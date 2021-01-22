22 января пятница
СЕЙЧАС -14°С
Пробки 6/10
usd 73.37
eur 88.97
Тема дняПроект нового парка в Новосибирске. Где он будет?

Все новости

Все новости

Следователи начали проверку из-за инцидента с 11-летним мальчиком — он получил травмы, скатившись с горки на «плюшке»

Ребенок находится в тяжелом, но стабильном состоянии

541
3Обсудить

Поделиться

Инцидент произошел еще <nobr class="_">20 января</nobr>&nbsp;

Инцидент произошел еще 20 января 

Поделиться

Следователи начали проверку из-за инцидента с 11-летним мальчиком

В Новосибирске следователи начали проверку из-за инцидента с 11-летним ребенком. Мальчик съехал на «плюшке» с горки и вылетел в пойму реки Оби. Он получил очень много травм, но врачам удалось стабилизировать его состояние.

— По данному факту СУ СКР по Новосибирской области организована доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства, изложенные в СМИ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказала старший помощник руководителя СУ СКРФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Ребенок получил переломы бедра со смещением, рук, лицевой кости черепа, компрессионный перелом пяти позвонков, также у него кровоизлияние в пазухи носа, раны лица, множественные ушибы, закрытая черепно-мозговая травма и травматический шок.

Ранее мы писали о том, что Следственный комитет завел уголовное дело на тетю девочки, которая погибла на горке в Октябрьском районе Новосибирска.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

горкатюбинг
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (3)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...