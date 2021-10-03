Холодильник против бессонницы: 5 продуктов, которые помогут заснуть

Кроме того, нужно соблюдать так называемую гигиену сна — это простые правила, которым нужно следовать, чтобы высыпаться. Ложиться и вставать в одно и то же время, ограничить двигательную нагрузку как минимум за час до сна, не употреблять алкоголь, чай или кофе за пару часов до сна.



— Перед сном не заниматься умственной деятельностью, требующей сосредоточения, не работать в постели, ограничить использование гаджетов, — говорит врач-невролог Анастасия Клименко. — Не курить перед сном. Проветривать комнату: понижение температуры и свежий воздух будут способствовать засыпанию. В комнате должно быть темно, это необходимо для лучшей выработки мелатонина — гормона, способствующего сну.



Анастасия Клименко — врач-невролог первой квалификационной категории, кандидат медицинских наук.



Также специалисты советуют ложиться до 23 часов, потому что с 10–11 вечера у нас происходит выработка естественного гормона сна — мелатонина. Мелатонин выполняет многие важные функции, в том числе регулирует время и качество сна. Чем больше в крови этого гормона, тем быстрее мы засыпаем и крепче спим. Его выработка, как и многие другие процессы в организме, привязана ко времени суток. Пик — с полуночи до 4 часов утра. В это время концентрация мелатонина в крови в 30 раз выше, чем днем. Если, конечно, нас окружает тьма кромешная — мелатонин отличается редкостной светобоязнью. В общем, вы, наверное, уже догадались, что покрепче заснуть нам помогут продукты, в составе которых есть мелатонин. Но пригодится не только он. Так что самое время подробнее остановиться на сонной продуктовой корзине.