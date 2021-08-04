Деревянный особняк 1910 года превратили в ресторан — чем там кормят (но пока не наливают)

В Новосибирске в особняке 1910 года открылся ресторан
В пустовавшем долгое время столетнем деревянном особняке на Октябрьской заработал ресторан Garden.
Здание на Октябрьской, 15 было построено в 1910 году купцом Константином Бузолиным. Это нечасто встречающийся в Новосибирске образец деревянного зодчества. Долгое время этот дом был частью комплекса зданий Молочного завода «Новосибирский», от сноса его спас статус памятника архитектуры.
После того как на месте предприятия был построен элитный жилой комплекс Milk House, дом Бузолина стоял пустым.
Ресторан Garden работает пока только в режиме летней веранды. Внутри ведется ремонт, который завершен на кухне и в туалете для посетителей, вход в прочие помещения закрыт.
Кухней в заведении занимается известный новосибирский шеф-повар Руслан Коробов. До этого последним по счету его рестораном был гастропаб «Коробок», расположенный в том же квартале, но со стороны улицы Чаплыгина.
— Это отдельный проект, у него своя кухня. Пока мы только-только начинаем работать, — говорит Коробов.
На вопрос о том, одни ли и те же владельцы у обоих заведений («Коробка» и Garden), Коробов уклончиво заметил, что Garden открыли «наши друзья».
По данным «Контур.Фокуса», у компании «Гарден», управляющей заведением, два учредителя — Антон Струлёв и Юлия Еременко. Кроме этого предприятия, у них есть только действующие ИП с видом деятельности, обозначенным как «операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе».
Кухня в Garden напоминает «Коробок» по общему подходу. Это достаточно изобретательная, при этом понятная еда с порциями, размер которых позволяет не только получить удовольствие от вкуса, но и просто поесть. Цены на основное блюдо варьируются от 475 рублей (цыпленок из печи со шпинатом) до 950 рублей (стейк с печеным картофелем).
Алкоголя в заведении пока нет, но состав блюд явно предполагает, что здесь будет сделан упор на вино. Почти половина позиций — это закуски: дипы (густой соус, в который нужно макать хлеб), мезе (набор из готовых блюд, которые можно, как правило, есть руками), лепешки с добавками
В блюдах используются порой непривычные сочетания, которые, впрочем, подобраны так, чтобы сделать блюдо вкуснее и интереснее, а не просто ради эффекта неожиданности, Яркий пример: салат с томатами и арбузом.
Garden — еще один проект, продолжающий тенденцию освоения рестораторами тихого центра, когда в качестве места для будущего заведения берется не помещение на оживленной магистрали, а какой-то старый дом на узких улицах без активного пешеходного трафика. Таким образом, уже образовался целый ресторанный кластер на соседней улице Чаплыгина, где помимо «Коробка» работают кофейня «Кардамон», винный бар Le Pin, кафе завтраков «Мама Дома» и бар Mojo. На Октябрьской Garden тоже не будет единственным заведением общепита. Здесь давно уже работают грузинский ресторан «Мимино» и «Арт-Трактир». А с другой стороны — на улице Коммунистической — работает сразу несколько ресторанов и баров: Pardon my French, Hide и «Мамин Сибиряк».
Garden — не первое заведение в деревянном памятнике архитектуры. Наполовину из дерева построено и здание бывшей женской гимназии, в котором открыт «Коробок». В деревянном здании на Советской расположена работающая уже больше 30 лет пельменная. А новый проект ресторатора Дениса Иванова «Жерарня» также займет второй — деревянный этаж особняка на углу Урицкого и Ленина.