На крыше возле здания у Центрального рынка появились «стеклянные иглу». Для чего они?

В Новосибирске 18 сентября открывается пространство Igloo Space, которое состоит из беседок в форме иглу, сделанных из поликарбоната. Оно расположено на крыше здания на Каменской недалеко от Центрального рынка. Создатели этого места рассказали, как появилась такая идея и как будут работать беседки.



«Искали, где провести Новый год»

— Мы искали интересные места, где можно провести Новый год. У нас обоих есть семьи, хотелось объединиться и вместе отдохнуть. Интересных, нестандартных площадок, которые могли бы создать вау-эффект, понравилось бы и мальчикам, и девочкам, мы не нашли. К тому же в пандемию хотелось отдохнуть изолированно. Посмотрели форматы, которые есть в Москве и Европе. Поняли, что надо делать самим, и в конце марта — начале апреля начали искать локацию. Нашли за 3,5 месяца, — объяснил один из создателей пространства Вячеслав Сокольцов.

