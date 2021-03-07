«Люди забыли, что такое человеческая зима»: что случилось с погодой в России и какой будет весна

В марте как по щелчку погоду отпустило: по данным Росгидромета, в большинстве регионов весна началась с тепла. Но остались вопросы: что случилось с зимой? Так теперь будет всегда? Какая погода будет дальше? Об этом мы спросили синоптиков и климатологов.

«Мы отвыкли от холодных зим, и это неудивительно»

В Росгидромете подтверждают: россияне — от западных границ до Якутии — действительно пережили аномально холодную зиму. Температура была на 4–6 градусов ниже нормы, причем виноват в этом февраль.



— В течение последних девяти лет, с 2012 по 2020 год, все феврали были теплыми или очень теплыми, и вот наконец-то средняя температура последнего месяца зимы оказалась ниже нормы, причем заметно. Особенно в восточных регионах азиатской части страны. После 2011 года ничего подобного не было, — рассказывает научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд. — Февраль подтянул зиму к отрицательной аномалии. Не такая большая интенсивность отклонений, но все равно на 2–4 градуса зима оказалась ниже нормы от западных границ нашей страны до Якутии.

