14 февраля воскресенье
СЕЙЧАС -18°С
Пробки 1/10
usd 73.94
eur 89.61

Все новости

Все новости

Новосибирец снял стройку четвертого моста через Обь с высоты птичьего полета

Мост планируют достроить к декабрю 2022 года

650
7Обсудить

Поделиться

Как отметил сам автор, видео получилось немного романтичным за счет музыки и тумана

Как отметил сам автор, видео получилось немного романтичным за счет музыки и тумана

Поделиться

Новосибирский фотограф снял стройку четвертого моста с высоты птичьего полета

Новосибирский фотограф и видеограф Станислав Ражев сделал двухминутный ролик со стройки четвертого моста через реку Обь в Новосибирске. При помощи квадрокоптера он снял место строительства с разных сторон и ракурсов. Судя по ролику, работа на объекте кипит даже в выходной день.

— Полным ходом идет работа по возведению опор четвертого моста с рабочим названием «Центральный». Обещают запустить в декабре 2022 года, что довольно шустро для объекта такого размаха. А это, на минуточку, овер 40 ярдов. Тогда и посмотрим, насколько оправданы были страдания жителей нашего города в огромных пробках, учитывая, что это будет коммерческий мост. Мостовикам респект, работают так же круто, как водолазы! — поделился впечатлениями в описании к ролику автор.

В конце прошлого года четвертый мост через Обь был готов на 20%. В текущем году строители должны надвинуть металлоконструкции мостового перехода над Обью, начать укладку автомобильного подхода к мосту и на 62% собрать и забетонировать пилон. Здесь мы показывали 10 захватывающих кадров со стройки моста от Славы Степанова.

На неделе стало известно, что в ближайшие два года в Новосибирскую область направят более двух миллиардов рублей на строительство четвертого моста. А до этого писать и бизнесмен из Новосибирска посчитал, сколько стоит пробка из-за строительства моста.

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

стройкачетвертый мост
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (7)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...