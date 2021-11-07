В новосибирском баре отметили 7 ноября ярмаркой элитных сыров, десертов и деликатесов из дичи

Барный комплекс «Типография» решил по-своему отметить 7 ноября (день Октябрьской революции) и провел первую в своей истории ярмарку крафтовых продуктов.
Ярмарка проводилась в основном зале «Типографии» (комплекс заведений из пяти разных концепций в здании бывшего гаража на задворках исторического здания на Красном проспекте, 22). Входящие в состав комплекса заведения при этом работали и были готовы обслужить клиентов, если такие появлялись. Участников ярмарки набралось немного — если не считать стенд самой «Типографии», где предлагалось пиво и вино, то в комплексе собралось девять участников. По большей части это были малые предприятия, которые сами производят какие-то продукты, торгуя ими через интернет и на подобных ярмарках.
Больше всего на ярмарке было сыров. Новосибирская сыроварня Labrie представляла собственную продукцию, а магазин Milk&Cheese — сыры производителей из разных российских регионов. Цены на выдержанные, твердые сыры начинались примерно с 2500 рублей за килограмм, но цена отдельных образцов доходила и до 4500 рублей.
Сразу два участника представили конфеты ручной работы с экзотическими (для среднего потребителя) вкусами: сыр с плесенью, соленая карамель и т. д. Конфеты можно было купить как наборами, так и в розницу по 80 рублей за штуку.
«Столица Сибири» привезла необычные мармелады и конфеты приготовленные с использованием сосновых шишек, кедровых орехов и лесных ягод (150-граммовая упаковка стоит 300 рублей). Предприятие торгует ими не только напрямую, эти сладости можно найти в крупных интернет-магазинах (Ozon и Wildberries), но и в торговой сети «Лента».
«Тайга» привезла на ярмарку деликатесы из дичи (лось, олень и т. д.), копченую речную рыбу и красную икру. В виде полукопченой колбасы без подсказки отличить лося от свинины может только знаток, но по крайней мере, можно получать удовольствие от осознания редкости продукта.
Пожалуй самым неожиданным участником стало маленькое предприятия Chili Club NSK, которое делает очень острые соусы из перцев, самостоятельно выращивая их в теплицах. Содержимое даже самых «мягких» из них потребует от дегустатора привычки, а уровень остроты самого «жгучего» из представленных соусов производители оценивают в 1 миллион единиц по шкале Сковилла (для сравнения, обычный перец чили имеет в среднем 50–70 тысяч единиц). Одна такая бутылочка обойдется в 999 рублей, но использовать её быстро вряд ли сможет даже самый горячий поклонник всего острого.
Ярмарка проводится один день (7 ноября) с 14:00 до 19:00 (или до тех пор, пока у участников будет чем торговать).
Подобного рода временные «маркеты» (как их называют организаторы) в Новосибирске проводятся регулярно. Например, в пятницу в «Меге» начала работать ярмарка абхазских продуктов, которая до этого несколько раз проводилась в ТРЦ «Сан-Сити»