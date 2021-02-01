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«Ситимобил» отстранил от поездок таксиста, участвовавшего в массовой драке на площади Труда

Но, по информации агрегатора, водитель не был на заказе

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Конфликт разгорелся между экипажами KIA Rio с логотипами «Ситимобил» и минивэна

Конфликт разгорелся между экипажами KIA Rio с логотипами «Ситимобил» и минивэна

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В Новосибирске агрегатор такси «Ситимобил» отстранил водителя от поездок после массовой драки на площади Труда.

Инцидент, по словам очевидцев в группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», произошел 31 января около обеда. Четверо мужчин подрались прямо на дороге — конфликт разгорелся между экипажами KIA Rio с логотипами «Ситимобил» и минивэна.

— В момент инцидента водитель партнера не выполнял заказ «Ситимобил», но до выяснения всех деталей он отстранен от выполнения других заказов, — ответили на запрос корреспондента НГС в пресс-службе «Ситимобил».

Полиция также сейчас ищет участников драки.

— В полицию об инциденте информация не поступала. Но по появившейся в Сети информации сотрудниками будет проведена проверка, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В августе на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Гоголя произошел конфликт между двумя мужчинами. Они бросили машины на встречной полосе, после чего устроили перепалку. Вместе с ними из салонов автомобилей вышли пассажиры, один из них достал пистолет.

В ночь на 14 января произошла потасовка возле бара на Вокзальной магистрали. Таксист выхватил нож и пытался ударить им другого мужчину.

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дракадрака с таксистом
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