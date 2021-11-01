Матерям-одиночкам отказали в выплате путинских пособий, но они все равно их добились (и дали советы другим)

Каждый одинокий новосибирский родитель с 1 июля 2021 года может подать заявление на получение ежемесячного детского пособия в размере 6364 рублей 50 копеек. Это ровно половина от регионального прожиточного минимума ребенка (в другом регионе сумма будет немного отличаться). Ежемесячное пособие государство будет выплачивать в течение года каждому ребенку в возрасте от 8 до 17 лет. Для этого одинокий родитель (неважно — мать или отец) должен получать в месяц не более прожиточного минимума на себя плюс на каждого ребенка. Например, если ребенок один, то ежемесячный доход на семью не должен превышать сумму чуть более 25 тысяч рублей (в каждом регионе свои прожиточные минимумы, в Новосибирской области на взрослого — 13 тысяч 54 рубля). В требуемую сумму могут даже входить и алименты, если они есть, главное — общий доход неполной семьи не должен превышать сумму прожиточных минимумов.



Корреспондент НГС выслушал истории двух матерей-одиночек из Новосибирска, которые подавали заявления на эти пособия по несколько раз, но всегда получали отказы. В итоге женщины всё же добились своих денег и рассказали, что нужно делать тем, кто подходит по всем параметрам под это пособие, но ему почему-то отказали.

