Суд на два месяца арестовал директора управления капстроительства Новосибирска

Центральный районный суд арестовал директора управления капстроительства Новосибирска Константина Головина — два месяца мужчина проведет в СИЗО.



Мужчину задержали в понедельник, 15 февраля, после обысков в МКУ «Управление капитального строительства». В тот же день региональный следком возбудил уголовное дело в отношении Константина Головина — его подозревают в мошенничестве и получении взятки.