В Чистой слободе восстановлено электроснабжение. Рассказываем, сколько времени понадобилось на работы

В Новосибирске в микрорайоне Чистая слобода полностью восстановили электроснабжение. Авария на линии произошла 2 февраля около 19:00. Свет во все дома подали к полуночи на следующий день. Основные работы заняли почти сутки.

— Энергетики восстановили три кабельные линии, поврежденные при несанкционированных работах по проколу грунта. Трансформаторные подстанции в микрорайоне Чистая слобода, обесточенные ранее из-за повреждения питающих кабельных линий, полностью запитаны. К 18:17 по местному времени четыре подстанции подключены по нормальной схеме электроснабжения, еще три — запитаны от резервных источников, предоставленных АО «РЭС». Общее время отключения электроэнергии не превысило установленной нормативной продолжительности, — сообщили в пресс-службе РЭС.