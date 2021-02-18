В Новосибирске разблокировали онлайн-банк лежачей сибирячки, которую просили принести в отделение Сбербанка

Сбербанк разблокировал карточку лежачей сибирячки после публикации НГС
В Новосибирске Сбербанк разблокировал онлайн-банк и карточку лежачей сибирячки, которая не могла сама прийти в отделение. На прошлой неделе сыну больной женщины Александру Ивлеву отказывали сделать это, несмотря на наличие доверенности.
Проблема возникла после того, как онлайн-банк был оформлен по доверенности, — практически сразу его заблокировали, так как Сбербанк посчитал, что в нем происходят мошеннические операции. После была заблокирована и карта. От Александра Ивлева потребовали «принести и показать» мать начальнику или переделать доверенность, указав в ней конкретные операции.
В Сбербанке корреспонденту НГС рассказали, что не могут комментировать ситуацию, ссылаясь на персональные данные клиентов. После выхода публикации представители банка связались с Александром Ивлевым.
— Сказали, что всё разблокировали, но так и не извинились и не объяснили, почему отказались по доверенности делать это, — рассказал Александр Ивлев. — Я почитал в Сети, что ситуация наша не уникальна.
Вчера вечером он проверил карточку. Ее действительно разблокировали, но мама мужчины решила, что хочет сменить банк, чтобы больше не попадать в такие ситуации.
На прошлой неделе мы рассказывали, как жительница Новосибирска пострадала от действий телефонных мошенников, которые оформили на нее кредит на 500 тысяч, а затем сняли все деньги со счета. Теперь банк отказывается отменять операцию.