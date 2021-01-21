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В Новосибирске 11-летний мальчик скатился с горки на «плюшке» и вылетел в пойму Оби

Врачам удалось спасти школьника: сейчас ребенок находится в тяжелом, но стабильном состоянии

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После происшествия родители привезли мальчика в больницу&nbsp;

После происшествия родители привезли мальчика в больницу 

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20 января в Новосибирске 11-летний мальчик скатился на тюбинге («плюшке») в необорудованном месте и вылетел в пойму реки Оби. Он получил много травм, но врачи стабилизировали его состояние.

Ребенка привезли в Городскую детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

— Родители вчера обратились самостоятельно, приехали на своем транспорте. Катались на тюбингах в районе Речного вокзала в необорудованном месте. Получилось так, что ребенок катался и улетел в пойму реки Оби. Видимо, ограждений не было. Высота была 6–8 метров, — рассказал журналисту НГС главный врач Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи Ростислав Заблоцкий.

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Ребенок получил переломы бедра со смещением, рук, лицевой кости черепа, компрессионный перелом пяти позвонков, также у него кровоизлияние в пазухи носа, раны лица, множественные ушибы, закрытая черепно-мозговая травма и травматический шок.

— Ребенок был немедленно доставлен в отделение реанимации, проведена необходимая комплексная диагностика и наложено скелетное вытяжение по перелому бедра. Ребенок стабилизирован, находится в тяжелом стабильном состоянии. Думаю, что прогноз хороший. Информация об этом была немедленно передана в полицию, — пояснил главный врач детской больницы.

Ранее мы писали о том, как врачи спасали девочку, скатившуюся с необорудованного склона, — им пришлось перебираться к ней через замерзшую реку, но реанимационные мероприятия оказались безуспешными.

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врачигорка«плюшки»детская больница скорой помощи
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