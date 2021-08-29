Так он вредный или полезный? 4 самых главных вопроса к картофелю

— Крахмал составляет 70–80% всех сухих веществ клубня, — говорит диетолог-нутрициолог Тамара Крамченинова. — Если картофель долго хранится, часть крахмала распадается до глюкозы, фруктозы и других простых углеводов. При этом клубни имеют невысокую энергетическую ценность: 75 ккал на 100 г продукта. Если есть картошку ежедневно, даже за неделю можно набрать килограмм лишнего веса. Но здесь всё индивидуально и зависит от профицита калорий у разных людей.



Тамара Крамченинова — диетолог-нутрициолог, врач спортивной медицины и ЛФК, консультант по вопросам питания, автор курсов по нутрицевтике, спортивному питанию, гематомониторингу и детоксу, мастер спорта по становой тяге.



Другая претензия к картофелю — соланин. В природе он нужен растениям, чтобы защищаться от вредителей и болезней, а вот для человека это вещество токсично.



— Также картофельная кожура вырабатывает соланин — он негативно влияет на нервную систему, — говорит врач-диетолог Ирина Бородина. — К тому же картофель обладает высоким гликемическим индексом, то есть очень быстро отдает свою энергию организму. Вы вскоре снова чувствуете голод, а у обменных процессов нарушается здоровый режим.

