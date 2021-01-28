В «Сан-Сити» на месте магазина Reebok заработала ярмарка с кубанским хамоном и абхазской скаморцей

В Новосибирске на первом этаже торгово-развлекательного центра «Сан-Сити» начала работать временная ярмарка продуктов. Торговля развернута в помещении бывшего магазина спортивных товаров Reebok.
Товары на ярмарке разбиты по региональному признаку. Каждый прилавок посвящен определенному региону. При этом каждый из регионов специализируется на каком-то своем виде товаров.
Так, например, армянский раздел предлагает самые разные сухофрукты. Это не только привычные курага, чернослив, но также фаршированные орехами хурма и персики, слепленная в крупные шары сушеная вишня и
Кубань отвечает за мясные деликатесы. Здесь можно купить больше десятка видов копченой колбасы (цены начинаются с 1000 рублей за килограмм), а также копченый и вяленый свиной окорок (хамон), причем не только домашних свиней, но и дикого кабана (1800 рублей за килограмм).
Абхазия предлагает сразу два вида продуктов — сладости (варенье, чурчхела и
В камчатском разделе продается рыба, морепродукты и икра. Копченая скумбрия, например, здесь стоит 450 рублей за килограмм, вяленная корюшка — 1500 рублей. Отдельно от Кубани работает отдел краснодарского чая.
Торговые центры регулярно проводят у себя какие-то ярмарки, однако обычно торговля на них ведется в галереях. Использовать для этого именно пустующие помещения начал в свое время ЦУМ. Так, в 2017 году здесь заработала временная ярмарка абхазских товаров.