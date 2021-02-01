«Ситимобил» отстранил от поездок таксиста, участвовавшего в массовой драке на площади Труда

В Новосибирске агрегатор такси «Ситимобил» отстранил водителя от поездок после массовой драки на площади Труда.

Инцидент, по словам очевидцев в группе Новосибирской службы эвакуации « АСТ-54 », произошел 31 января около обеда. Четверо мужчин подрались прямо на дороге — конфликт разгорелся между экипажами KIA Rio с логотипами «Ситимобил» и минивэна.

— В момент инцидента водитель партнера не выполнял заказ «Ситимобил», но до выяснения всех деталей он отстранен от выполнения других заказов, — ответили на запрос корреспондента НГС в пресс-службе «Ситимобил».