Каким должен быть самый скандальный дворец России, чтобы над ним не смеялись. Дизайнер — о настоящей роскоши

Пока одни обсуждают, на самом ли деле дворец из расследования Навального принадлежит президенту РФ Владимиру Путину, других вдохновляют на шутки сами интерьеры. Но многие дизайнеры заплакали, увидев представления состоятельного заказчика о роскоши. Особенно в мире, где технологии шагнули так далеко, а по-настоящему первоклассных предметов интерьера — огромное количество. Архитектор-дизайнер KOD Studio Софья Парамонова порассуждала о том, какой должна быть актуальная роскошь, и показала вдохновляющий пример огромной квартиры на Манхэттене, где картины Пикассо и Уорхола выглядят органично. Подробнее — в авторской колонке.
После просмотра дворца, который может принадлежать Путину, захотелось поговорить о люксовом сегменте. Потому что в своей профессиональной деятельности дизайнера мне приходится сталкиваться с похожими запросами «стиля дворца» от определенной категории клиентов. С этим работать сложно и не хочется, так как роскошь, богатство понимаются ими в дизайне и архитектуре исключительно как нагромождение золота, вензелёчков, выдернутых из другого контекста псевдоклассических элементов и обязательных скульптур в театральных позах и античных одеяниях. Главное — чтобы было подороже и блестело. На самом деле такой подход производит отчетливое впечатление дурного вкуса, тяжеловесного однообразия и старомодности, как слишком сладкий торт.
Мне захотелось показать пример актуальной роскоши. Поговорить о ней — какая она? Как можно демонстрировать роскошь таким образом, чтобы она выглядела современно, элегантно, не тяжело и, самое главное, актуально. Очень часто это важно для молодой семьи.
Отличный пример опубликовало одно из самых престижных изданий Architecturaldigest.
Квартира на Манхэттене в самом высоком небоскребе
— Мы постарались сделать комнаты старыми и новыми одновременно — знакомыми, но необычными, — говорит дизайнер. — Несмотря на всё свое величие, эта квартира соответствует времени и месту, в котором мы находимся. Она принадлежит сегодняшнему дню.
Столкновение классики и современности.
Полы — плиты из дуба и известняка размером
Высокое качество материалов и отделки. Проемы окон — в дубе с бронзовой фурнитурой. Шторы из шелковой тафты. Большие дубовые двери. Коридор отделан ребристым деревом, покрытым лаком византийского синего цвета вручную. Стены основной спальни отделаны панелями из овечьей кожи в обрамлении орехового дерева. Изголовье кровати обито шелком. В детских — мебель из бука на заказ. Кашемировые ковры. Ванна на заказ из травертина в главной ванной. И розовые вставки из оникса — для детской. И так далее.
— Когда вы находитесь в квартире, вы чувствуете качество. Тихо, но это чувствуешь, — говорит дизайнер Стивен Вольпе.
И, конечно, искусство. Коллекция первоклассных произведений искусства, чтобы облагородить дом. Здесь картины Пикассо, Уорхола, Лихтенштейна, Стеллы и других художников
Современная роскошь не говорит громко. Она не кричит, не машет перед вами своей дороговизной, не бренчит золотыми деталями. Современная роскошь — качество подлинности. Настоящее дерево. Настоящая кожа. Настоящий шелк. Элегантность упругой линии и неожиданных сочетаний цвета и материалов.
Если вы пропустили наш тест на знание сортов роскоши — попробуйте угадать, перед вами интерьеры самого скандального дворца России или новосибирских домов.
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