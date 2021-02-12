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Мэр Новосибирска рассказал, будут ли массовые гулянья на День города в 2021 году

Запрет на проведение массовых мероприятий в НСО сейчас действует до 31 марта

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В 2020 году День города не состоялся из-за коронавируса

В 2020 году День города не состоялся из-за коронавируса

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Мэр Новосибирска надеется на проведение Дня города в 2021 году

Сегодня, 12 февраля, мэр Новосибирска Анатолий Локоть высказал надежду на то, что в 2021 году состоится празднование Дня города.

— Надеемся, что в этом году ситуация позволит провести День города с мероприятиями, с приглашением новосибирцев и гостей города для участия в этих мероприятиях, — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Об этом заявил во время выездного совещания по ходу ремонта подземного перехода на Красном проспекте. Также Анатолий Локоть отметил, что ко Дню города власти города официально представят отремонтированный переход. Но поэтапное открытие начнётся раньше, когда будет первый этап, читайте в этой новости.

В прошлом году Новосибирск обошелся без гуляний на День города — праздник перенесли на неопределенный срок из-за коронавируса.

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