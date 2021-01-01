С лёгким паром, страна! Новогодний тест НГС

Не бывает Нового года без елки, мандаринов, оливье, селедки под шубой и, конечно же, фильма «Ирония судьбы, Или с легким паром». В этом году культовому фильму режиссера Эльдара Рязанова исполнилось 45 лет — сняли его в 1975 году, а впервые показали советскому зрителю 1 января 1976 года. Кто должен был лететь в Ленинград вместо Жени Лукашина? Сколько раз за новогоднюю ночь Ипполит возвращался к Наде? Где жили главные герои? Давайте проверим, на сколько хорошо вы знаете самый новогодний фильм страны.