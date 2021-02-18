Заплатили ли полицейским за работу на митингах? Отвечает глава МВД НСО

Начальник ГУ МВД по НСО Андрей Кульков ответил на вопрос о том, как оплачивалась работа сотрудникам ведомства, когда в Новосибирске проходили несанкционированные митинги.

Во время пресс-конференции в ТАСС он заявил, что ведомство не потратило дополнительных средств на охрану правопорядка во время несанкционированных митингов и шествий в поддержку Алексея Навального 23 и 31 января . Но при этом сказал, что довольствие сотрудникам было выплачено «по закону».



— Мы как сотрудники правоохранительных органов сделали всё возможное, чтобы нарушений общественного порядка допущено не было. Сотрудники действовали в рамках закона. У нас есть денежное довольствие, которое определено положением прохождения службы. Федеральными законами установлено, где предусмотрены выплаты сотрудникам внутренних дел. Выплаты сотрудникам мы не нарушаем. Выплачиваем в соответствии с законом, — объяснил Андрей Кульков.

