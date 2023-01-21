В Новосибирске открылся бар для женщин — что там делают мужчины и нужно ли их выгонять?

В «Бутоне» на Красном проспекте открылся бар для девушек — когда-то там был второй этаж ресторана R.A.G.U. Наш колумнист Светлана Гладкова и ее подруги решили проверить, как он приживается в Новосибирске. Чего не хватает женскому бару и какие желания остались невыполненными, читайте в ее новой колонке.
Если бы кто-то вздумал снимать «Секс в большом Новосибирске», то он должен был бы снимать его о нас четверых: мы ходили бы по гламурным заведениям, обсуждали бы покупки и мужчин, обменивались телефонами автосервисов, проверенными шиномонтажниками и гинекологами, пили бы коктейли и собирали экстренные девичники для починки в очередной раз разбитых сердец. Только вместо каблуков от Manolo Blahnik, конечно, были бы кеды, потому что где в Новосибирске вообще ходить на каблуках, если ты не гламурная цаца, которую личный водитель доставляет из дома с подземным паркингом на концерт в филармонию и потом на ужин в какую-нибудь «Сыроварню»? И то не факт, что по дороге от машины до филармонии наша гламурная цаца не переломала бы ноги! Поэтому только кеды, да.
Впрочем, мы и не гламурные цацы, а три разведенные женщины разной степени выдержки развода (по одному ребенку, а еще две собаки и один кот на всех) и одна замужняя (плюс ребенок, плюс шиншилла), потому что наверняка по статистике в Новосибирске на трех разведенных женщин должна приходиться хотя бы одна счастливо замужняя. Нам потребовалось гламурное место, чтобы плавно выходить из новогодних праздников. Мы вспомнили об открывшемся в декабре баре для девушек GG, пошутили в чатике про точку G и отправились субботним вечером тусить в место, которое, судя по описанию, открыли специально для нас. И если мы не целевая аудитория, то кто?
Место, как и многое в жизни женщины, начинается с абьюза: на входе висят портреты Марата Башарова, известного абьюзера, и малоизвестных иностранных мужчин, про которых мы не знаем достоверно, что они кого-то абьюзили.
Ну да ладно, бог с ними, с невероятно красивыми мужчинами на портретах, — меня абьюзил гардеробщик! Пока он копался с погружением моего пуховика в дебри гардероба на восьмом этаже, я сказала, что меня уже ждут наверху, и пошла, но он настаивал, чтобы я подождала, и вообще он обязан меня проводить. Я фыркнула, что это какой-то абьюз, и отправилась навстречу подругам и коктейлям. Потому что, выбирая между компанией чрезмерно ответственного гардеробщика и своих подруг, я, конечно, выберу подруг. Тем более что на их чаше весов еще и коктейли.
Да, заведение специализируется на коктейлях. Вино бокалами в меню тоже есть, но длиннющая барная стойка, где можно снимать очень красивые видяшки про бравых барменов, и первый коктейль за вечер в подарок — отличный повод попробовать вместо привычного Prosecco что-нибудь затейливое. Барной карты нет: идея в том, что ты расскажешь бармену о своих желаниях, а он намешает тебе чего-нибудь необычного. И, видимо, это как раз и должно стать гвоздем вашего вечера.
В принципе, это действительно затейливо. Говоришь, например, бармену, что любишь апероль, но хочешь чего-то другого — и он мешает тебе что-то эдакое, вдохновляясь аперолем, но не апероль. Или он отдает тебе коктейль, водружает в него веточку лаванды, поджигает и требует пить так, чтобы ты непременно вдыхала дым, когда делаешь глоток. Ведь только так раскроется всё богатство вкусов этого безумия. Или ты просишь коктейль, чтобы там было что угодно, но только не водка. И он мешает тебе нечто, чего уже и сам никогда не сможет повторить и где, возможно, есть всё, кроме водки. И ты думаешь, что, может быть, это был лучший коктейль в твоей жизни. И, возможно, всю жизнь ты будешь искать того, кто воспроизведет нечто подобное, но так и не найдешь. И когда-нибудь ты будешь рассказывать внучке, что самый лучший коктейль в твоей жизни случился в специальном женском баре, из которого открывается роскошный вид на Красный проспект (да-да, а не в каком-нибудь там барчике для серферов на Бали с видом на Индийский океан!).
Нужно помнить, впрочем, что девочкам коктейли нужны не только для того, чтобы пить, но и чтобы фотографировать, особенно если учесть инстаграмные интерьеры* и мохнатые люстры и светильники. Минус, правда, в очень неубедительном свете, из-за чего фотографии себя красивых получаются не такими уж и вдохновляющими на сторисоспам в одной там запрещенной соцсети. Но это, может, и к лучшему: выложила свой коктейль, написала, где пьешь, и пей себе дальше, а не пости пятнадцать снимков себя в интерьерах, потому что это сейчас тебе кажется, что ты тут вся такая красивая и свежая. А завтра утром у тебя могут появиться к себе вопросики по поводу этих фоточек.
Ах да, еда! Еда в заведении, конечно, есть. На открытии обозреватель НГС Стас Соколов убедительно объяснил, что девушкам нужны блюда мелкие, но симпатичные, чтобы можно было несколько раз за вечер побаловать себя чем-нибудь интересным, вместо того чтобы жевать внушительный стейк (да, мы можем любить стейки, но это просто немного другой формат). В итоге в заведении появились чудесные мелкие брускетты. Есть в наличии и еда посолиднее — боулы всякие и прочие воки, довольно вкусные, хотя иногда прибывающие на стол безнадежно холодными: кажется, субботний вечер стал некоторой неожиданностью для кухни. Но хочется надеяться, что они справятся, потому что всё, что я успела попробовать, стоило того.
А еще бармены жизнерадостно шутили с нами и очень смешно оправдывались за отсутствие в меню десертов. Они, говорят, еще изучают спрос, чтобы понять, какие именно десерты нужно добавить. Правда, когда в третий раз на вопрос, что нам повторить, мы уточнили, не появились ли еще в меню десерты, у бармена, который должен выполнять все наши желания, предательски задрожали руки. Ну да что тут поделать, женские желания — тяжелая ноша, это вам любой женатый мужчина скажет. Да и неженатый скажет тоже, он, может, как раз поэтому и не женат.
Что до мужчин, они в баре для женщин внезапно были. Более того, мы в баре для женщин были единственной компанией, которая выглядела как целевая аудитория. Кроме нас за вечер было три парочки на свиданиях, что несколько удивляло, если знать о позиционировании заведения. Но, если не знать, парочки на свиданиях смотрелись крайне органично: приглушенный свет, ненавязчивая музыка, огни большого Новосибирска за окнами, неожиданные сочетания в бокалах — чем не прелюдия к продолжению приятного субботнего вечера? Правда, мы немножко переживали, что должны были изрядно раздражать эти парочки своим шумным хохотом. Но, с другой стороны, человек не может всегда смеяться смайликами в чатах, иногда нужно смеяться так, как задумано природой. Вот мы и смеялись.
А десертов нам не хватило всё равно. И танцев еще не хватило, ведь этот бар прямо кажется придуманным для развеселых танцев вдоль барной стойки (не на ней самой, ладно уж, — там должны постоянно готовиться коктейли): девушки в эффектных нарядах должны двигаться под музыку в полумраке, косясь на окружающих — мол, кто тут на свете всех милее? Потом — забираться на высокий стул у стойки, смеяться с подругами, потягивать коктейль и снова отправляться плясать, услышав любимую мелодию. Вот такого места в Новосибирске прямо очень не хватает, так что хотелось бы надеяться, что девушки подтянутся пить свои коктейли и танцевать, непременно танцевать. А бар обзаведется десертами и приготовится к субботнему наплыву посетительниц. Впрочем, мужчин тоже пусть пускают, потому что вдруг нам захочется построить кому-то глазки?
Рядом с новым баром работает корейское кафе Chicko — очереди сюда выстраивались на Красном проспекте и удивляли других новосибирцев.
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