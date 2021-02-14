Новосибирец снял стройку четвертого моста через Обь с высоты птичьего полета

Новосибирский фотограф и видеограф Станислав Ражев сделал двухминутный ролик со стройки четвертого моста через реку Обь в Новосибирске. При помощи квадрокоптера он снял место строительства с разных сторон и ракурсов. Судя по ролику, работа на объекте кипит даже в выходной день.

— Полным ходом идет работа по возведению опор четвертого моста с рабочим названием «Центральный». Обещают запустить в декабре 2022 года, что довольно шустро для объекта такого размаха. А это, на минуточку, овер 40 ярдов. Тогда и посмотрим, насколько оправданы были страдания жителей нашего города в огромных пробках, учитывая, что это будет коммерческий мост. Мостовикам респект, работают так же круто, как водолазы! — поделился впечатлениями в описании к ролику автор.