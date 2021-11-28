28 ноября воскресенье
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 3/10
usd 75.59
eur 84.95
Тема дняЧто известно о новом штамме коронавируса?
Все новости
Все новости

Постковидная диета: что съесть, чтобы быстрее прийти в себя после болезни

Оказывается, восстановление напрямую зависит от того, что мы едим

521
5Обсудить

Поделиться

Если ковида избежать не удалось, то можно помочь себе хотя бы побыстрей восстановиться. Еда поможет

Если ковида избежать не удалось, то можно помочь себе хотя бы побыстрей восстановиться. Еда поможет

Поделиться

Тех, кто еще не переболел ковидом, с каждым днем становится всё меньше, и врачи всеми силами стараются помочь переболевшим как можно легче перенести последствия COVID-19. Оказывается, большое значение в этом вопросе имеет даже питание. Важно соблюдать специальную противовоспалительную диету и хотя бы на время забыть о некоторых продуктах (а другие, наоборот, включить в рацион). И вот что говорят врачи о том, как быстрее прийти в себя и укрепить здоровье с помощью еды.

Общие правила постковидной диеты


По словам экспертов, после болезни у пациентов снижается иммунитет, нарушаются многие функции организма, а грамотно подобранное меню ускоряет обменные процессы в клетках и стимулирует иммунную систему.

— Потребность в питательных веществах индивидуальна и зависит от объема поражения легких, наличия дыхательной недостаточности в остром периоде и применения ИВЛ пациентам в острый период новой коронавирусной инфекции, — говорит руководитель Центра респираторной реабилитации пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию, Наталья Эсаулова. — Так, например, потребности в жирах и углеводах должны быть адаптированы к потребностям в энергии: для больных без дыхательной недостаточности соотношения энергии от жиров и углеводов — 30:70, для больных на ИВЛ — 50:50.

Наталья Александровна Эсаулова, руководитель Центра респираторной реабилитации пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию, заведующая пульмонологическим отделением «Новой больницы», кандидат медицинских наук.

Индивидуальные программы питания разрабатываются на разных этапах реабилитации с учетом тяжести COVID-19 у больного, его клинического состояния и в зависимости от того, как у него работает ЖКТ. Но оптимальный режим в постковидном периоде выглядит примерно так:

Если хотите поскорее прийти в себя, подумайте о плотном завтраке и легком ужине

Если хотите поскорее прийти в себя, подумайте о плотном завтраке и легком ужине

Поделиться

Что добавить в постковидное меню


Специалисты отмечают, что постковидный синдром длится в течение полугода после выздоровления. И хотя выраженность симптомов зависит от тяжести перенесенного заболевания, реабилитация важна даже при легком течении болезни.

Соблюдать специальную диету важно из-за того, что пациенту приходится принимать много лекарств, которые влияют на слизистую оболочку ЖКТ. Это может привести к язвенной болезни желудка или гастриту. Кроме того, при среднетяжелом и тяжелом течении болезни в организме происходит повышенный расход белка. Поэтому придется активно восстанавливать потери.

— В питание необходимо включить продукты с большим содержанием белка, такие как мясо, курица, рыба. Еду лучше варить, запекать или готовить на пару, — говорит Наталья Эсаулова. — Также рекомендуется увеличить употребление продуктов, содержащих витамин С, при отсутствии аллергических реакцией в анамнезе: цитрусовых, хурмы, яблок.

Для восстановления организма питание должно быть калорийным, богатым витаминами, макро- и микроэлементами, но в то же время щадящим для печени, сердечно-сосудистой системы и поджелудочной железы.

Каких продуктов лучше избегать


Ослабленному организму сложно переваривать тяжелую пищу, поэтому в первую очередь специалисты советуют на время убрать из рациона жирные, жареные, копченые, острые и соленые блюда. Кроме того, нежелательны продукты, которые могут вызвать воспалительные процессы, — рис, картофель, сахар.

Когда окончательно почувствуете себя лучше, можете вернуться к привычному режиму питания

Когда окончательно почувствуете себя лучше, можете вернуться к привычному режиму питания

Поделиться

— Постковидный синдром — это повышение воспалительной активности в организме, — говорит врач-диетолог Михаил Гинзбург. — Подобное лежит в основе возрастных болезней — гипертонии, атеросклерозов, онкозаболеваний, поэтому здесь эффективна противовоспалительная диета. После коронавируса пациентам следует исключить из рациона продукты с высоким гликемическим индексом, так называемые быстрые углеводы.

Михаил Гинзбург — врач-диетолог и психотерапевт, доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии.

Кроме того, специалисты советуют временно забыть о сосисках с сардельками, маргарине, пальмовом, подсолнечном и соевом масле. Они приводят к скачку уровня сахара в крови, а вместе с ним — к всплеску воспалительных маркеров.

Рекомендации для пациентов с расстройствами пищеварения


СЮЖЕТ

Интересно про едуИнтересно про еду

Поскольку пациенты с воспалительными заболеваниями пищеварительной системы принимают иммуносупрессоры (препараты искусственного угнетения иммунитета), они попадают в группу риска. Потому у врачей для них есть целый свод правил:

  • продолжать базисное лечение, если заболевание стабильно;
  • не назначать новый иммуносупрессор и не увеличивать дозировку действующего лекарства;
  • продолжать лечение биологическими препаратами;
  • использовать лечебное питание, если биологические препараты недоступны;
  • отложить плановую операцию и эндоскопию;
  • провести тестирование на COVID-19 перед экстренной операцией пациента с воспалительными заболеваниями кишечника.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

COVID-19ЖКТдиетадиетологедареабилитациякоронавируспищеварениековидвосстановление после ковида
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь знать больше фактов о продуктах, которые ешь каждый день? Подпишись на статьи по этой теме и получай их по почте
Подписаться