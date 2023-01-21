В Новосибирске открылся бар для женщин — что там делают мужчины и нужно ли их выгонять?

Место, как и многое в жизни женщины, начинается с абьюза: на входе висят портреты Марата Башарова, известного абьюзера, и малоизвестных иностранных мужчин, про которых мы не знаем достоверно, что они кого-то абьюзили.



Ну да ладно, бог с ними, с невероятно красивыми мужчинами на портретах, — меня абьюзил гардеробщик! Пока он копался с погружением моего пуховика в дебри гардероба на восьмом этаже, я сказала, что меня уже ждут наверху, и пошла, но он настаивал, чтобы я подождала, и вообще он обязан меня проводить. Я фыркнула, что это какой-то абьюз, и отправилась навстречу подругам и коктейлям. Потому что, выбирая между компанией чрезмерно ответственного гардеробщика и своих подруг, я, конечно, выберу подруг. Тем более что на их чаше весов еще и коктейли.