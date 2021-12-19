Что будет, если съесть слишком много мандаринов? Отвечает врач

Мякоть мандарина (кстати, ее полезные свойства полностью сохраняются при транспортировке) на 87% состоит из воды, еще 7% приходится на сахар, остальное — кислоты, пектиновые вещества, минеральные соли, гликозиды, эфирные масла и витамины. Особенно много в мандаринах аскорбиновой кислоты (это характерно для цитрусовых вообще). Богаты мандарины витаминами группы B, P, K, D. Мандариновый сок содержит минералы, кальций, магний и калий. Кроме того, мандарины — отличный антидепрессант.



В Роспотребнадзоре также говорят, что полезна в мандаринах не только мякоть, но и кожура. Она богата эфирными маслами, органическими кислотами и флавоноидами.



— От цитрусовых большая польза за счет содержания флавоноидов — веществ, которые помогают нормализовать и стимулировать иммунитет, — говорит диетолог-нутрициолог Тамара Крамченинова. — Поэтому цитрусовые едят при простуде или для профилактики простуды. Основной их эффект — противовирусный. Всем известно, что в цитрусовых содержится много витамина С. И это действительно так. Что касается питательной ценности, то самыми полезными в этом случае являются грейпфруты и лимоны.

