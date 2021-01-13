Хакер из Новосибирска взломал сети РЖД и заявил о возможной угрозе терактов из-за незащищенности сервисов

Хакер из Новосибирска взломал сети РЖД и заявил о возможной угрозе терактов
Программист из Новосибирска Алексей Сопов взломал сети РЖД. Об этом он рассказал на своей странице на сайте «Хабр».
Новосибирец решил проверить, насколько защищена корпоративная сеть РЖД через год после того, как его коллега без особых усилий всего за 20 минут получил доступ ко внутренней сети РЖД через WiFi поезда «Сапсан».
Алексей через прокси-сервер получил доступ к камерам РЖД на путях и в вокзалах, а также к внутренним сервисам монополии и обнаружил кучу устройств без защиты. По итогам «взлома» мужчина предупредил о возможной угрозе терактов из-за слабой защищенности сервисов РЖД. Для взлома мужчина использовал сервис для сканирования сетей NMAP.
По словам новосибирца, за восемь часов он получил доступ к внутренним сетям компании и камерам видеонаблюдения в Уфе, Костромской области, Новосибирске и Омске, не садясь в поезд.
В РЖД начали проверку по факту происшествия. Утечки информации после проникновения в сеть компании не было:
— Сообщаем, что утечки персональных данных клиентов холдинга не произошло, угрозы безопасности движения нет, — передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.