Заплатили ли полицейским за работу на митингах? Отвечает глава МВД НСО

Глава новосибирского МВД прокомментировал акции в поддержку Алексея Навального
Начальник ГУ МВД по НСО Андрей Кульков ответил на вопрос о том, как оплачивалась работа сотрудникам ведомства, когда в Новосибирске проходили несанкционированные митинги.
Во время пресс-конференции в ТАСС он заявил, что ведомство не потратило дополнительных средств на охрану правопорядка во время несанкционированных митингов и шествий в поддержку Алексея Навального 23 и
— Мы как сотрудники правоохранительных органов сделали всё возможное, чтобы нарушений общественного порядка допущено не было. Сотрудники действовали в рамках закона. У нас есть денежное довольствие, которое определено положением прохождения службы. Федеральными законами установлено, где предусмотрены выплаты сотрудникам внутренних дел. Выплаты сотрудникам мы не нарушаем. Выплачиваем в соответствии с законом, — объяснил Андрей Кульков.
Еще одна акция в поддержку Навального прошла
— Задержаний на мероприятиях, связанных с 14 февраля, не было, — рассказал Андрей Кульков на пресс-конференции в ТАСС.
О том, что происходило в Новосибирске