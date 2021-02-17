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Суд на два месяца арестовал директора управления капстроительства Новосибирска

В начале недели мужчину задержали по подозрению в мошенничестве и получении взятки

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Сегодня суд рассмотрел ходатайство следователя по особо важным делам&nbsp;об избрании меры пресечения в отношении чиновника

Сегодня суд рассмотрел ходатайство следователя по особо важным делам об избрании меры пресечения в отношении чиновника

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Центральный районный суд арестовал директора управления капстроительства Новосибирска Константина Головина — два месяца мужчина проведет в СИЗО.

Мужчину задержали в понедельник, 15 февраля, после обысков в МКУ «Управление капитального строительства». В тот же день региональный следком возбудил уголовное дело в отношении Константина Головина — его подозревают в мошенничестве и получении взятки.

— Постановлением Центрального районного суда города Новосибирска от 17.02.2021 в отношении обвиняемого Головина К. Ю. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 15 апреля 2021 года, — сообщается на сайте суда.

По данным следствия, в 2020 году Константин Головин при выполнении муниципального контракта на строительство детского сада на улице Спортивной в Ленинском районе с помощью подконтрольной фирмы организовал подготовку фиктивных документов и принятие произведенных работ по водопонижению на объекте на сумму свыше 5 миллионов рублей. Эти работы не были произведены, но были оплачены. А при выполнении другого муниципального контракта в 2020 году — по строительству здания детского сада-яслей по улице 9 Ноября в Октябрьском районе — Константин Головин дал незаконные указания своим подчиненным осуществить приемку заведомо невыполненных работ в рамках муниципального контракта, за что получил взятку авиабилетами на сумму свыше 130 тысяч рублей.

Постановление суда еще не вступило в законную силу.

Ранее главу Обского бассейна водных путей оштрафовали на 35 тысяч за то, что он бесплатно разрешал чиновникам и директорам компаний кататься на теплоходе, чтобы «решить вопросы личного характера», — сумма ущерба составила 1 миллион 400 тысяч.

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