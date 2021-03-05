На Новосибирск идет ветер до 23 м/с: МЧС рассылает оповещения

О порывистом ветре предупредили в МЧС жителей Новосибирска
В пятницу, 5 марта, новосибирцам пришла массовая рассылка от регионального МЧС в связи с ухудшением погодных условий в ближайшие дни.
— По данным Гидрометцентра, 6 марта по Новосибирской области ожидаются порывы ветра ночью до 23 м/с, днем — до 20 м/с. Единый телефон оперативных служб — 112, — говорится в сообщении.
Ранее мэрия Новосибирска предупредила горожан, что с 5 по 7 марта в Новосибирске потеплеет до 0 градусов. Теплая погода будет сопровождаться снегом и метелями.
Мы изучили прогнозы погоды на весну, которые составили различные сервисы. Почитайте в нашем обзоре, когда в Новосибирске установится плюсовая температура.