской части страны. После 2011 года ничего подобного не было, — рассказывает научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд. — Февраль подтянул зиму к отрицательной аномалии. Не такая большая интенсивность отклонений, но все равно на 2–4 градуса зима оказалась ниже нормы от западных границ нашей страны до Якутии.

Но что для обычного человека удивительно, то для климатолога — норма. Перемены на столбике термометра зимой укладываются в рамки нормального хода температуры, заявляет климатолог, член Русского географического общества Нина Зайцева.

— Люди просто забыли, что такое человеческая зима. Прошедшая зима была одной из холодных за последние полтора-два десятилетия. Есть средняя температура, есть диапазон изменений, как раз в среднегодовой многолетний диапазон изменений эти перемены помещаются, — объясняет Нина Зайцева. — Настоящих погодных аномалий в этот сезон у нас не было.

Нина Зайцева — климатолог, академик РАН, доктор географических наук, действительный член Русского географического общества.

С мнением Зайцевой согласен ее коллега, климатолог Андрей Киселёв. Он объясняет: если уж и говорить об аномальных зимах, то необходимо вспоминать не эту, а прошлую.

— Зимой 2019–2020 гг., если вы помните, температуры были очень высокими, снега практически не было. Чуть ли не ежедневно из разных регионов передавали сводки — побит температурный рекорд, — говорит Киселёв. — Если считать по науке, примерно раз в 20 лет происходит аномалия, выходящая за нормальные рамки, и зиму 2019–2020 гг. можно назвать такой. Нынешняя же существенно ближе к температурной норме. Просто за последние 10 лет мы отвыкли от холодных зим, что, в общем-то, неудивительно: происходит изменение климата — глобальная температура повышается, меняется режим осадков, перестраивается циркуляция — потоки воздуха в атмосфере, которые определяют сиюсекундную погоду. Происходят частые смены с холода на тепло и обратно.

Андрей Киселёв, кандидат физико-математических наук Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, автор книги «Парадоксы климата».

Так выглядели адыгейские водопады Руфабго в феврале: мороз наглухо заковал их в толстостенные ледово-хрустальные «стаканы»

Так выглядели адыгейские водопады Руфабго в феврале: мороз наглухо заковал их в толстостенные ледово-хрустальные «стаканы»

Поделиться

Какой будет весна?

Строить прогнозы дальше 7–10 дней синоптики не берутся — погода слишком непредсказуема. Однако в Росгидромете предупреждают: март в России будет чередоваться теплом и холодом. И это не самые лучшие новости для метеозависимых, детей и пожилых людей.

— По всей территории страны месяц ожидается неоднородным с частой сменой теплых и холодных эпизодов, с частой сменой «сухих» периодов и периодов выпадения осадков в разном виде, — говорит Роман Вильфанд. — На Азиатской территории осадки в основном будут в виде снега, на Европейской территории во всех трех фазах… Прогнозируется температурный фон в основном около нормы.

Перепад <nobr class="_">температур —</nobr> спонсор метеозависимости. Сердечникам, детям и пожилым будет непросто

Перепад температур — спонсор метеозависимости. Сердечникам, детям и пожилым будет непросто

Поделиться

Температура ниже нормы ожидается на севере Западной Сибири и в северных районах Урала, а также северо-востоке европейской части России и севере Средней Сибири. В целом в России март начался с тепла, но в ближайшие дни наступает период, когда в тылу выраженного циклона на европейской части страны будут перемещаться холодные воздушные массы. Температура будет на 8–12 градусов ниже нормы.

Избыток осадков прогнозируется на Южном Урале и в Поволжье, а также на юге Западной Сибири — в Омской, Новосибирской областях и Алтайском крае, Забайкалье, Бурятии. В остальной части Сибири будет наблюдаться дефицит осадков.

Окончательно весна обоснуется к концу марта — тогда же синоптики смогут дать прогноз на остаток сезона. Надеяться на то, что за холодной зимой придет жаркое лето, как учит этому популярная примета, не стоит.

— На основании того, какой была зима, делать выводы о будущем лете невозможно. В метеорологические и климатические модели закладывается много разных факторов, к тому же мы живем в таких широтах, где можно давать прогноз не более чем на 14 дней, — говорит климатолог Андрей Киселёв. — Это связано со спецификой атмосферы и климатической системой вообще, с каждым днем качество этого долгосрочного прогноза будет падать.

— Представьте, как печально это было бы для метеорологов, насколько предсказуемыми были бы прогнозы! — отмечает Роман Вильфанд. — Поэтому я рад, что приметы не оправдываются.

Как погода изменится в будущем?

Несмотря на то что климатологи всё больше говорят о росте глобальной температуры, быстрых изменений не будет. И существенной перемены погоды мы с вами, скорее всего, не застанем. Хотя поудивляться кое-каким данным можно уже сейчас. Например, тому, что в России средняя температура растет в два с половиной раза быстрее, чем в целом на земном шаре.

— Мы находимся в том поясе, где площадь суши больше, чем площадь океана. Океан забирает часть приходящей энергии от Солнца в теплый сезон и возвращает ее в атмосферу с наступлением холодов. Суша такой способностью почти не обладает. Поэтому ситуация на планете в целом по сравнению с нами более мягкая, — говорит Андрей Киселёв. — В среднем по земному шару в каждое из последних десятилетий температура росла на 0,17–0,18 градуса. В России — на 0,47 градуса.

Думать, что глобальное потепление принесет только пользу, а в условном Якутске начнут цвести экзотические растения, — глубочайшее и, к сожалению, популярное заблуждение.

— Очень часто встречается такое заблуждение, что потепление всегда ведет к потеплению. Но оно может и к похолоданию привести, — говорит эколог Сергей Костарев. — Изменение температуры нарушает баланс. В чём заключается этот баланс? Мы получаем от Солнца значительно больше энергии, чем нужно. И эта лишняя энергия всегда связывалась в виде углеводорода. Растения его на себя забирали и в землю складывали в виде нефти, газа, прочих углеводородных соединений. А за последние 130 лет, с конца XIX века, промышленность начинает всё это добывать и сжигать. Соответственно, избыточный углерод, который копился веками, оказывается в воздухе. Этим газом отравиться невозможно, но он влияет на состояние атмосферы вокруг Земли и сказывается на изменении климата. Это не мгновенные изменения. Мы можем не замечать их десятилетиями.

Сергей Костарев — российский ученый, эколог, профессор кафедры по связям с общественностью Омского государственного университета путей сообщения, доктор философских наук.

Еще один момент — рост уровня воды в мировом океане. За прошлый век, по подсчетам ученых, вода поднялась на 17 см, или на 1,7 сантиметра каждые 10 лет. За 2000–2010 гг. рост ускорился вдвое — 3,2 см, а за 2010–2020 гг. составил уже 4 см.

— Этот процесс будет продолжаться. К концу века, по очень аккуратным оценкам, подъем уровня воды в мировом океане составит 70–90 см, — отмечает Киселёв. — Это грозит в первую очередь островным государствам — часть прибрежных территорий уйдет под воду. У нас в зоне риска находится Санкт-Петербург, но паниковать все же не стоит — выстроена система дамб, город под воду не уйдет.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Росгидрометпогода веснойпрогноз погодыприродные аномалии
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (31)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...