Как выбрать хурму, чтобы не вязала: самая подробная инструкция в картинках

Чем полезна хурма?

В первую очередь хурма — богатый источник бета-каротина (это понятно хотя бы по ее цвету). Он сохраняет красоту кожи и способствует здоровому зрению. Еще один источник полезных свойств хурмы, по данным Роспотребнадзора, — йод. Он нормализует работу щитовидной железы. Помимо этого, в состав плодов входят железо, калий, марганец, витамины группы В, фосфор, магний и пектин. Такой насыщенный состав способствует повышению уровня гемоглобина, поддерживает водно-солевой баланс, улучшая работу печени и почек, развивает память, укрепляет нервную систему, нормализует показатели кровяного давления и пищеварение.



— Хурма отвечает за иммунитет. В ней большое количество витамина А, йода, селена, минералов, полезных для щитовидной железы. Снижается активность щитовидной железы — падает иммунитет, — говорит диетолог-нутрициолог Тамара Крамченинова. — Хурма стимулирует обновление клеток легких и бронхов, так что она вполне может подойти для профилактики кашля. Даже ее питательная ценность намного выше, чем у остальных фруктов. Чтобы обеспечить суточную потребность в питательных веществах, достаточно съедать две-три хурмы в день.

