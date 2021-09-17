На крыше возле здания у Центрального рынка появились «стеклянные иглу». Для чего они?

На здании возле Центрального рынка появились «стеклянные иглу»
В Новосибирске 18 сентября открывается пространство Igloo Space, которое состоит из беседок в форме иглу, сделанных из поликарбоната. Оно расположено на крыше здания на Каменской недалеко от Центрального рынка. Создатели этого места рассказали, как появилась такая идея и как будут работать беседки.
«Искали, где провести Новый год»
— Мы искали интересные места, где можно провести Новый год. У нас обоих есть семьи, хотелось объединиться и вместе отдохнуть. Интересных, нестандартных площадок, которые могли бы создать вау-эффект, понравилось бы и мальчикам, и девочкам, мы не нашли. К тому же в пандемию хотелось отдохнуть изолированно. Посмотрели форматы, которые есть в Москве и Европе. Поняли, что надо делать самим, и в конце марта — начале апреля начали искать локацию. Нашли за 3,5 месяца, — объяснил один из создателей пространства Вячеслав Сокольцов.
Проектированием занималась архитектурно-дизайнерская студия Savin & Savina. По словам ее владелицы Алены Савиной, такой формат беседок — не новый. Первыми такую придумали специалисты в Лондоне, которые построили «иглу» с видом на Тауэрский мост.
— Работы длились около трех месяцев, — рассказывает другой владелец студии Виталий Савин. — Преимущества таких конструкций — их не заносит снегом, на них распределенная нагрузка, так как купол — самое прочное сооружение. Есть обширный обзор, тонкие конструктивные опоры, которые ему не мешают. Сделаны металлические конструкции из профильной трубы, закрыто литым поликарбонатом.
Будут работать и в мороз
Беседки смогут работать в любое время года. Там есть теплый пол, также установлены тепловые пушки, а летом можно будет включать кондиционеры.
На крыше разместили семь «иглу». Пять из них рассчитаны на шесть человек, одно — на 10–14 и одно — на 16–22. Стоимость аренды — 1500 рублей в час для двоих человек, 3000 — для компаний от троих посетителей, большие иглу стоят 5000 и 7000 рублей в час.
— Мы не привязываем людей к кухне. Они арендуют конструкцию, вольны приносить еду с собой, заказывать любые доставки, напитки приносят с собой, нет пробкового сбора. При необходимости могут заказать сервировку «иглу». Чуть позже заключим договоры с местными ресторанами, чтобы люди могли заказывать еду оттуда.
Мнение архитектора
Архитектор Игорь Поповский рассказал НГС, как такая конструкция впишется во внешний облик города:
— На вид снизу, из города, это никак не повлияет. То, как рынок по периметру выглядит — я бы сказал, невесело. Да и с крыши на него смотреть крайне невесело. Эти вещи ни лучше, ни хуже не сделают для города. Среда там никакая. Снизу это вообще с некоторых расстояний не видно.
Ранее НГС делал обзор на семь ресторанных двориков в Новосибирске. Почитайте, чем там кормят и что наливают.