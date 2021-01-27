В Москве барам разрешили работать ночью. Новосибирские рестораторы хотят так же — что говорят в правительстве

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин отменил запрет на ночную работу баров и других заведений. В это время новосибирские рестораторы подготовили письмо губернатору Андрею Травникову с просьбой разрешить им также работать в ночное время: сегодня они собирают подписи, а завтра отнесут документ главе региона. В правительстве НСО о снятии новых ограничений пока не говорят.



— Мы, владельцы разных новосибирских заведений, после Нового года понимали, что нужно что-то делать, потому что больше месяца не было диалога с властью. Начали готовить письмо губернатору. Мы собирались сегодня собрать подписи и завтра его отнести, и как раз подоспела новость о том, что сняли ограничения на работу в ночное время в Москве. Это очень важно, потому что регионы ориентируются на обстановку в Москве, я считаю, — рассказал журналисту НГС соучредитель бара The Rooks Игорь Каменев.

