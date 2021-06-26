В потайном уголке на Ленина открылось новое заведение — место пустовало год после закрытия бара «Скайвокер»

В Новосибирске на месте закрывшегося в пандемию бара «Скайвокер» открылся Wong
В Новосибирске в потайном месте на улице Ленина заработала китайская закусочная Wong. Ее открыли по соседству с «Универсамом» в торговой галерее «Пассаж», куда не каждый догадается зайти. Заведение открыл ресторатор, который ранее превратил культовую лапшичную «ЛПШБР» в бар с европейской уличной едой.
Wong заняла помещение популярного бара «Скайвокер». Он проработал здесь семь лет и закрылся в прошлом году во время пандемии, потому что владельцы в апреле
Wong — совместный проект рестораторов Григория Морозова (немецкие пивные Schulz, бары Old Pub и FRY) и Андрея Синещека (китайское кафе Shifu). Как рассказал Морозов, взяв это помещение, создатели хотели каким-то образом сохранить преемственность концепции фантастического закрытого бара этого места. Поэтому в основу изначально планировалось положить стилистику фильма «Бегущий по лезвию».
Любопытно, что сам Морозов несколько лет назад открыл свой бар FRY с европейской уличной едой в одноэтажном павильоне, который до этого занимал бар-лапшичная «ЛПШБР».
— Была даже мысль назвать проект в «Пассаже» так же — «ЛПШБР», но решили не откапывать труп, — пошутил Морозов.
Wong действительно выглядит как реинкарнация «ЛПШБР»: здесь так же готовят блюда на газовом воке, одна из стен облицована гофрированным оцинкованным железом, а над умывальником висит похожее зеркало с неоновой подсветкой по кругу.
В остальном заведение получилось очень ярким. Стены украшают картинки с восточными сюжетами и постеры китайских фильмов. Потолок почти полностью закрыт смесью китайских фонариков и раскрытых зонтиков. Открытая кухня отгорожена прозрачной стеной, через которую можно наблюдать за работой повара на газовом воке.
В меню закусочной, помимо лапши (ее делают самостоятельно) и риса в воке (от 190 рублей) — супы (от 150 рублей), закуски (от 95 рублей) и несколько мясных блюд. В отличие от «ЛПШБР», в Wong практически нет алкоголя (только два вида пива и один — сидра).
Кроме Wong, в «Пассаже» работает пиццерия «Каприччио» (одно из старейших новосибирских работающих заведений) и кофейня Brewsell. Что же касается такого рода кухни, то в пятиминутной шаговой доступности от нового проекта уже работают шесть заведений близкого профиля: паназиатское кафе NEMO, No spicy, please, «Дзен Панда», Tom Yum Bar
В целом же июнь оказался богат на открытия. Так, в конце прошлой недели на месте ресторана «Агат» заработало гастробистро «Белок», а с понедельника открыл свои двери крафтовый бар Barbara Bus.