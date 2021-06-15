В Технопарке прошел первый фестиваль пива и еды — как это было

В Академгородке прошел первый «Фестиваль ремесленного пива и еды» — это новое название уже известного «СибКрафтФеста». Организаторы в этом году поменяли не только название, но и отчасти концепцию, вернувшись к корням. Обозреватель НГС Стас Соколов побывал на фестивале в его первый день и поделился впечатлениями.



«СибКрафтФест» родился как фестиваль местного пива: несколько «домашних» пивоварен, которые когда-то выставляли здесь свои образцы, уже превратились во вполне солидные (пусть и не большие) предприятия. Однако в 2019 году организаторы решили со всей этой самодеятельностью завязать, на фестиваль тогда пускали только компании, которые уже как-то проявили себя на рынке. Тем более что он достаточно «раскрутился» и желающих проверить свои новинки на подготовленной фестивальной публике хватало и без «домашников».