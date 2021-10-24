Слишком много вы его едите: что такое скрытый сахар и где его искать

— Для примера: в мороженом содержится четыре ложки сахара, в ванильном йогурте — пять, в 300 граммах газированной воды — девять. Если не можете сосчитать, сколько сахара вы едите, постарайтесь хотя бы воздержаться от злоупотребления сладким, — советует врач-диетолог Ирина Торопыгина. — Кроме того, все мы наслышаны о пробиотиках, но их эффект несколько преувеличен. Они искусственно поселяются в кишечнике и восстанавливают популяцию полезных бактерий. В этом их основное свойство. Однако большая часть теряется при процессе пищеварения.



Соусы и заправки для салатов



В соусах часто полно сахара. На столовую ложку кетчупа, например, приходится в среднем чайная ложка сахара (4 грамма). Большинство нежирных заправок для салатов — это вопрос того же сахара и консервантов. В некоторых (например, в обезжиренной итальянской заправке) содержится еще и кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы.



Самые полезные заправки для салатов сделаны без сахара и содержат натуральные жиры, такие как оливковое масло, (в нём содержится 77% мононенасыщенных жирных кислот), полезное для здоровья сердца. Кетчупы и другие соусы, в которых много сахара, можно заменить сметаной, домашним самодельным кетчупом, ореховым маслом.



Зерновые батончики



Так называемые фитнес-батончики позиционируются как полезный перекус для тех, кто следит за своей фигурой, и занятых людей. На деле, в них обычно кроме обилия сахара еще и крайне низкое содержание белка — питательного вещества, которое способствует насыщению. Но здесь не всё так однозначно, ведь батончиков сегодня огромное множество, они различаются по составу и назначению. Например, для необходимой порции белка лучше брать протеиновые.



Белый хлеб



Этот продукт диетологи называют «самым бестолковым». Готовят его из муки высшего сорта. Но за этим громким названием скрываются особенности технологии. По сути, такая мука лишена зерновой оболочки, нет пищевых волокон и витаминов группы В.



— Мука высшего сорта лишена зародыша белка, где было много витаминов, микроэлементов и антиоксидантов, то есть лишена самого ценного ядра, — говорит Галина Барташевич. — По сути, там эндосперм, это практически один углевод, большое количество крахмала. При такой обработке муку очень мелко промалывают, добавляют много соли и сахара.



Хлеб может быть полезным, если он цельнозерновой или как минимум с преимущественным содержанием муки грубого помола.



Консервированные фрукты и овощи

