В Новосибирске безымянная площадь получит свое название. Власти рассказали, какое именно

В Дзержинском районе Новосибирска появится площадь имени авиаконструктора Олега Антонова. Финальное решение об этом было принято сегодня, 28 января, на заседании комиссии по наименованиям.

— Прошло голосование на сайте мэрии, большинство поддержало наименование безымянной площади, которая образовалась на пересечении улиц Кошурникова и проспекта Дзержинского, — это достаточно проходное место, основная развязка, по сути, центр. Поэтому правильно, что она будет носить имя известного авиаконструктора, который работал в Новосибирске, — рассказал корреспонденту НГС общественник и депутат горсовета Ростислав Антонов.