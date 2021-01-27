Каким должен быть самый скандальный дворец России, чтобы над ним не смеялись. Дизайнер — о настоящей роскоши

После просмотра дворца, который может принадлежать Путину, захотелось поговорить о люксовом сегменте. Потому что в своей профессиональной деятельности дизайнера мне приходится сталкиваться с похожими запросами «стиля дворца» от определенной категории клиентов. С этим работать сложно и не хочется, так как роскошь, богатство понимаются ими в дизайне и архитектуре исключительно как нагромождение золота, вензелёчков, выдернутых из другого контекста псевдоклассических элементов и обязательных скульптур в театральных позах и античных одеяниях. Главное — чтобы было подороже и блестело. На самом деле такой подход производит отчетливое впечатление дурного вкуса, тяжеловесного однообразия и старомодности, как слишком сладкий торт.

Мне захотелось показать пример актуальной роскоши. Поговорить о ней — какая она? Как можно демонстрировать роскошь таким образом, чтобы она выглядела современно, элегантно, не тяжело и, самое главное, актуально. Очень часто это важно для молодой семьи.

Отличный пример опубликовало одно из самых престижных изданий Architecturaldigest.