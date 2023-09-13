Выпил-закусил: в новосибирской кондитерской появился пончик из сидра с золотым напылением — сколько он стоит?

В одной из кондитерских Новосибирска «Пончиковой» появился золотой пончик на основе яблочного сидра — его цена в три раза превосходит среднюю стоимость этой выпечки по городу. В составе пончика используется сидр из яблочного сока и сидровых дрожжей, именно так его описывают в соцсетях кондитерской, который владеют создатели проекта «Бисквит Хаус».
— Нам хотелось разнообразить привычную линейку вкусов, сделать что-то новое с вау-эффектом. Пекарь предложила пончик со вкусом шампанского, но этот компонент часто встречается в десертах, и тут мы вспомнили про наших друзей из дворика — сидрерия Incider и предложили им коллаборацию, — рассказывает Яна Яшина, маркетолог.
История сидра, предложенного для изготовления пончика — вдохновила: яблоки собираются на территории и в окрестностях мемориального музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Часть яблок собрана в саду дома, в котором жил Валерий Карпов, он же Марков из «Заповедника» Сергея Довлатова. Сидр называется «Абанамат», что означает междометие, которое способно описать практически любую эмоцию. Это слово часто произносил главный герой книги Сергея Довлатова «Наши».
Алкоголь в процессе приготовления пончика полностью выпаривается. Внутри можно увидеть сияние — это кондурин, кондитерская пыльца, часто используемая в десертах. Ею же пончик посыпан сверху.
Пончик с золотым напылением можно купить за 280 рублей в популярной пончиковой на Ленина 3, которая заработала весной этого года. В первые недели открытия за дорогими булками выстраивалась длинная очередь.
— Стоимость конкретно этого пончика строится из себестоимости сырья, которое мы используем, дорого обходится сидр и его транспортировка, кондурин — на один пончик уходит половина баночки 30 гр. В «Пончиковой» такое же ценообразование, как и во всех проектах «Бисквит Хаус», которое складывается из высококачественного сырья, ручного труда, налогов, — объясняет Яна Яшина ценовую политику проекта.
«Пончиковая» (так называется заведение) — проект Галины и Артема Печениных — создателей кондитерской Biscuit House и кафе Breakfast House, а также обладателей «Народной премии НГС» (2021 год). Заведение значительно меньше двух других — это маленький павильон, где нет ни посадочных мест, ни даже какого-то кухонного оборудования. Пончики пекут и декорируют в кондитерской Biscuit House и привозят в «Пончиковую» уже готовыми.
В соцсетях «Пончиковой» упоминается 16 разных видов этих изделий. Простой пончик стоит от 190 рублей, но в основном цены варьируются от 250 до 360 рублей. Это значительно дороже, чем во многих других магазинах или кондитерских. К примеру, в сети супермаркетов «Ярче» пончики стоят от 47 рублей до 56 рублей, пончик в сети кондитерских «Кузина» обойдется вам в 79 рублей.
Кондитеры из Новосибирска нередко попадают на телевидение благодаря своему таланту — так 13-летний школьник принял участие в шоу «Кондитер. Дети» на телеканале «Пятница». Для жюри молодой человек приготовил торт с карамельно-шоколадной начинкой.