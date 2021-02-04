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В Чистой слободе восстановлено электроснабжение. Рассказываем, сколько времени понадобилось на работы

К полуночи все дома получили свет от основных линий

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Сейчас прокуратуре предстоит разобраться в причинах аварии

Сейчас прокуратуре предстоит разобраться в причинах аварии

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В Чистой слободе восстановлено электроснабжение

В Новосибирске в микрорайоне Чистая слобода полностью восстановили электроснабжение. Авария на линии произошла 2 февраля около 19:00. Свет во все дома подали к полуночи на следующий день. Основные работы заняли почти сутки.

— Энергетики восстановили три кабельные линии, поврежденные при несанкционированных работах по проколу грунта. Трансформаторные подстанции в микрорайоне Чистая слобода, обесточенные ранее из-за повреждения питающих кабельных линий, полностью запитаны. К 18:17 по местному времени четыре подстанции подключены по нормальной схеме электроснабжения, еще три — запитаны от резервных источников, предоставленных АО «РЭС». Общее время отключения электроэнергии не превысило установленной нормативной продолжительности, — сообщили в пресс-службе РЭС.

В ГК КПД-Газстрой корреспонденту НГС рассказали, что все дома получили электричество от основных линий.

— К 00:00 4 февраля электричество было восстановлено во всех домах микрорайона Чистая слобода, попавших в зону отключения. Повреждения трех кабельных линий устранены, трансформаторные подстанции полностью запитаны. Как подчеркивают технические службы, работы по устранению последствий аварии были осложнены ночным временем суток, глубоким пролеганием кабелей в земле и значительным промерзанием грунта. В настоящее время электроснабжение в микрорайоне осуществляется в штатном режиме. Дальнейшие работы не повлияют на бесперебойность подачи электроэнергии, — рассказали в компании.

Вечером 2 февраля из-за аварии на электросетях 17 домов в микрорайоне Чистая слобода остались без электричества. Журналисты НГС побывали на месте ремонтных работ и узнали, как 2,5 тысячи людей выживали без электричества.

В ликвидации последствий аварии РЭС задействовало 8 бригад, 19 человек и 15 единиц техники. Прокуратура также начала проверку из-за аварийного отключения электричества.

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отключение электричества
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