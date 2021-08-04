Деревянный особняк 1910 года превратили в ресторан — чем там кормят (но пока не наливают)

В пустовавшем долгое время столетнем деревянном особняке на Октябрьской заработал ресторан Garden.



Здание на Октябрьской, 15 было построено в 1910 году купцом Константином Бузолиным. Это нечасто встречающийся в Новосибирске образец деревянного зодчества. Долгое время этот дом был частью комплекса зданий Молочного завода «Новосибирский», от сноса его спас статус памятника архитектуры.

После того как на месте предприятия был построен элитный жилой комплекс Milk House, дом Бузолина стоял пустым.