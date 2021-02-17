Неуместный авангард: почему новый козырек перехода у часовни на Красном проспекте вызывает столько споров

Навесы над входами в подземные переходы изначально планировали установить на площади Ленина: в частности, такое решение, только не в синем, а в красном цвете, предлагали у выхода к Госбанку. Я был категорически против — существующие гранитные ограждения, я считаю, вполне нормальные. При выходе из метро там есть возможность открыть зонт, есть навес. Если надо, какие-то незаметные решения из закаленного стекла могли бы быть. А тут такая активная форма рядом с памятником архитектуры.



На президиуме градсовета была тогда активная дискуссия, и в конечном итоге решили на площади Ленина их не устанавливать. Кто-то предложил потренироваться на переходе у Первомайского сквера. К предложению отнеслись вяло, рассматривать его не стали. Сейчас я понимаю, что надо было проводить отдельное обсуждение — и для этого места, и вообще для всех выходов из переходов. Но тогда я был доволен уже тем, что эта конструкция хотя бы на площади Ленина не появилась.

