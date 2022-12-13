Красная марки «Путина» и черная из осетра: продавцы назвали самые популярные сорта икры у новосибирцев

— Жители Новосибирска выбирают красную икру лосося — на нее приходится четыре из пяти купленных банок. Реже останавливаются на икре горбуши — это каждая седьмая покупка в категории. Менее популярна икра нерки и кеты, — сообщили в пресс-службе «СберМаркета». — Среди черной икры в Новосибирске чаще предпочитают осетровую, на нее приходится больше 90% от всех проданных банок. Оставшиеся 10% покупают икру стерляди и белуги.