В Новосибирске 11-летний мальчик скатился с горки на «плюшке» и вылетел в пойму Оби

20 января в Новосибирске 11-летний мальчик скатился на тюбинге («плюшке») в необорудованном месте и вылетел в пойму реки Оби. Он получил много травм, но врачи стабилизировали его состояние.



Ребенка привезли в Городскую детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.