Постковидная диета: что съесть, чтобы быстрее прийти в себя после болезни

По словам экспертов, после болезни у пациентов снижается иммунитет, нарушаются многие функции организма, а грамотно подобранное меню ускоряет обменные процессы в клетках и стимулирует иммунную систему.



— Потребность в питательных веществах индивидуальна и зависит от объема поражения легких, наличия дыхательной недостаточности в остром периоде и применения ИВЛ пациентам в острый период новой коронавирусной инфекции, — говорит руководитель Центра респираторной реабилитации пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию, Наталья Эсаулова. — Так, например, потребности в жирах и углеводах должны быть адаптированы к потребностям в энергии: для больных без дыхательной недостаточности соотношения энергии от жиров и углеводов — 30:70, для больных на ИВЛ — 50:50.



Наталья Александровна Эсаулова, руководитель Центра респираторной реабилитации пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию, заведующая пульмонологическим отделением «Новой больницы», кандидат медицинских наук.

