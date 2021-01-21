В Новосибирске 11-летний мальчик скатился с горки на «плюшке» и вылетел в пойму Оби

20 января в Новосибирске
Ребенка привезли в Городскую детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.
— Родители вчера обратились самостоятельно, приехали на своем транспорте. Катались на тюбингах в районе Речного вокзала в необорудованном месте. Получилось так, что ребенок катался и улетел в пойму реки Оби. Видимо, ограждений не было. Высота была
Ребенок получил переломы бедра со смещением, рук, лицевой кости черепа, компрессионный перелом пяти позвонков, также у него кровоизлияние в пазухи носа, раны лица, множественные ушибы, закрытая черепно-мозговая травма и травматический шок.
— Ребенок был немедленно доставлен в отделение реанимации, проведена необходимая комплексная диагностика и наложено скелетное вытяжение по перелому бедра. Ребенок стабилизирован, находится в тяжелом стабильном состоянии. Думаю, что прогноз хороший. Информация об этом была немедленно передана в полицию, — пояснил главный врач детской больницы.
Ранее мы писали о том, как врачи спасали девочку, скатившуюся с необорудованного склона, — им пришлось перебираться к ней через замерзшую реку, но реанимационные мероприятия оказались безуспешными.