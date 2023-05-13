Диетологи назвали пять причин, из-за которых нельзя есть творог. А вас это касается?

Правда ли, что творог полезен для костей

Если у вас есть проблемы с костями, творог точно не помешает. Но одного его будет недостаточно. Потому что на здоровье костей влияет не только кальций.

— Кальций в принципе содержится в том, что мы потребляем: в твороге, мясе, молоке, различных других продуктах, — объясняет травматолог Алексей Баженов. — В общем, это не дефицитный микроэлемент, которого не хватает в нашей пище. Вопрос в том, чтобы он усваивался. Он хорошо усваивается при адекватном уровне витамина D в организме. Если витамина D нет, то можно какой угодно кальций есть: хоть в таблетках, хоть в твороге — вряд ли он в достаточном количестве поступит в костную систему.

