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С лёгким паром, страна! Новогодний тест НГС

10 вопросов о культовом фильме Эльдара Рязанова

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А какой у вас любимый новогодний фильм? Поделитесь с нами в комментариях

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Не бывает Нового года без елки, мандаринов, оливье, селедки под шубой и, конечно же, фильма «Ирония судьбы, Или с легким паром». В этом году культовому фильму режиссера Эльдара Рязанова исполнилось 45 лет — сняли его в 1975 году, а впервые показали советскому зрителю 1 января 1976 года. Кто должен был лететь в Ленинград вместо Жени Лукашина? Сколько раз за новогоднюю ночь Ипполит возвращался к Наде? Где жили главные герои? Давайте проверим, на сколько хорошо вы знаете самый новогодний фильм страны.

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Анна Богданова
Скриншоты из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»

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