«Попросили принести маму в отделение»: Сбербанк отказался по доверенности разблокировать счет лежачей сибирячки

— Начали подбирать сиделку. Нужно было медицинское обслуживание. У меня договор с патронажным агентством, и нужно было оплачивать их услуги ежедневно. Приходилось утром подходить, деньги оставлять. И пенсию всегда маме приносили на дом. Понятно, что она лежит, не может контролировать это дело. Появились сведения, что разные люди занимают деньги у нее. Решили, что сделаем доверенность, откроем онлайн-банк, чтобы можно было сиделкам перечислять на карточки оплату и платить за ЖКХ, — объяснил Александр Ивлев. — Стоимость ухода, конечно, в два раза больше, чем пенсия, но это хоть какое-то подспорье.

Он вызвал на дом нотариуса за 7 тысяч рублей, которая выписала доверенность на его жену. По документу в Сбербанке на имя пенсионерки спокойно открыли счет, оформили онлайн-банк и выпустили карточку.

— Порадовались только один день. Установили приложение, ничего не успели сделать, как появилось сообщение: «По вашему онлайн-банку совершаются мошеннические операции. Ваш онлайн-банк заблокирован». Даже ни одной операции не прошло, и счет был абсолютно пустой. А Сбербанк уже определил, что это мошенничество. Мы пошли в банк. Документы были все на руках. Получили ответ: «Вы не имеете права разблокировать онлайн-банк по доверенности».