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Софья Парамонова

Архитектор-дизайнер в KOD Studio
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Софья Парамонова

Архитектор-дизайнер в KOD Studio

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Каким должен быть самый скандальный дворец России, чтобы над ним не смеялись. Дизайнер — о настоящей роскоши

Софья Парамонова объяснила, что актуальная роскошь — это не нагромождение золота и вензелёчков

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В этой действительно роскошной квартире на Манхэттене только люстра Gio Ponti стоит <nobr class="_">22 тысячи</nobr> долларов (почти <nobr class="_">1,7 миллиона</nobr> рублей)

В этой действительно роскошной квартире на Манхэттене только люстра Gio Ponti стоит 22 тысячи долларов (почти 1,7 миллиона рублей)

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Пока одни обсуждают, на самом ли деле дворец из расследования Навального принадлежит президенту РФ Владимиру Путину, других вдохновляют на шутки сами интерьеры. Но многие дизайнеры заплакали, увидев представления состоятельного заказчика о роскоши. Особенно в мире, где технологии шагнули так далеко, а по-настоящему первоклассных предметов интерьера — огромное количество. Архитектор-дизайнер KOD Studio Софья Парамонова порассуждала о том, какой должна быть актуальная роскошь, и показала вдохновляющий пример огромной квартиры на Манхэттене, где картины Пикассо и Уорхола выглядят органично. Подробнее — в авторской колонке.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

После просмотра дворца, который может принадлежать Путину, захотелось поговорить о люксовом сегменте. Потому что в своей профессиональной деятельности дизайнера мне приходится сталкиваться с похожими запросами «стиля дворца» от определенной категории клиентов. С этим работать сложно и не хочется, так как роскошь, богатство понимаются ими в дизайне и архитектуре исключительно как нагромождение золота, вензелёчков, выдернутых из другого контекста псевдоклассических элементов и обязательных скульптур в театральных позах и античных одеяниях. Главное — чтобы было подороже и блестело. На самом деле такой подход производит отчетливое впечатление дурного вкуса, тяжеловесного однообразия и старомодности, как слишком сладкий торт.

Мне захотелось показать пример актуальной роскоши. Поговорить о ней — какая она? Как можно демонстрировать роскошь таким образом, чтобы она выглядела современно, элегантно, не тяжело и, самое главное, актуально. Очень часто это важно для молодой семьи.

Отличный пример опубликовало одно из самых престижных изданий Architecturaldigest.

Квартира на Манхэттене в самом высоком небоскребе 3000 квадратных метров, с высотой потолков 9 метров. Стоимостью от 60–95 миллионов долларов за пентхаус.

— Мы постарались сделать комнаты старыми и новыми одновременно — знакомыми, но необычными, — говорит дизайнер. — Несмотря на всё свое величие, эта квартира соответствует времени и месту, в котором мы находимся. Она принадлежит сегодняшнему дню.

Столкновение классики и современности.

Полы — плиты из дуба и известняка размером 50 х 100 см, уложенные в узор «елочка», чтобы создать современную интерпретацию классического паркета Версаля. Стол в гостиной Жюля Ваббса 1970-х годов (стоимостью более 20 тысяч долларов), с парой винтажных кресел Джакометти (стоимостью от 250 тысяч фунтов), увенчанный редкой люстрой Gio Ponti (стоимостью 22 тысячи долларов), отлично сочетается с творениями современных авангардных дизайнеров Джориса Лаармана, Фредриксона Сталларда и Начо Карбонела. И так во всех пространствах квартиры.

Шторы из шелковой тафты, люстра Seguso и дверное полотно с иллюминаторами от Жана Пруве

Шторы из шелковой тафты, люстра Seguso и дверное полотно с иллюминаторами от Жана Пруве

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Картина Ричарда Принса и буфет Жана Ройера в столовой

Картина Ричарда Принса и буфет Жана Ройера в столовой

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Стены основной спальни отделаны панелями из овечьей кожи в обрамлении орехового дерева. Изголовье кровати обито шелком

Стены основной спальни отделаны панелями из овечьей кожи в обрамлении орехового дерева. Изголовье кровати обито шелком

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В этом пентхаусе на Манхэттене <nobr class="_">9-метровые</nobr> потолки

В этом пентхаусе на Манхэттене 9-метровые потолки

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Высокое качество материалов и отделки. Проемы окон — в дубе с бронзовой фурнитурой. Шторы из шелковой тафты. Большие дубовые двери. Коридор отделан ребристым деревом, покрытым лаком византийского синего цвета вручную. Стены основной спальни отделаны панелями из овечьей кожи в обрамлении орехового дерева. Изголовье кровати обито шелком. В детских — мебель из бука на заказ. Кашемировые ковры. Ванна на заказ из травертина в главной ванной. И розовые вставки из оникса — для детской. И так далее.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен
Должно быть очень приятно полежать в ванной из травертина с таким видом из окна

Должно быть очень приятно полежать в ванной из травертина с таким видом из окна

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В детской ванной — розовые вставки из оникса

В детской ванной — розовые вставки из оникса

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В детской спальне — мебель из бука на заказ

В детской спальне — мебель из бука на заказ

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Роскошь не должна громко кричать о себе<br>

Роскошь не должна громко кричать о себе

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Коридор отделан ребристым деревом, покрытым лаком византийского синего цвета вручную

Коридор отделан ребристым деревом, покрытым лаком византийского синего цвета вручную

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В квартире на Манхэттене собрана коллекция первоклассных произведений искусства

В квартире на Манхэттене собрана коллекция первоклассных произведений искусства

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— Когда вы находитесь в квартире, вы чувствуете качество. Тихо, но это чувствуешь, — говорит дизайнер Стивен Вольпе.

И, конечно, искусство. Коллекция первоклассных произведений искусства, чтобы облагородить дом. Здесь картины Пикассо, Уорхола, Лихтенштейна, Стеллы и других художников XX века, дополненные множеством отборных декоративных объектов Вольпе.

Современная роскошь не говорит громко. Она не кричит, не машет перед вами своей дороговизной, не бренчит золотыми деталями. Современная роскошь — качество подлинности. Настоящее дерево. Настоящая кожа. Настоящий шелк. Элегантность упругой линии и неожиданных сочетаний цвета и материалов.

Если вы пропустили наш тест на знание сортов роскоши — попробуйте угадать, перед вами интерьеры самого скандального дворца России или новосибирских домов.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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интерьерроскошьМанхэттендворец Путина
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