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Игорь Поповский

Архитектор, директор «АПМ-2002», доцент кафедры архитектуры НГУАДИ
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Игорь Поповский

Архитектор, директор «АПМ-2002», доцент кафедры архитектуры НГУАДИ

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Неуместный авангард: почему новый козырек перехода у часовни на Красном проспекте вызывает столько споров

Архитектор Игорь Поповский рассказал, где первоначально хотели поставить конструкцию над входом в переход

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Одна из главных претензий к необычной конструкции в том, что она встала поперек вида на Закаменку

Одна из главных претензий к необычной конструкции в том, что она встала поперек вида на Закаменку

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Новый козырек перехода у часовни на Красном проспекте вызвал критику

На прошлой неделе стало известно, что открытие подземного перехода на Красном проспекте снова перенесли. На фоне этого среди экспертов снова разгорелась дискуссия об уместности конструкции, которая появилась там два месяца назад: ее сделала компания «Несущие системы» Дениса Герасимова — она же построила необычную стеклянную крышу в московском парке «Зарядье». Почему, несмотря на опыт компании, ее решение раскритиковали в Новосибирске, объяснил архитектор, доцент кафедры архитектуры НГУАДИ и член градостроительного совета мэрии Новосибирска Игорь Поповский.

Навесы над входами в подземные переходы изначально планировали установить на площади Ленина: в частности, такое решение, только не в синем, а в красном цвете, предлагали у выхода к Госбанку. Я был категорически против — существующие гранитные ограждения, я считаю, вполне нормальные. При выходе из метро там есть возможность открыть зонт, есть навес. Если надо, какие-то незаметные решения из закаленного стекла могли бы быть. А тут такая активная форма рядом с памятником архитектуры.

На президиуме градсовета была тогда активная дискуссия, и в конечном итоге решили на площади Ленина их не устанавливать. Кто-то предложил потренироваться на переходе у Первомайского сквера. К предложению отнеслись вяло, рассматривать его не стали. Сейчас я понимаю, что надо было проводить отдельное обсуждение — и для этого места, и вообще для всех выходов из переходов. Но тогда я был доволен уже тем, что эта конструкция хотя бы на площади Ленина не появилась.

С козырька сложно счищать снег, при этом он не спасет выходящих из перехода ни от него, ни от сильного дождя

С козырька сложно счищать снег, при этом он не спасет выходящих из перехода ни от него, ни от сильного дождя

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Когда козырек установили, он оказался не такой, как на визуализации, предложенной на градсовете. Там была абсолютно прямая плита, тонкие растяжки, сама эта плита была тоньше. А тут загнутый угол, мощные растяжки, кручение на столбе. Хотя на совете сомневались, что конструкция будет такой, как на эскизе: когда плита просчитывается, она всегда становится мощнее — так оно и случилось.

С самого начала руководитель управления заказчика по строительству подземных транспортных сооружений Александр Мысик спрашивал, как эту конструкцию потом эксплуатировать, потому что ведь на ней будет лежать снег. Это сейчас и происходит: снег лежит, убрать его сложно, по весне он будет грязным, при этом козырек установлен высоко и на ступеньках тоже лежит снег. От пурги, дождя, особенно с ветром, от грозы он тоже вряд ли спасет.

Есть и еще один момент, на который обратила внимание Александра Архипова: конструкция перекрывает перспективу Октябрьской магистрали. С точки входа в переход у Первомайского сквера открывается вид на дальний берег Каменки, где сейчас появляются интересные здания, эта перспектива показывает глубину города. Теперь она потеряна.

К внезапному винту на опоре конструкции вопросы чисто эстетические — не считая того, что он служит в первую очередь рекламой его создателей

К внезапному винту на опоре конструкции вопросы чисто эстетические — не считая того, что он служит в первую очередь рекламой его создателей

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В свое время выходы из перехода у гастронома «Под строкой» и банка были закрыты «крышечками». Их разрабатывала Татьяна Иваненко, и они были сделаны очень стильно: имели в основе модернизм, но вписывались в контекст классики, какая-то барочность была в этих «ракушках». Они вписались в окружение, «жили» там, пока их не убрали.

Я понимаю, что инициаторы новой конструкции хотели сделать что-то авангардное и неожиданное, но авангардные вещи не всегда уместны. Нам говорят, что Эйфелева башня тоже мало кому нравилась поначалу, а сейчас это символ Парижа и Франции. Возможно, авторы конструкции так и думают: мол, нас не поняли, потому что народ у нас отсталый, подходы консервативные. Но я бы не назвал себя консерватором, хотя на тот градсовет шел, чтобы выступить против. Я не раз поддерживал проекты Дениса Герасимова, но тогда сказал, что у нас есть другие площадки, где можно экспериментировать с авангардом: тогда еще было непонятно, что будет с переходами на площади Лыщинского, с выходами из станции «Спортивная».

Сейчас так оформлен один выход из перехода. У часовни над переходом такой козырек не появится — это было бы просто странно. Что касается других выходов из перехода, то это территория мэрии. Обычно если какой-то застройщик строит что-то некрасивое, то его охраняет Градостроительный кодекс: он не нарушает регламенты, а некрасивое здание ему нравится — и всё. Но здесь юрисдикция структур мэрии, и уже не скажешь, какие нехорошие у нас застройщики.

Убрать конструкцию легко — нужна только воля мэра. Инициаторы ее установки могут от демонтажа отказаться, но мэрия средства найдет. Конечно, будет противостояние, сложные разговоры, но вернуть первоначальный вид переходу нетрудно.

К таким объектам может быть разное отношение, но то, что их выносят на обсуждение, что авторы могут выслушать разные мнения, даст им возможность не сесть в лужу. Хотя, конечно, не все застройщики у нас способны испытывать чувство стыда и идти на диалог.

Ранее дизайнер показала, как на самом деле выглядит современная роскошь, и объяснила, почему скандальный «дворец Путина» вызывает только смех.

А до этого новосибирский художник показал, как должны выглядеть вывески, если делать их по правилам — получилось неожиданно стильно.

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архитектурацентр городапереход под часовней
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