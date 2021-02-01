«Ситимобил» отстранил от поездок таксиста, участвовавшего в массовой драке на площади Труда

В Новосибирске агрегатор такси «Ситимобил» отстранил водителя от поездок после массовой драки на площади Труда.
Инцидент, по словам очевидцев в группе Новосибирской службы эвакуации «
— В момент инцидента водитель партнера не выполнял заказ «Ситимобил», но до выяснения всех деталей он отстранен от выполнения других заказов, — ответили на запрос корреспондента НГС в пресс-службе «Ситимобил».
Полиция также сейчас ищет участников драки.
— В полицию об инциденте информация не поступала. Но по появившейся в Сети информации сотрудниками будет проведена проверка, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
В августе на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Гоголя произошел конфликт между двумя мужчинами. Они бросили машины на встречной полосе, после чего устроили перепалку. Вместе с ними из салонов автомобилей вышли пассажиры, один из них достал пистолет.
В ночь на