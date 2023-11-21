Короткий путь к подагре: 20 продуктов, из-за которых опасная болезнь может начаться в 25

Подагра — одна из древнейших

Если некоторые болезни пропадают из нашего поля зрения навсегда, другие уходят, чтобы вернуться, а третьи появляются здесь и сейчас и перерастают в пандемии, то подагра — одна из тех, что были с человеком на протяжении всей его истории. Первые упоминания о ней относятся еще к 2600 году до н. э . То есть самой болезни «подагра» в те времена еще не было, а вот симптомы совпадали точь-в-точь.

