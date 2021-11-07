Не только описторхоз: что мы рискуем съесть вместе с рыбой

Описторхоз

Описторхоз — одно из самых распространенных паразитарных заболеваний, передающихся через рыбу. И вместе с тем одно из самых опасных. Больше остальных описторхозом славятся рыбы семейства карповых.



— Если употреблять в пищу рыбу семейства карповых (лещ, подлещик и всё остальное), легко можно получить описторхоз, который не выварить, — говорит врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — Элементарно при приготовлении ухи из такой рыбы придется три-четыре раза менять воду, чтобы рыба прошла термическую обработку. А жарить ее нужно не меньше 20 минут , но тогда у вас останутся одни угли.



Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.

