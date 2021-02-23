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В Новосибирске появилась новая крупная сеть закусочных японской кухни

Владельцы Sushi Make поделили бизнес, новый проект будет называться Sushi Day`s

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Первая точка под новым брендом уже открылась на проспекте Маркса

Первая точка под новым брендом уже открылась на проспекте Маркса

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Сеть точек уличной еды Sushi Make будет разделена на две части. Создатели этого проекта решили работать по отдельности и развиваться дальше по новой схеме.

Sushi Make — одна из крупнейших на сегодняшний день сетей уличной еды (51 точка) и самая крупная в нише паназиатской кухни. Основным ее блюдом являются роллы, но в части заведений можно заказать также лапшу в воке и простые супы.

Как сообщил НГС один из создателей Sushi Make Александр Жулковский, владельцы проекта приняли решение разделить бизнес и перейти к новой схеме развития сети. По словам Жулковского, та часть заведений, которая осталась под его контролем, сменит название — новая сеть получила имя Sushi Day`s.

— Под этой вывеской уже работает одна точка на проспекте Маркса, и скоро под новый бренд будут переведены заведения на Ленина, 12, Вокзальной магистрали, 16, — сообщил Жулковский.

По словам ресторатора, Sushi Day`s будет развиваться «по партнерской схеме», то есть у большей части точек будут отдельные владельцы, которые будут использовать бренд и соблюдать стандарты сети.

Кроме сети японской кухни, создатели Sushi Day`s намерены развивать сеть с лапшой и супами Wok in Wall

Кроме сети японской кухни, создатели Sushi Day`s намерены развивать сеть с лапшой и супами Wok in Wall

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Другим изменением станет то, что Sushi Day`s сосредоточится на японской кухне, а блюдами в воке и супами займется другой проект создателей Sushi Make — Wok in Wall. Первая точка под этим названием была открыта в 2019 году на ресторанном дворике за гостиницей «Центральная». Сейчас в этой сети три заведения, и, по словам, Жулковского, далее эта сеть будет развиваться более активно, поскольку демонстрирует хорошие показатели «даже зимой».

По данным 2ГИС, сейчас в Новосибирске работает более 1000 павильонов уличной еды (сервис их называет «киоски фастфудной продукции»). Самые крупные сети в этом формате (помимо Susi Make) — это «Дядя Дёнер» (83 точки), MGrill (57 точек) и «Русские блины» (56 точек). Формат уличных павильонов с некоторых пор решила осваивать и другая сеть паназиатской кухни — Kung Pho, открывшая заведение в павильоне на площади Карла Маркса.

Одним из важных направлений работы Sushi Make всегда была доставка. Это направление в прошлом году существенно выросло в Новосибирске на фоне пандемии. Настолько, что Новосибирск стал лидером в России по плотности ресторанов, готовых доставлять блюда клиентам.

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