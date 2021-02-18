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Заплатили ли полицейским за работу на митингах? Отвечает глава МВД НСО

Во время акций в поддержку Навального полицейские охраняли порядок в городе

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Андрей Кульков объяснил, что все выплаты были сделаны по закону

Андрей Кульков объяснил, что все выплаты были сделаны по закону

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Глава новосибирского МВД прокомментировал акции в поддержку Алексея Навального

Начальник ГУ МВД по НСО Андрей Кульков ответил на вопрос о том, как оплачивалась работа сотрудникам ведомства, когда в Новосибирске проходили несанкционированные митинги.

Во время пресс-конференции в ТАСС он заявил, что ведомство не потратило дополнительных средств на охрану правопорядка во время несанкционированных митингов и шествий в поддержку Алексея Навального 23 и 31 января. Но при этом сказал, что довольствие сотрудникам было выплачено «по закону».

— Мы как сотрудники правоохранительных органов сделали всё возможное, чтобы нарушений общественного порядка допущено не было. Сотрудники действовали в рамках закона. У нас есть денежное довольствие, которое определено положением прохождения службы. Федеральными законами установлено, где предусмотрены выплаты сотрудникам внутренних дел. Выплаты сотрудникам мы не нарушаем. Выплачиваем в соответствии с законом, — объяснил Андрей Кульков.

Еще одна акция в поддержку Навального прошла 14 февраля. Сторонники политика организовали флешмоб с фонариками — к акции присоединились и жители Новосибирска.

— Задержаний на мероприятиях, связанных с 14 февраля, не было, — рассказал Андрей Кульков на пресс-конференции в ТАСС.

О том, что происходило в Новосибирске 31 января, можно посмотреть здесь.

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Алексей Навальныймитингполицияфлешмоб
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