Как вы это пьете? Почему цикорием стали заменять кофе и что в нем хорошего

Почему цикорием начали заменять кофе?

Считается, что первыми использовать цикорий в качестве кофезаменителя придумали французы еще в начале XIX века. Но совсем не из-за пользы, а из-за нехватки кофейных зерен. Это только потом ученые вздумали разобраться в его составе и эффектах и выяснили, что цикорий не хуже кофе, да еще и кофеина не содержит. С кофеином вообще отдельная история: он противопоказан людям с гипертонией, патологиями ЖКТ, сосудов и сердца. Представьте, что у такого человека еще и хроническая усталость. Как быть? Вот здесь цикорий и пригождается.



Цикорий бодрит так же, как кофе?

— Хотя в цикории нет кофеина, у него всё же есть бодрящий эффект, — говорит врач-диетолог Ирина Денисова. — Бодрит он благодаря высокому содержанию витаминов и минералов. Вряд ли можно всерьез сравнивать действие витаминов и кофеина, но, если на протяжении месяца (а то и дольше) ежедневно пить цикорий, общая утомляемость организма под действием комплекса витаминов понизится. Но много цикория тоже пить нельзя, а если нужно срочно взбодриться, то чашка черного кофе окажется куда эффективнее.

