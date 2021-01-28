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В Новосибирске безымянная площадь получит свое название. Власти рассказали, какое именно

Площадь назовут именем советского авиаконструктора, который четыре года работал в Новосибирске

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В ближайшее время на картах города безымянный участок в Дзержинском районе будет назван площадью авиаконструктора Олега Антонова

В ближайшее время на картах города безымянный участок в Дзержинском районе будет назван площадью авиаконструктора Олега Антонова

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В Новосибирске появится площадь авиаконструктора Олега Антонова

В Дзержинском районе Новосибирска появится площадь имени авиаконструктора Олега Антонова. Финальное решение об этом было принято сегодня, 28 января, на заседании комиссии по наименованиям.

— Прошло голосование на сайте мэрии, большинство поддержало наименование безымянной площади, которая образовалась на пересечении улиц Кошурникова и проспекта Дзержинского, — это достаточно проходное место, основная развязка, по сути, центр. Поэтому правильно, что она будет носить имя известного авиаконструктора, который работал в Новосибирске, — рассказал корреспонденту НГС общественник и депутат горсовета Ростислав Антонов.

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Также на площади имени Олега Антонова планируется установка памятного знака. Также на заседании было принято решение, что название остановки общественного транспорта «Березовая роща» останется прежним.

По информации музея Новосибирска, Олег Антонов — генеральный авиаконструктор, академик Академии наук СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственной премий. В 1945-1946 годах он занимал должность начальника филиала опытно-конструкторского бюро на заводе им. Чкалова. С 1946 по 1948 год он работал в должности начальника Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИИА).

— В эти годы сконструировал самолеты Ан-2, Ан-6, планер-паритель А-9, двухместный планер-паритель А-10. Многоцелевой самолет Ан-2, совершивший первый полет в 1947 году, стал лучшим в мире бипланом и летает до сих пор, — сообщается в Новосибирской книге памяти.

В мае 2019 года президент России присвоил аэропорту Толмачёво имя советского летчика Александра Покрышкина.

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березовая рощамэрия Новосибирска
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