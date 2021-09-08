Диетологи рассказали, сколько рыбы можно есть

Рыбу ценят за омега-3 и полезные жиры. Есть мнение, что в погоне за пользой мы делаем себе только хуже (якобы от 15 до 30% жира в рыбе являются насыщенными, и это заставляет нашу печень производить больше холестерина, закупоривающего артерии), но в этом есть всего лишь доля правды.



— Не стоит бояться жиров, — говорит нутрициолог Алена Ли. — Последние 30 лет считалось, что насыщенные жиры повышают холестерин, поэтому в моду вошли обезжиренные продукты. Но новые исследования во многом это опровергают. Прежде всего, нужно помнить, что жиры играют в организме роль источника энергии и составляют 80% ее запасов. Кроме того, жиры отвечают за усвоение жирорастворимых витаминов, в частности витамина D , который находится в дефиците у большого количества людей.

