Вот что изменится в вашем здоровье, если вы начнете пить томатный сок

Даже те, кто выращивает помидоры на подоконнике, уже начали собирать первый урожай. Еще немного — и томаты заполонят все прилавки и ленты соцсетей. Сеть городских порталов решила разобраться, чего хорошего можно найти в помидорах, чем они полезны и кому противопоказаны. Если ваш томатный сбор превосходит все ожидания, смело готовьте из него сок.



Томатный сок в значительной степени сохраняет качества свежих помидоров или томатной пасты. Он считается одним из самых удачных компонентов разнообразных диет (17 ккал на 100 граммов), снижает уровень сахара в крови и богат витаминами. Чем еще полезен томатный сок и кому он противопоказан, нам рассказали диетологи.

