В Чистой слободе восстановлено электроснабжение. Рассказываем, сколько времени понадобилось на работы

В Чистой слободе восстановлено электроснабжение
В Новосибирске в микрорайоне Чистая слобода полностью восстановили электроснабжение. Авария на линии произошла
— Энергетики восстановили три кабельные линии, поврежденные при несанкционированных работах по проколу грунта. Трансформаторные подстанции в микрорайоне Чистая слобода, обесточенные ранее из-за повреждения питающих кабельных линий, полностью запитаны. К 18:17 по местному времени четыре подстанции подключены по нормальной схеме электроснабжения, еще три — запитаны от резервных источников, предоставленных АО «РЭС». Общее время отключения электроэнергии не превысило установленной нормативной продолжительности, — сообщили в пресс-службе РЭС.
В ГК КПД-Газстрой корреспонденту НГС рассказали, что все дома получили электричество от основных линий.
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В ликвидации последствий аварии РЭС задействовало 8 бригад, 19 человек и 15 единиц техники. Прокуратура также начала проверку из-за аварийного отключения электричества.