Диетологи рассказали, сколько рыбы можно есть

У разных медицинских организаций свои взгляды на то, как часто можно есть рыбу. Но разбег в рекомендациях незначительный. Зачем нам нужна рыба в рационе и можно ли есть ее каждый день, рассказывают диетологи.
По данным Американской ассоциации сердца, лучше всего, если рыба есть в вашем рационе хотя бы два раза в неделю. Особенно если это лосось, сардины или озерная форель. В свою очередь, по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения в неделю нужно съедать минимум три порции рыбы. (Одна порция — это
Рыбу ценят за омега-3 и полезные жиры. Есть мнение, что в погоне за пользой мы делаем себе только хуже (якобы от 15 до 30% жира в рыбе являются насыщенными, и это заставляет нашу печень производить больше холестерина, закупоривающего артерии), но в этом есть всего лишь доля правды.
— Не стоит бояться жиров, — говорит нутрициолог Алена Ли. — Последние
К тому же количество жиров, как и других веществ, в каждой рыбе разное. Отличаются они и по калорийности. В 100 граммах жирной сельди, например, содержится
— Но вот чем могут быть чреваты, например, супы из форели, — говорит врач-диетолог Галина Барташевич. — Сейчас продают брюшки на рыбные супы. Их могут есть абсолютно здоровые люди. Из них получается очень жирный и калорийный суп. Не каждая слизистая желудка это выдерживает. А вот супы на белой рыбе более мягкие, более спокойные.
В то же время в лососе, форели, сардинах, тунце и скумбрии много питательных веществ на основе жира. А для удовлетворения организма в
Специалисты советуют отдавать предпочтение морской рыбе. Ее ловят далеко от берега, что дает хоть какую-то гарантию экологической чистоты. А вот в речной вреда больше. Особенно по части описторхоза.
— Если употреблять в пищу рыбу семейства карповых (лещ, подлещик и всё остальное), легко можно получить описторхоз, который не выварить, — говорит Галина Барташевич. — Элементарно при приготовлении ухи из такой рыбы придется три-четыре раза менять воду, чтобы рыба прошла термическую обработку. А жарить ее нужно не меньше
Многие виды рыбы — богатый источник белка. В 100 граммах того же минтая его содержится около 16 граммов (около 30% рекомендованной суточной нормы). Помимо этого, в минтае мало жира (около 0,9 грамма на 100 граммов продукта) и много
Многие считают полезным хорошо просоленное филе семги или осетра, но это слишком соленый продукт для регулярного употребления. Например, в 100 граммах лосося может быть до 1,5 грамма соли (около трети суточной нормы). По той же причине нельзя отнести к полезным блюдам соленые сельдь, кильку, тюльку, скумбрию. Нередко соли бывает больше нормы, а это приводит к задержке жидкости в организме, повышению артериального давления и отекам. Такие продукты не рекомендуются гипертоникам и людям с нарушением функции почек.
Эксперты сходятся во мнении, что лучше всего есть рыбу два-три раза в неделю. Можно, конечно, и больше, но лучше не рисковать. По данным Всемирной организации здравоохранения, в семьях, живущих рыбной ловлей, до 17 детей из тысячи страдают от когнитивных нарушений из-за употребления рыбы, содержащей ртуть. Также важно не забывать про личные особенности каждого организма: у многих людей может быть аллергия или определенные болезни желудочно-кишечного тракта, поэтому при появлении каких-либо болезненных ощущений в организме после употребления рыбы обязательно обратитесь к врачу.