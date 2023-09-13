Выпил-закусил: в новосибирской кондитерской появился пончик из сидра с золотым напылением — сколько он стоит?

Алкоголь в процессе приготовления пончика полностью выпаривается. Внутри можно увидеть сияние — это кондурин, кондитерская пыльца, часто используемая в десертах. Ею же пончик посыпан сверху.

Пончик с золотым напылением можно купить за 280 рублей в популярной пончиковой на Ленина 3, которая заработала весной этого года. В первые недели открытия за дорогими булками выстраивалась длинная очередь.

— Стоимость конкретно этого пончика строится из себестоимости сырья, которое мы используем, дорого обходится сидр и его транспортировка, кондурин — на один пончик уходит половина баночки 30 гр. В «Пончиковой» такое же ценообразование, как и во всех проектах «Бисквит Хаус», которое складывается из высококачественного сырья, ручного труда, налогов, — объясняет Яна Яшина ценовую политику проекта.