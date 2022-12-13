Красная марки «Путина» и черная из осетра: продавцы назвали самые популярные сорта икры у новосибирцев

С ноября новосибирцы стали в 2,6 раза чаще покупать икру, чем в среднем по году, об этом сообщил онлайн-сервис доставки продуктов «СберМаркет».
— Жители Новосибирска выбирают красную икру лосося — на нее приходится четыре из пяти купленных банок. Реже останавливаются на икре горбуши — это каждая седьмая покупка в категории. Менее популярна икра нерки и кеты, — сообщили в пресс-службе «СберМаркета». — Среди черной икры в Новосибирске чаще предпочитают осетровую, на нее приходится больше 90% от всех проданных банок. Оставшиеся 10% покупают икру стерляди и белуги.
По данным сервиса, самые популярные марки красной икры: «Красное золото», на втором месте — «Камчатское море» и «Красная птица» из «АШАНа». За ними следует марка «Путина», Milegrin и «Лунское море». Среди черной икры в Новосибирске чаще предпочитают осетровую — больше 90% от всех проданных банок. Оставшиеся 10% приходятся на икру стерляди и белуги. Лидер продаж черной икры — марка «Раскат».
Кроме того, к Новому году (по сравнению с октябрем) на 28% выросли продажи имитированной красной икры. А спрос на этот вид товара увеличился на 72%.
В среднем 100 граммов красной икры обойдутся в 500–900 рублей (горбуша — 883, лосось — 600, нерка — 867). Имитированная икра стоит от 50 до 100 рублей за 100 граммов.
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