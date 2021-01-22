Следователи начали проверку из-за инцидента с 11-летним мальчиком — он получил травмы, скатившись с горки на «плюшке»

Следователи начали проверку из-за инцидента с 11-летним мальчиком
В Новосибирске следователи начали проверку из-за инцидента с
— По данному факту СУ СКР по Новосибирской области организована доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства, изложенные в СМИ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказала старший помощник руководителя СУ СКРФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
Ребенок получил переломы бедра со смещением, рук, лицевой кости черепа, компрессионный перелом пяти позвонков, также у него кровоизлияние в пазухи носа, раны лица, множественные ушибы, закрытая черепно-мозговая травма и травматический шок.
Ранее мы писали о том, что Следственный комитет завел уголовное дело на тетю девочки, которая погибла на горке в Октябрьском районе Новосибирска.