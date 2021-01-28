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В «Сан-Сити» на месте магазина Reebok заработала ярмарка с кубанским хамоном и абхазской скаморцей

Каждый из регионов на ярмарке отвечает за определенные товары

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Ярмарка в торговом центре будет работать до <nobr class="_">8 февраля</nobr>

Ярмарка в торговом центре будет работать до 8 февраля

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В Новосибирске на первом этаже торгово-развлекательного центра «Сан-Сити» начала работать временная ярмарка продуктов. Торговля развернута в помещении бывшего магазина спортивных товаров Reebok.

Товары на ярмарке разбиты по региональному признаку. Каждый прилавок посвящен определенному региону. При этом каждый из регионов специализируется на каком-то своем виде товаров.

Торговые ряды поставили в помещении, где еще недавно работал спортивный магазин

Торговые ряды поставили в помещении, где еще недавно работал спортивный магазин

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Прилавок с сухофруктами и орехами — на фото цены за 100 грамм

Прилавок с сухофруктами и орехами — на фото цены за 100 грамм

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Так, например, армянский раздел предлагает самые разные сухофрукты. Это не только привычные курага, чернослив, но также фаршированные орехами хурма и персики, слепленная в крупные шары сушеная вишня и т. д. Цены колеблются от 1800 до 2100 рублей за килограмм.

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На ярмарке можно купить хамон из Краснодарского края

На ярмарке можно купить хамон из Краснодарского края

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Кубань отвечает за мясные деликатесы. Здесь можно купить больше десятка видов копченой колбасы (цены начинаются с 1000 рублей за килограмм), а также копченый и вяленый свиной окорок (хамон), причем не только домашних свиней, но и дикого кабана (1800 рублей за килограмм).

Колбасы из Кубани

Колбасы из Кубани

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Абхазия предлагает сразу два вида продуктов — сладости (варенье, чурчхела и т. д.) и сыры. Кроме свежих сыров типа сулугуни здесь можно купить копченые сыры и сыры с пряностями. Среди них, например, есть аналог итальянского сыра скаморца, сделанный из буйволиного молока (1200 рублей за килограмм).

Копченые сыры из Абхазии

Копченые сыры из Абхазии

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В камчатском разделе продается рыба, морепродукты и икра. Копченая скумбрия, например, здесь стоит 450 рублей за килограмм, вяленная корюшка — 1500 рублей. Отдельно от Кубани работает отдел краснодарского чая.

Рыба и морепродукты с Дальнего Востока

Рыба и морепродукты с Дальнего Востока

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Торговые центры регулярно проводят у себя какие-то ярмарки, однако обычно торговля на них ведется в галереях. Использовать для этого именно пустующие помещения начал в свое время ЦУМ. Так, в 2017 году здесь заработала временная ярмарка абхазских товаров.

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ярмарка
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