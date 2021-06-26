26 июня суббота
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 3/10
usd 72.17
eur 86.19
Тема дняКак живут на дальних дачах? Репортаж и много фото

Все новости

Все новости

В потайном уголке на Ленина открылось новое заведение — место пустовало год после закрытия бара «Скайвокер»

Закусочная сохранила фантастическую стилистику, а также напоминает известный прежде «ЛПШБР»

2 412
15Обсудить

Поделиться

С улицы Ленина заведение не заметить, нужно зайти за угол магазина «Универсам»

С улицы Ленина заведение не заметить, нужно зайти за угол магазина «Универсам»

Поделиться

В Новосибирске на месте закрывшегося в пандемию бара «Скайвокер» открылся Wong

В Новосибирске в потайном месте на улице Ленина заработала китайская закусочная Wong. Ее открыли по соседству с «Универсамом» в торговой галерее «Пассаж», куда не каждый догадается зайти. Заведение открыл ресторатор, который ранее превратил культовую лапшичную «ЛПШБР» в бар с европейской уличной едой.

Wong заняла помещение популярного бара «Скайвокер». Он проработал здесь семь лет и закрылся в прошлом году во время пандемии, потому что владельцы в апреле 2020 года не смогли договориться с собственником помещения об отсрочке арендных платежей.

Интерьер закусочной Wong

Интерьер закусочной Wong

Поделиться

Wong — совместный проект рестораторов Григория Морозова (немецкие пивные Schulz, бары Old Pub и FRY) и Андрея Синещека (китайское кафе Shifu). Как рассказал Морозов, взяв это помещение, создатели хотели каким-то образом сохранить преемственность концепции фантастического закрытого бара этого места. Поэтому в основу изначально планировалось положить стилистику фильма «Бегущий по лезвию».

Любопытно, что сам Морозов несколько лет назад открыл свой бар FRY с европейской уличной едой в одноэтажном павильоне, который до этого занимал бар-лапшичная «ЛПШБР».

— Была даже мысль назвать проект в «Пассаже» так же — «ЛПШБР», но решили не откапывать труп, — пошутил Морозов.

Wong действительно выглядит как реинкарнация «ЛПШБР»: здесь так же готовят блюда на газовом воке, одна из стен облицована гофрированным оцинкованным железом, а над умывальником висит похожее зеркало с неоновой подсветкой по кругу.

Поклонникам «ЛПШБР» должно согреть душу зеркало с неоновым ободом — там было похожее, но больше

Поклонникам «ЛПШБР» должно согреть душу зеркало с неоновым ободом — там было похожее, но больше

Поделиться

В остальном заведение получилось очень ярким. Стены украшают картинки с восточными сюжетами и постеры китайских фильмов. Потолок почти полностью закрыт смесью китайских фонариков и раскрытых зонтиков. Открытая кухня отгорожена прозрачной стеной, через которую можно наблюдать за работой повара на газовом воке.

Лапшу и рис в заведении готовят на газовом воке

Лапшу и рис в заведении готовят на газовом воке

Поделиться

В меню закусочной, помимо лапши (ее делают самостоятельно) и риса в воке (от 190 рублей) — супы (от 150 рублей), закуски (от 95 рублей) и несколько мясных блюд. В отличие от «ЛПШБР», в Wong практически нет алкоголя (только два вида пива и один — сидра).

Суп «Хуэй миэн» с широкой лапшой за 180 рублей

Суп «Хуэй миэн» с широкой лапшой за 180 рублей

Поделиться

Кроме Wong, в «Пассаже» работает пиццерия «Каприччио» (одно из старейших новосибирских работающих заведений) и кофейня Brewsell. Что же касается такого рода кухни, то в пятиминутной шаговой доступности от нового проекта уже работают шесть заведений близкого профиля: паназиатское кафе NEMO, No spicy, please, «Дзен Панда», Tom Yum Bar и т. д.

В целом же июнь оказался богат на открытия. Так, в конце прошлой недели на месте ресторана «Агат» заработало гастробистро «Белок», а с понедельника открыл свои двери крафтовый бар Barbara Bus.

По теме (4)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (15)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...