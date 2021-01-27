В Москве барам разрешили работать ночью. Новосибирские рестораторы хотят так же — что говорят в правительстве

Новосибирские рестораторы хотят работать ночью следом за Москвой
Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин отменил запрет на ночную работу баров и других заведений. В это время новосибирские рестораторы подготовили письмо губернатору Андрею Травникову с просьбой разрешить им также работать в ночное время: сегодня они собирают подписи, а завтра отнесут документ главе региона. В правительстве НСО о снятии новых ограничений пока не говорят.
— Мы, владельцы разных новосибирских заведений, после Нового года понимали, что нужно что-то делать, потому что больше месяца не было диалога с властью. Начали готовить письмо губернатору. Мы собирались сегодня собрать подписи и завтра его отнести, и как раз подоспела новость о том, что сняли ограничения на работу в ночное время в Москве. Это очень важно, потому что регионы ориентируются на обстановку в Москве, я считаю, — рассказал журналисту НГС соучредитель бара The Rooks Игорь Каменев.
Он добавил, что в данный момент рестораторы находятся в диалоге с сотрудниками Минпромторга региона.
Что говорится в письме
Письмо подписывают предприниматели, чей режим работы включает ночное время — бары, рестораны, кафе, бильярды, клубы. Они утверждают, что введенные в октябре 2020 года запреты на работу в ночное время очень сильно ударили по их бизнесу: не имея возможности полноценной работы, они накопили серьезные долги по аренде и перед поставщиками:
— Но самый серьезный вопрос — это поиск источников для выплаты заработной платы при катастрофическом падении выручки! В целях сохранения коллективов почти все заведения были вынуждены использовать заемные средства. В то же время многие организации общественно-культурного направления — театры, кинотеатры, дома культуры и т.п. продолжали работать без временных ограничений. Это позволило им проводить концертно-развлекательные программы в любое время суток, что является явно несправедливым по отношению к организациям нашего формата. По сути было оказано предпочтение одним видам организаций за счет выживания других.
Они заявляют, что «введенные меры по ограничению работы в течение ночных часов нельзя признать продуманными и справедливыми»:
— Не секрет, что эти «запретные часы» не имеют никакого научного или практического обоснования, фактически определены произвольно. Так, невозможно разумно объяснить, чем обусловлено введение именно такого интервала работы — запрет на работу в течение 8 часов ночного времени. Ведь за предыдущие 16 часов дневного времени распространение инфекции может быть гораздо более интенсивным, чем за 8 часов ночного. Чем обусловлена такая логика? Непонятно.
Что, на их взгляд, не было учтено
Авторы письма считают, что ограничения не учитывали то, что большая часть людей, посещающих ночные бары, кафе и клубы, имеют возраст 20–30 лет, то есть не находятся в группе риска по возрасту; утверждают, что в заведениях организована система средств безопасности. А системы обеззараживания воздуха работают в постоянном режиме и уменьшают риск инфицирования. Также в заведениях производится регулярная обработка поверхностей с учетом требований СЭС.
— Персонал работает в масках и перчатках, проинструктирован и требует выполнения ограничений от посетителей. Кроме того, мы сами заинтересованы в здоровье персонала, поскольку болезнь сотрудников — это реальная невозможность работы заведения, — подчеркивается в письме.
Примеры других регионов
Авторы письма замечают, что в других регионах уже сняты подобные ограничения, связанные со временем: например, в Республике Крым, Челябинской и Калужской областях:
— В Тульской области запрет на работу кафе, ресторанов, баров, боулингов, бильярдов, ночных клубов, дискотек и караоке-клубов начинает действовать только с 2 часов ночи. В Кемеровской области не только возобновлен личный прием граждан в органах исполнительной власти, но и разрешено работать организациям нашего профиля до 3 часов ночи.
К тому же эти ограничения с сегодняшнего дня отменены в Москве.
— С учетом объявленных властями нашего региона успехов в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и улучшений эпидемиологической обстановки считаем, что такой опыт должен быть использован и в Новосибирской области — как отвечающий требованиям текущей социальной, экономической и эпидемиологической обстановки. Со своей стороны гарантируем продолжение соблюдения антикоронавирусных мер, оставленных в действии, — пишут предприниматели.
Что говорят в правительстве НСО
— На данный момент обращение не поступило: оно будет оперативно рассмотрено в правительстве. О результатах рассмотрения мы сразу же сообщим, — сообщил Сергей Нешумов, руководитель департамента информационной политики администрации губернатора НСО и областного правительства. При этом он уточнил, что пока вопрос о снятии временных ограничений работы общепита на оперативном штабе не рассматривался.
Ранее новосибирские рестораторы неоднократно обращались к губернатору: например, в апреле просили разрешить работать в летнем формате на улице возле заведения.