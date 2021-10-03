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Холодильник против бессонницы: 5 продуктов, которые помогут заснуть

Тот самый случай, когда еда на ночь не только разрешается, но и рекомендуется

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Крепкий ужин перед сном еще никого до добра не доводил, а вот слегка перекусить можно. Стакан молока (теплого) тоже подойдет

Крепкий ужин перед сном еще никого до добра не доводил, а вот слегка перекусить можно. Стакан молока (теплого) тоже подойдет

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Если вы долго не можете заснуть, а пока ворочались в кровати, к вам пришло чувство голода и теперь бессонница только усилилась, во-первых, хватит мучить себя голодом. Во-вторых, идите к холодильнику. В-третьих, прочитайте советы наших диетологов, чтобы узнать, какие продукты избавят вас от бессонницы и помогут покрепче заснуть.

Главное правило, которого следует придерживаться, когда вы решите поесть на ночь глядя ради крепкого и здорового сна, — не объедайтесь, а устройте себе небольшой «ночник».

— «Ночник» и «есть на ночь» — это разные вещи, — говорит врач-диетолог Галина Барташевич. — «Ночник» — это подготовка организма ко сну, чтобы не засыпать голодным. А вот просто есть на ночь — это лишние калории, которые отложатся на животе спасательным кругом. Разглядеть границу просто. Сложнее ее не перейти. Одно из основных правил — объем еды не должен быть больше 100 мл.

Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук, стаж работы — больше 30 лет.

Пара бутербродов — уже перебор. Бутерброды — это углеводы, которые организму придется расщеплять и переваривать. Будет напряжение и по желудочному соку, и по желчеотделению.

— На ночной дожор тянет обычно тех людей, которые израсходовали энергию, но вовремя не возместили ее едой, — говорит Галина Барташевич. — В итоге организм требует вернуть затраченное, и человек, не особо думая о последствиях, пытается быстрее утолить голод. В ход идут пирожные, кофе, фрукты, шоколад — всё, что под руку попадется. Как результат — некачественный сон, отсутствие аппетита утром и нарушение биоритма в целом.

Кроме того, нужно соблюдать так называемую гигиену сна — это простые правила, которым нужно следовать, чтобы высыпаться. Ложиться и вставать в одно и то же время, ограничить двигательную нагрузку как минимум за час до сна, не употреблять алкоголь, чай или кофе за пару часов до сна.

— Перед сном не заниматься умственной деятельностью, требующей сосредоточения, не работать в постели, ограничить использование гаджетов, — говорит врач-невролог Анастасия Клименко. — Не курить перед сном. Проветривать комнату: понижение температуры и свежий воздух будут способствовать засыпанию. В комнате должно быть темно, это необходимо для лучшей выработки мелатонина — гормона, способствующего сну.

Анастасия Клименко — врач-невролог первой квалификационной категории, кандидат медицинских наук.

Также специалисты советуют ложиться до 23 часов, потому что с 10–11 вечера у нас происходит выработка естественного гормона сна — мелатонина. Мелатонин выполняет многие важные функции, в том числе регулирует время и качество сна. Чем больше в крови этого гормона, тем быстрее мы засыпаем и крепче спим. Его выработка, как и многие другие процессы в организме, привязана ко времени суток. Пик — с полуночи до 4 часов утра. В это время концентрация мелатонина в крови в 30 раз выше, чем днем. Если, конечно, нас окружает тьма кромешная — мелатонин отличается редкостной светобоязнью. В общем, вы, наверное, уже догадались, что покрепче заснуть нам помогут продукты, в составе которых есть мелатонин. Но пригодится не только он. Так что самое время подробнее остановиться на сонной продуктовой корзине.

Бананы


— Бананы хорошо известны тем, что богаты калием, а также являются доступным источником витамина В6, — говорит Галина Барташевич. — Витамин В6 необходим для синтеза мелатонина, который помогает регулировать фазы сна. Калий действует как мышечный релаксант и мягко подготавливает тело ко сну. Бананы также содержат триптофан — вещество, вызывающее сонливость.

Кроме того, бананы (благодаря тому же триптофану) стимулируют выработку серотонина — нейромедиатора, отвечающего за хорошее настроение и помогающего расслабиться. Бананы следует есть не позднее, чем за час до сна. Но не увлекайтесь. Одного банана будет вполне достаточно.

Вот почему бананы помогают нам засыпать

Вот почему бананы помогают нам засыпать

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Миндаль


Ученые из Национального фонда сна США провели исследование и пришли к выводу, что одолеть бессонницу поможет миндаль — как орехи, так и миндальное масло. А всё благодаря содержащемуся в миндале магнию. Именно дефицит магния часто наблюдается при бессоннице.

— Исследование подтвердило, что применение миндального масла интраназально в течение 30 дней подряд улучшает работу нервной системы, благоприятно сказывается на механизмах засыпания и сна, — заявили ученые в результатах исследования.

Эксперты советуют перед сном закапывать в нос две капли миндального масла, но если такой способ вам не подходит, можно ежедневно съедать по 10 миндальных орехов.

Рыба


В вопросе улучшения сна рыба полезна содержащимся в ней витамином B6. Он необходим для синтеза всё того же мелатонина в организме. Блюда из тунца, лосося, палтуса, съеденные перед сном, помогут обогатить кровь витамином В6, что в итоге поможет сделать наш сон спокойным и качественным.

Чем больше в рыбе витамина B6, тем больше в нём пользы для сна

Чем больше в рыбе витамина B6, тем больше в нём пользы для сна

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Молоко или кефир


Немного теплого молока — и сон придет сам. Этот бабушкин рецепт действительно работает. В молоке в достаточном количестве содержится всё тот же триптофан — аминокислота, необходимая для выработки мелатонина. Кроме того, молоко богато казеином — белком, который медленно усваивается и отвечает за наращивание мышечных волокон во сне. Не хотите пить просто теплое молоко — приготовьте себе небольшую порцию овсяной болтушки. Здесь вам и кальций с магнием, фосфор, кремний и калий — вещества, способствующие хорошему сну. Только не переборщите со сладкими добавками. Большое количество сахара может негативно повлиять на сон.

Также можно позволить себе немного кефира. В нём содержится приличное количество полезных бактерий и кислот, которые налаживают работу системы пищеварения и предотвращают размножение вредных микроорганизмов в микрофлоре. Помимо этого, кефир помогает снять напряжение и оказывает успокаивающее воздействие как на мышечную, так и на нервную системы. То, что нужно, чтобы расслабиться и побыстрее заснуть. Но есть одно исключение. Пить кефир на ночь специалисты не рекомендуют людям с хроническими нарушениями пищеварения. Потому что к вечеру ферментативные способности организма снижаются, а с отклонениями по части ЖКТ переваривание превратится в испытание с избыточными нагрузками. Также не рекомендуют ночной кефир людям с гастритом, склонным к мигреням и головным болям. Да и людям без патологий лучше не пить кефир стаканами.

Полезные свойства молока для крепкого сна

Полезные свойства молока для крепкого сна

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— Объем не должен быть больше 100 миллилитров, — говорит Галина Барташевич. — Это даст ощущение сытости на час. Достаточно, чтобы спокойно и комфортно заснуть, и не растягивает мочевой пузырь. И никакого печенья или бутербродов вприкуску. Во-первых, это углеводы, а во-вторых, бутерброд подразумевает что-то сверху. Если это масло, попробуйте доказать, что вы едите масло, а не трансжиры. Если это сыр, это высококалорийный продукт. Будет напряжение по желудочному соку и желчеотделению.

Мед


Содержащийся в меде натуральный сахар слегка повышает уровень инсулина, что позволяет триптофану лучше проникать в мозг и способствовать хорошему сну. Если вы хотите попробовать мед для улучшения сна, метод довольно прост. Примерно за полчаса до того, как лечь в постель, съешьте одну чайную ложку меда. Делайте это в течение недели, чтобы определить, как на вас влияет этот способ. Если вы не ощущаете никакого результата, увеличьте дозу до двух чайных ложек, а то и до полной столовой, чтобы увидеть результат.

Пять продуктов, которые помогут победить бессонницу

Пять продуктов, которые помогут победить бессонницу

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Главные правила хорошего сна


Что бы вы ни пробовали есть для улучшения сна, не забывайте, что главное — избегать перед сном жирной пищи, фастфуда и кофеина. Такие продукты ограничивают поступление кислорода в мозг, поэтому вы будете высыпаться хуже.

Ученые из Американской академии медицины сна провели эксперимент, в ходе которого 13 мужчин и 13 женщин провели пять ночей в лаборатории сна. Они ложились спать в 22:00 и вставали в 7:00.

В течение первых четырех дней участники соблюдали строгую диету. В их рационе были орехи, овощи, злаки, практически не было жирных и сладких блюд. А вот пятый день был свободным: испытуемые могли есть любые продукты и никак не ограничивать себя. Они ели и шоколад, и фастфуд, и жирную еду.

СЮЖЕТ

Интересно про еду

В результате ученые пришли к следующим выводам. Когда участники эксперимента питались правильно, они лучше высыпались и начинали день с новыми силами. Однако в последний день картина была другой — все проснулись разбитыми, сон часто прерывался, был поверхностным, а время на засыпание значительно увеличилось.

Получается, здоровое питание в целом позитивно отражается не только на засыпании, но и на качестве сна.

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