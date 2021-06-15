В Технопарке прошел первый фестиваль пива и еды — как это было

В Академгородке провели первый фестиваль пива и еды
В Академгородке прошел первый «Фестиваль ремесленного пива и еды» — это новое название уже известного «СибКрафтФеста». Организаторы в этом году поменяли не только название, но и отчасти концепцию, вернувшись к корням. Обозреватель НГС Стас Соколов побывал на фестивале в его первый день и поделился впечатлениями.
«СибКрафтФест» родился как фестиваль местного пива: несколько «домашних» пивоварен, которые когда-то выставляли здесь свои образцы, уже превратились во вполне солидные (пусть и не большие) предприятия. Однако в 2019 году организаторы решили со всей этой самодеятельностью завязать, на фестиваль тогда пускали только компании, которые уже как-то проявили себя на рынке. Тем более что он достаточно «раскрутился» и желающих проверить свои новинки на подготовленной фестивальной публике хватало и без «домашников».
В прошлом году фестиваль отменили буквально в последний момент, не дожидаясь официального запрета таких мероприятий. Так что, затеяв его сейчас, организаторы решили наверстать упущенное и провести крафт-фест за прошлый год. Так же, как чемпионат мира по футболу и Олимпиаду.
Нынешний фестиваль проходил под другим названием, организаторы решили избавиться от порядком избитого (и уже ничего не значащего, по сути) слова «крафт», заменив его русским эквивалентом «ремесленный». Решено также было не звать пивоваров издалека, сосредоточившись на местных умельцах. В нынешней непредсказуемой ситуации это еще и способ снизить риски. Одно дело, когда участники едут из Барнаула или Томска, совсем другое — когда это Владивосток или Калининград.
Территориальная ограниченность существенно сужала круг потенциальных участников, так что на арену (точнее в зал для дегустаций) вернулись домашние пивовары. С одной стороны, это делало мероприятие более камерным, с другой — выбор самих напитков оказался ощутимо беднее, чем двумя годами ранее. Это и понятно, начинающему пивовару нужно освоить для начала хотя бы базовые стили, а уж потом блистать креативом.
Еще одним новшеством стало то, что организаторы убрали естественный ограничитель — внутреннюю «валюту», за которую можно было получить порцию напитка у участников. Раньше покупателю билета выдавали набор пивных крышек, которыми нужно было расплачиваться на стойках. Крышки можно было потом докупить, но это всё равно несколько сдерживало потребление.
В этом году пиво наливали без ограничений. Правда, по умолчанию посетители получали совсем уж маленькие фужерчики. Но, во-первых, никто не запрещал прийти с тарой побольше, а во-вторых, в холле шла бойкая торговля более крупными емкостями, оставшимися с прежних фестивалей.
Ко всему прочему, организаторы установили для «домашников» квоту, так что уже к трем часам дня (началось всё в полдень) отдельные позиции закончились, а к пяти часть участников-пивоваров и вовсе закрыли стенды, потому что наливать стало нечего.
Приличные очереди выстроились и за едой. Здесь тоже было решено отказаться от ресторанных операторов, отдав предпочтение сыроварам и производителям мясных деликатесов (то есть местным продуктам). Создатель «Сибхамона» Алексей Крестьянов даже принес настоящую испанскую вяленую свиную ногу и давал пробовать вместе со своей собственной продукцией.
Кроме пива и закуски, на фестивале был доступен привычный уже набор платных и бесплатных развлечений. На втором этаже стригли и набивали тату, внизу в холле любители резались в пивной пинг-понг (в нем нужно попасть теннисным шариком в бокал с пивом), а во дворе публику развлекали музыканты и аниматоры, которые время от времени затевали разной степени увлекательности конкурсы.
Публику, впрочем, частные недостатки, похоже, не смущали. Люди были рады самой возможности собраться вот так вместе, без каких-то ограничений и запретов. Среди посетителей можно было встретить и довольно зрелые семейные пары, и веселых подруг среднего возраста, и молодых родителей с детьми. Мероприятие почтил своим присутствием даже известный патриарх сибирского ресторанного бизнеса Владимир Бурковский, который живо интересовался новыми, необычными вкусами.
С тем, какие еще фестивали и вообще массовые мероприятия уже запланированы на это лето, можно познакомиться в обзоре Алёны Золотухиной. Впрочем, состоятся ли они в реальности, зависит сейчас не столько от их организаторов, сколько от ковидной статистики, которая показывает, что в Новосибирске началась третья волна коронавируса.