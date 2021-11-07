В новосибирском баре отметили 7 ноября ярмаркой элитных сыров, десертов и деликатесов из дичи

Барный комплекс «Типография» решил по-своему отметить 7 ноября (день Октябрьской революции) и провел первую в своей истории ярмарку крафтовых продуктов.

Ярмарка проводилась в основном зале «Типографии» (комплекс заведений из пяти разных концепций в здании бывшего гаража на задворках исторического здания на Красном проспекте, 22). Входящие в состав комплекса заведения при этом работали и были готовы обслужить клиентов, если такие появлялись. Участников ярмарки набралось немного — если не считать стенд самой «Типографии», где предлагалось пиво и вино, то в комплексе собралось девять участников. По большей части это были малые предприятия, которые сами производят какие-то продукты, торгуя ими через интернет и на подобных ярмарках.