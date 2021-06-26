В потайном уголке на Ленина открылось новое заведение — место пустовало год после закрытия бара «Скайвокер»

В Новосибирске в потайном месте на улице Ленина заработала китайская закусочная Wong. Ее открыли по соседству с «Универсамом» в торговой галерее «Пассаж», куда не каждый догадается зайти. Заведение открыл ресторатор, который ранее превратил культовую лапшичную «ЛПШБР» в бар с европейской уличной едой.



Wong заняла помещение популярного бара «Скайвокер». Он проработал здесь семь лет и закрылся в прошлом году во время пандемии, потому что владельцы в апреле 2020 год а не смогли договориться с собственником помещения об отсрочке арендных платежей.