В Новосибирске разблокировали онлайн-банк лежачей сибирячки, которую просили принести в отделение Сбербанка

В Новосибирске Сбербанк разблокировал онлайн-банк и карточку лежачей сибирячки, которая не могла сама прийти в отделение. На прошлой неделе сыну больной женщины Александру Ивлеву отказывали сделать это, несмотря на наличие доверенности.

Проблема возникла после того, как онлайн-банк был оформлен по доверенности, — практически сразу его заблокировали, так как Сбербанк посчитал, что в нем происходят мошеннические операции. После была заблокирована и карта. От Александра Ивлева потребовали «принести и показать» мать начальнику или переделать доверенность, указав в ней конкретные операции.