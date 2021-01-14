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Ильдар Хусаинов

Директор федерального агентства недвижимости «Этажи»
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Ильдар Хусаинов

Директор федерального агентства недвижимости «Этажи»

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Как откладывать деньги, получая 24 тысячи в месяц, — шесть советов предпринимателя

Ильдар Хусаинов говорит, что склонен к минимализму и простоте, хоть и владеет огромной компанией

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Предприниматель Ильдар Хусаинов рассказал, как увеличить доходы

Предприниматель Ильдар Хусаинов рассказал, как увеличить доходы

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Предприниматель Ильдар Хусаинов известен своей бережливостью. Он говорит, что склонен к минимализму и простоте, предпочитает не тратиться, а сберегать. Мужчина редко меняет машины, на нынешней ездит с 2013 года.

Бизнесмен, привыкший делать накопления, дал советы, как сберегать деньги, экономить и научиться отказываться от лишнего. Далее — от первого лица.

Шестьдесят три процента россиян почти не имеют накоплений, в США подобная ситуация — менее 1000 долларов на счетах у 69% населения. Это сложно прокомментировать, но могу поделиться мыслями.

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  1. Сколько бы у вас ни было доходов, приучайте себя сберегать. Даже если получаете 24 тысячи рублей в месяц, попробуйте копить по 1400 рублей в месяц. Тогда удивительным образом доходы начинают расти, появляется азарт в накопительстве, вы становитесь более эффективным.
  2. Полностью откажитесь от импульсивных покупок: всегда понимайте — вы сейчас тратите деньги или инвестируете. Инвестиции в обучение, недвижимость, саморазвитие приведут к новым доходам, а бездумные траты — к новым проблемам. Конечно, есть обязательные затраты, но, как правило, всегда есть часть затрат, которая должна быть проинвестирована.
  3. Умейте всё покупать дешево. Возьмите за правило не переплачивать. Если игрушку для ребенка можно купить на сайте за 700 рублей, а в магазине она стоит 1600 рублей, то потерпите, закажите, надо уметь ждать. Тот, кто не умеет ждать, будет дорого платить за это.
  4. Не следуйте моде. Нам очень много навязывают всего ненужного, лишь бы мы тратили деньги. За то, чтобы быть как все, мы платим огромную цену. Будьте самим собой, мне реально неважно, что обо мне думают другие, когда я езжу на 8-летней машине, или летаю экономом, или не покупаю дорогую одежду. Хотя давно мог позволить себе летать частным самолетом, зачем? Я знаю, что на сэкономленные деньги я могу, допустим, еще усилить управленческую команду, что приведет к еще большим доходам и развитию «Этажей». Так и на любом уровне всегда есть альтернативы. Сначала все их проанализируйте и, если вы уверены, что этот рубль правильнее потратить на это, только тогда действуйте.
  5. Следите за здоровьем и отказывайтесь от вредных привычек. Иначе на вас большие деньги заработают медики, производители сигарет и никотина. Пусть лучше деньги остаются у вас, вы это заслужили своей силой воли или не заслужили.
  6. Начинайте вести свои финансы, записывайте затраты, раз в месяц сводите свой семейный баланс, анализируйте, сколько накопили, сколько потратили, сколько доходов вам принесли сбережения. Даже если всё плохо, продолжайте вести честный мониторинг.

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