В Новосибирске появилась новая крупная сеть закусочных японской кухни

Сеть точек уличной еды Sushi Make будет разделена на две части. Создатели этого проекта решили работать по отдельности и развиваться дальше по новой схеме.



Sushi Make — одна из крупнейших на сегодняшний день сетей уличной еды ( 51 точка ) и самая крупная в нише паназиатской кухни. Основным ее блюдом являются роллы, но в части заведений можно заказать также лапшу в воке и простые супы.



Как сообщил НГС один из создателей Sushi Make Александр Жулковский, владельцы проекта приняли решение разделить бизнес и перейти к новой схеме развития сети. По словам Жулковского, та часть заведений, которая осталась под его контролем, сменит название — новая сеть получила имя Sushi Day`s.

