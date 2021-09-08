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Диетологи рассказали, сколько рыбы можно есть

И зачем она вообще нужна в нашем рационе

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Многие виды рыбы — богатый источник белка. В 100 граммах семги, например, содержится половина дневной нормы

Многие виды рыбы — богатый источник белка. В 100 граммах семги, например, содержится половина дневной нормы

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У разных медицинских организаций свои взгляды на то, как часто можно есть рыбу. Но разбег в рекомендациях незначительный. Зачем нам нужна рыба в рационе и можно ли есть ее каждый день, рассказывают диетологи.

По данным Американской ассоциации сердца, лучше всего, если рыба есть в вашем рационе хотя бы два раза в неделю. Особенно если это лосось, сардины или озерная форель. В свою очередь, по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения в неделю нужно съедать минимум три порции рыбы. (Одна порция — это 100 граммов филе без кожи и костей.)

Рыбу ценят за омега-3 и полезные жиры. Есть мнение, что в погоне за пользой мы делаем себе только хуже (якобы от 15 до 30% жира в рыбе являются насыщенными, и это заставляет нашу печень производить больше холестерина, закупоривающего артерии), но в этом есть всего лишь доля правды.

— Не стоит бояться жиров, — говорит нутрициолог Алена Ли. — Последние 30 лет считалось, что насыщенные жиры повышают холестерин, поэтому в моду вошли обезжиренные продукты. Но новые исследования во многом это опровергают. Прежде всего, нужно помнить, что жиры играют в организме роль источника энергии и составляют 80% ее запасов. Кроме того, жиры отвечают за усвоение жирорастворимых витаминов, в частности витамина D, который находится в дефиците у большого количества людей.

К тому же количество жиров, как и других веществ, в каждой рыбе разное. Отличаются они и по калорийности. В 100 граммах жирной сельди, например, содержится 248 ккал, в том же количестве семги — 208 ккал. Тем, кто привык считать калории, эксперты советуют обратить внимание на нежирные сорта рыбы. Те же щука, сом, карп, карась и другие речные разновидности рыбы содержат 100–120 ккал в 100 граммах.

— Но вот чем могут быть чреваты, например, супы из форели, — говорит врач-диетолог Галина Барташевич. — Сейчас продают брюшки на рыбные супы. Их могут есть абсолютно здоровые люди. Из них получается очень жирный и калорийный суп. Не каждая слизистая желудка это выдерживает. А вот супы на белой рыбе более мягкие, более спокойные.

В то же время в лососе, форели, сардинах, тунце и скумбрии много питательных веществ на основе жира. А для удовлетворения организма в омега-3 эксперты рекомендуют есть сельдь, семгу и скумбрию хотя бы раз в неделю.

Эту рыбу стоит включить в свой рацион в первую очередь

Эту рыбу стоит включить в свой рацион в первую очередь

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Специалисты советуют отдавать предпочтение морской рыбе. Ее ловят далеко от берега, что дает хоть какую-то гарантию экологической чистоты. А вот в речной вреда больше. Особенно по части описторхоза.

— Если употреблять в пищу рыбу семейства карповых (лещ, подлещик и всё остальное), легко можно получить описторхоз, который не выварить, — говорит Галина Барташевич. — Элементарно при приготовлении ухи из такой рыбы придется три-четыре раза менять воду, чтобы рыба прошла термическую обработку. А жарить ее нужно не меньше 20 минут, но тогда у вас останутся одни угли.

Речную рыбу лучше не есть слишком часто

Речную рыбу лучше не есть слишком часто

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Многие виды рыбы — богатый источник белка. В 100 граммах того же минтая его содержится около 16 граммов (около 30% рекомендованной суточной нормы). Помимо этого, в минтае мало жира (около 0,9 грамма на 100 граммов продукта) и много омега-3 (примерно 0,6 грамма на 100 граммов).

Многие считают полезным хорошо просоленное филе семги или осетра, но это слишком соленый продукт для регулярного употребления. Например, в 100 граммах лосося может быть до 1,5 грамма соли (около трети суточной нормы). По той же причине нельзя отнести к полезным блюдам соленые сельдь, кильку, тюльку, скумбрию. Нередко соли бывает больше нормы, а это приводит к задержке жидкости в организме, повышению артериального давления и отекам. Такие продукты не рекомендуются гипертоникам и людям с нарушением функции почек.

Даже самой «безопасной» рыбой лучше не злоупотреблять

Даже самой «безопасной» рыбой лучше не злоупотреблять

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Эксперты сходятся во мнении, что лучше всего есть рыбу два-три раза в неделю. Можно, конечно, и больше, но лучше не рисковать. По данным Всемирной организации здравоохранения, в семьях, живущих рыбной ловлей, до 17 детей из тысячи страдают от когнитивных нарушений из-за употребления рыбы, содержащей ртуть. Также важно не забывать про личные особенности каждого организма: у многих людей может быть аллергия или определенные болезни желудочно-кишечного тракта, поэтому при появлении каких-либо болезненных ощущений в организме после употребления рыбы обязательно обратитесь к врачу.

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