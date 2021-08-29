Так он вредный или полезный? 4 самых главных вопроса к картофелю

В рекомендациях Всемирной организации здравоохранения говорится, что каждый день нужно съедать 400 граммов овощей и фруктов. Но картофель в эти 400 граммов не входит. Он что, не овощ? Или что с ним не так? Самое время разобраться во вреде и пользе картофеля.
Чем вреден картофель?
Овощи и фрукты нам нужны в первую очередь как источник полезной клетчатки. Ее в картофеле мало. Зато много крахмала. Также картофель не считается продуктом здорового питания из-за негативного воздействия на уровень сахара в крови.
— Крахмал составляет 70–80% всех сухих веществ клубня, — говорит диетолог-нутрициолог Тамара Крамченинова. — Если картофель долго хранится, часть крахмала распадается до глюкозы, фруктозы и других простых углеводов. При этом клубни имеют невысокую энергетическую ценность:
Тамара Крамченинова — диетолог-нутрициолог, врач спортивной медицины и ЛФК, консультант по вопросам питания, автор курсов по нутрицевтике, спортивному питанию, гематомониторингу и детоксу, мастер спорта по становой тяге.
Другая претензия к картофелю — соланин. В природе он нужен растениям, чтобы защищаться от вредителей и болезней, а вот для человека это вещество токсично.
— Также картофельная кожура вырабатывает соланин — он негативно влияет на нервную систему, — говорит врач-диетолог Ирина Бородина. — К тому же картофель обладает высоким гликемическим индексом, то есть очень быстро отдает свою энергию организму. Вы вскоре снова чувствуете голод, а у обменных процессов нарушается здоровый режим.
Ирина Бородина — врач-диетолог Городского центра медицинской профилактики, кандидат наук, терапевт
— Но стоит помнить, что в очищенном картофеле концентрация соланина столь незначительна, что практически не может нанести вред человеку, — говорит доктор медицинских наук Арсений Мартинчик. — Больше всего соланина не в самом клубне, а в кожуре, ростках и особенно в ботве и стеблях. Известны случаи отравления листьями картофеля — люди ели их в качестве зеленых овощей. Ботва не используется даже в кормлении сельскохозяйственных животных. Если не брать в расчет стебли и листву, то больше всего соланина на поврежденных картофелинах (вокруг места повреждения), а также на зеленых участках. Зеленый цвет на картофельных клубнях появляется под воздействием солнечного света. В этих местах повышается концентрация отвечающего за фотосинтез хлорофилла (нередко из них появляются ростки). При этих процессах активизируется и выработка соланина. Поэтому такие участки нужно счищать вместе с кожурой.
Арсений Мартинчик — доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник лаборатории эпидемиологии питания и генодиагностики алиментарно-зависимых заболеваний Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи.
Когда картофель противопоказан?
Хотя рекомендации по полному исключению картофеля из рациона в медицинской практике достаточно редки, картофель стоит исключить, когда необходимо ограничить потребление простых легкоусвояемых углеводов — при диабете, избыточной массе тела и ожирении. Особенно жареный и пюре. Вареный — только по согласованию с лечащим врачом.
В картофеле есть хоть какая-то польза?
По данным Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России, картофель сам по себе — достаточно полезный продукт. Это источник минералов, витаминов и аминокислот. Например, в нем содержится много калия.
Существуют даже разгрузочные дни на вареном картофеле, которые помогают вывести лишнюю жидкость из организма. Картофель — гипоаллергенный продукт, поэтому его можно есть маленьким детям с 6–8 месяцев, беременным и кормящим женщинам. Картошку можно есть при проблемах с ЖКТ и при других расстройствах и заболеваниях.
Молодой картофель полезнее старого?
Эксперты Роскачества запустили целый спецпроект, чтобы ответить в том числе и на этот вопрос. Считается, что сваренная в мундире молодая картошка — бесконечный источник полезных витаминов и минеральных веществ. Поэтому молодую картошку нужно готовить в мундире и есть прямо с кожурой. Картошка действительно богата полезными веществами, например
Не стоит при этом забывать, что в картофеле, как и во всех овощах, которые растут в грунте и теплицах, содержатся нитраты. Главное, чтобы их количество не превышало установленных норм (допустимое количество нитратов в картофеле — не более
— В только что собранной картошке, особенно ранней, больше нитратов, чем в той, что уже хранилась какое-то время, — говорит директор департамента исследований Роскачества Людмила Викулова. — Чем дольше хранится картофель, тем меньше в нем нитратов, так как со временем нитраты переходят в белковые и азотистые соединения, которые безопасны для здоровья.
В молодой картошке больше нитратов, потому что она не созрела до конца, то есть продолжает расти (ботва еще вовсю зеленая, мощная), и метаболизм азота внутри тканей клубня очень высокий, поэтому и концентрация нитратов повышена. При этом больше всего нитратов содержится в кожуре.
Чтобы уменьшить содержание нитратов в ранней картошке, достаточно соскоблить кожуру, а потом сварить картошку. В результате содержание нитратов в картошке снизится на 60–70% от исходного уровня. Если вы с опасением относитесь к нитратам, то перед варкой или жаркой картофеля оставьте очищенные клубни на 30 минут в воде и дважды ее поменяйте. Конечно, это приведет к потере крахмала, но и количество нитратов значительно снизится.
СЮЖЕТ
Как видите, сам по себе картофель не вредный. Главное, знать меру, есть разнообразную еду и не злоупотреблять каким-то одним продуктом. Если поставили перед собой цель похудеть, то ешьте меньше картофеля, а про жареный и фри лучше забыть. Кстати, вот еще 8 фактов о картошке, которую вы всю жизнь готовили и ели неправильно.