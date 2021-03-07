«Люди забыли, что такое человеческая зима»: что случилось с погодой в России и какой будет весна

Только ленивый не обсудил прошедшую зиму — она была холодная, снежная, настоящая. Тридцатиградусные морозы осадили Сибирь, а снегопады завалили юг России. Уже в январе температурный рекорд зафиксировали в Москве, правда, со знаком плюс:
Кто бы мог подумать, что в феврале сюрпризы продолжатся: Москва и соседи стали замерзать, аномальные морозы ударили по Краснодарскому краю —
В марте как по щелчку погоду отпустило: по данным Росгидромета, в большинстве регионов весна началась с тепла. Но остались вопросы: что случилось с зимой? Так теперь будет всегда? Какая погода будет дальше? Об этом мы спросили синоптиков и климатологов.
«Мы отвыкли от холодных зим, и это неудивительно»
В Росгидромете подтверждают: россияне — от западных границ до Якутии — действительно пережили аномально холодную зиму. Температура была на 4–6 градусов ниже нормы, причем виноват в этом февраль.
— В течение последних девяти лет, с 2012 по 2020 год, все феврали были теплыми или очень теплыми, и вот наконец-то средняя температура последнего месяца зимы оказалась ниже нормы, причем заметно. Особенно в восточных регионах азиатской части страны. После 2011 года ничего подобного не было, — рассказывает научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд. — Февраль подтянул зиму к отрицательной аномалии. Не такая большая интенсивность отклонений, но все равно на 2–4 градуса зима оказалась ниже нормы от западных границ нашей страны до Якутии.
Но что для обычного человека удивительно, то для климатолога — норма. Перемены на столбике термометра зимой укладываются в рамки нормального хода температуры, заявляет климатолог, член Русского географического общества Нина Зайцева.
— Люди просто забыли, что такое человеческая зима. Прошедшая зима была одной из холодных за последние полтора-два десятилетия. Есть средняя температура, есть диапазон изменений, как раз в среднегодовой многолетний диапазон изменений эти перемены помещаются, — объясняет Нина Зайцева. — Настоящих погодных аномалий в этот сезон у нас не было.
Нина Зайцева — климатолог, академик РАН, доктор географических наук, действительный член Русского географического общества.
С мнением Зайцевой согласен ее коллега, климатолог Андрей Киселёв. Он объясняет: если уж и говорить об аномальных зимах, то необходимо вспоминать не эту, а прошлую.
— Зимой
Андрей Киселёв, кандидат физико-математических наук Главной геофизической обсерватории
Какой будет весна?
Строить прогнозы дальше 7–10 дней синоптики не берутся — погода слишком непредсказуема. Однако в Росгидромете предупреждают: март в России будет чередоваться теплом и холодом. И это не самые лучшие новости для метеозависимых, детей и пожилых людей.
— По всей территории страны месяц ожидается неоднородным с частой сменой теплых и холодных эпизодов, с частой сменой «сухих» периодов и периодов выпадения осадков в разном виде, — говорит Роман Вильфанд. — На Азиатской территории осадки в основном будут в виде снега, на Европейской территории во всех трех фазах… Прогнозируется температурный фон в основном около нормы.
Температура ниже нормы ожидается на севере Западной Сибири и в северных районах Урала, а также северо-востоке европейской части России и севере Средней Сибири. В целом в России март начался с тепла, но в ближайшие дни наступает период, когда в тылу выраженного циклона на европейской части страны будут перемещаться холодные воздушные массы. Температура будет на 8–12 градусов ниже нормы.
Избыток осадков прогнозируется на Южном Урале и в Поволжье, а также на юге Западной Сибири — в Омской, Новосибирской областях и Алтайском крае, Забайкалье, Бурятии. В остальной части Сибири будет наблюдаться дефицит осадков.
Окончательно весна обоснуется к концу марта — тогда же синоптики смогут дать прогноз на остаток сезона. Надеяться на то, что за холодной зимой придет жаркое лето, как учит этому популярная примета, не стоит.
— На основании того, какой была зима, делать выводы о будущем лете невозможно. В метеорологические и климатические модели закладывается много разных факторов, к тому же мы живем в таких широтах, где можно давать прогноз не более чем на 14 дней, — говорит климатолог Андрей Киселёв. — Это связано со спецификой атмосферы и климатической системой вообще, с каждым днем качество этого долгосрочного прогноза будет падать.
— Представьте, как печально это было бы для метеорологов, насколько предсказуемыми были бы прогнозы! — отмечает Роман Вильфанд. — Поэтому я рад, что приметы не оправдываются.
Как погода изменится в будущем?
Несмотря на то что климатологи всё больше говорят о росте глобальной температуры, быстрых изменений не будет. И существенной перемены погоды мы с вами, скорее всего, не застанем. Хотя поудивляться кое-каким данным можно уже сейчас. Например, тому, что в России средняя температура растет в два с половиной раза быстрее, чем в целом на земном шаре.
— Мы находимся в том поясе, где площадь суши больше, чем площадь океана. Океан забирает часть приходящей энергии от Солнца в теплый сезон и возвращает ее в атмосферу с наступлением холодов. Суша такой способностью почти не обладает. Поэтому ситуация на планете в целом по сравнению с нами более мягкая, — говорит Андрей Киселёв. — В среднем по земному шару в каждое из последних десятилетий температура росла на 0,17–0,18 градуса. В России — на 0,47 градуса.
Думать, что глобальное потепление принесет только пользу, а в условном Якутске начнут цвести экзотические растения, — глубочайшее и, к сожалению, популярное заблуждение.
— Очень часто встречается такое заблуждение, что потепление всегда ведет к потеплению. Но оно может и к похолоданию привести, — говорит эколог Сергей Костарев. — Изменение температуры нарушает баланс. В чём заключается этот баланс? Мы получаем от Солнца значительно больше энергии, чем нужно. И эта лишняя энергия всегда связывалась в виде углеводорода. Растения его на себя забирали и в землю складывали в виде нефти, газа, прочих углеводородных соединений. А за последние 130 лет, с конца XIX века, промышленность начинает всё это добывать и сжигать. Соответственно, избыточный углерод, который копился веками, оказывается в воздухе. Этим газом отравиться невозможно, но он влияет на состояние атмосферы вокруг Земли и сказывается на изменении климата. Это не мгновенные изменения. Мы можем не замечать их десятилетиями.
Сергей Костарев — российский ученый, эколог, профессор кафедры по связям с общественностью Омского государственного университета путей сообщения, доктор философских наук.
Еще один момент — рост уровня воды в мировом океане. За прошлый век, по подсчетам ученых, вода поднялась на 17 см, или на 1,7 сантиметра каждые 10 лет. За 2000–2010 гг. рост ускорился вдвое — 3,2 см, а за 2010–2020 гг. составил уже 4 см.
— Этот процесс будет продолжаться. К концу века, по очень аккуратным оценкам, подъем уровня воды в мировом океане составит 70–90 см, — отмечает Киселёв. — Это грозит в первую очередь островным государствам — часть прибрежных территорий уйдет под воду. У нас в зоне риска находится Санкт-Петербург, но паниковать все же не стоит — выстроена система дамб, город под воду не уйдет.