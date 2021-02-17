Суд на два месяца арестовал директора управления капстроительства Новосибирска

Центральный районный суд арестовал директора управления капстроительства Новосибирска Константина Головина — два месяца мужчина проведет в СИЗО.
Мужчину задержали в понедельник, 15 февраля, после обысков в МКУ «Управление капитального строительства». В тот же день региональный следком возбудил уголовное дело в отношении Константина Головина — его подозревают в мошенничестве и получении взятки.
— Постановлением Центрального районного суда города Новосибирска от 17.02.2021 в отношении обвиняемого
По данным следствия, в 2020 году Константин Головин при выполнении муниципального контракта на строительство детского сада на улице Спортивной в Ленинском районе с помощью подконтрольной фирмы организовал подготовку фиктивных документов и принятие произведенных работ по водопонижению на объекте на сумму свыше
Постановление суда еще не вступило в законную силу.
Ранее главу Обского бассейна водных путей оштрафовали на 35 тысяч за то, что он бесплатно разрешал чиновникам и директорам компаний кататься на теплоходе, чтобы «решить вопросы личного характера», — сумма ущерба составила