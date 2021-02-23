В Новосибирске появилась новая крупная сеть закусочных японской кухни

Сеть точек уличной еды Sushi Make будет разделена на две части. Создатели этого проекта решили работать по отдельности и развиваться дальше по новой схеме.
Sushi Make — одна из крупнейших на сегодняшний день сетей уличной еды (
Как сообщил НГС один из создателей Sushi Make Александр Жулковский, владельцы проекта приняли решение разделить бизнес и перейти к новой схеме развития сети. По словам Жулковского, та часть заведений, которая осталась под его контролем, сменит название — новая сеть получила имя Sushi Day`s.
— Под этой вывеской уже работает одна точка на проспекте Маркса, и скоро под новый бренд будут переведены заведения на
По словам ресторатора, Sushi Day`s будет развиваться «по партнерской схеме», то есть у большей части точек будут отдельные владельцы, которые будут использовать бренд и соблюдать стандарты сети.
Другим изменением станет то, что Sushi Day`s сосредоточится на японской кухне, а блюдами в воке и супами займется другой проект создателей Sushi Make — Wok in Wall. Первая точка под этим названием была открыта в 2019 году на ресторанном дворике за гостиницей «Центральная». Сейчас в этой сети три заведения, и, по словам, Жулковского, далее эта сеть будет развиваться более активно, поскольку демонстрирует хорошие показатели «даже зимой».
По данным 2ГИС, сейчас в Новосибирске работает более 1000 павильонов уличной еды (сервис их называет «киоски фастфудной продукции»). Самые крупные сети в этом формате (помимо Susi Make) — это «Дядя Дёнер» (
Одним из важных направлений работы Sushi Make всегда была доставка. Это направление в прошлом году существенно выросло в Новосибирске на фоне пандемии. Настолько, что Новосибирск стал лидером в России по плотности ресторанов, готовых доставлять блюда клиентам.