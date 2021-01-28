В «Сан-Сити» на месте магазина Reebok заработала ярмарка с кубанским хамоном и абхазской скаморцей

Торговые центры регулярно проводят у себя какие-то ярмарки, однако обычно торговля на них ведется в галереях. Использовать для этого именно пустующие помещения начал в свое время ЦУМ. Так, в 2017 году здесь заработала временная ярмарка абхазских товаров.

