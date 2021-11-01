Матерям-одиночкам отказали в выплате путинских пособий, но они все равно их добились (и дали советы другим)

Весной 2021 года президент России Владимир Путин объявил о единовременном ежемесячном пособии для одиноких родителей с детьми от 8 до 17 лет, которое выплачивалось в течение года. Подавать заявления на эти выплаты можно было с 1 июля, а ежемесячная сумма на каждого ребёнка выделялась государством в размере половины детского прожиточного минимума — около 6500 рублей. Для получения денег необходимо соответствовать определенным несложным условиям, но у некоторых одиноких родителей добиться пособия всё равно не получилось. Корреспондент НГС Илья Калинин разыскал двух матерей-одиночек, которые несколько раз оформляли заявления на такие выплаты, получали отказы, но всё же добились своего: деньги им выделили.
Каждый одинокий новосибирский родитель с 1 июля 2021 года может подать заявление на получение ежемесячного детского пособия в размере 6364 рублей 50 копеек. Это ровно половина от регионального прожиточного минимума ребенка (в другом регионе сумма будет немного отличаться). Ежемесячное пособие государство будет выплачивать в течение года каждому ребенку в возрасте от 8 до 17 лет. Для этого одинокий родитель (неважно — мать или отец) должен получать в месяц не более прожиточного минимума на себя плюс на каждого ребенка. Например, если ребенок один, то ежемесячный доход на семью не должен превышать сумму чуть более 25 тысяч рублей (в каждом регионе свои прожиточные минимумы, в Новосибирской области на взрослого — 13 тысяч 54 рубля). В требуемую сумму могут даже входить и алименты, если они есть, главное — общий доход неполной семьи не должен превышать сумму прожиточных минимумов.
Корреспондент НГС выслушал истории двух матерей-одиночек из Новосибирска, которые подавали заявления на эти пособия по несколько раз, но всегда получали отказы. В итоге женщины всё же добились своих денег и рассказали, что нужно делать тем, кто подходит по всем параметрам под это пособие, но ему почему-то отказали.
Екатерина Владимирова, юрист, общественница. Дочери 12 лет
Екатерина Владимирова подала через «Госуслуги» заявку на получение таких пособий одна из первых — ещё в июле. Говорит, посчитала все свои доходы за год, честно добавила небольшие алименты, которые без официального оформления получает от отца ребенка, да приплюсовала 90 тысяч рублей, полученные за испытание вакцины от коронавируса. В итоге вышло, что все доходы не превысили необходимую для получения пособия сумму.
— Ну, я заполнила заявление и отправила. Где-то через месяц мне пришел отказ. Написали, что я не являюсь единственным родителем и не подхожу под категорию граждан, имеющих право на получение данного пособия. Это, конечно, меня удивило. Из моих знакомых девочек, кто воспитывает детей без мужей, двум одобрили выплату, но у них стоит прочерк в графе «отец» в свидетельстве о рождении ребенка. А вот знакомым, кто получает алименты, то есть существует судебный приказ или решение о взыскании алиментов, отказывали. И мы всё не могли понять: то ли нам обжаловать отказ Пенсионного фонда, то ли нет? Я еще раз специально перечитала все пункты условия, пересчитала всё и убедилась, что подхожу по всем требованиям. И минимальный среднедушевой доход на мою семью из двух человек получался чуть больше 25 тысяч рублей, что тоже соответствовало условию, — рассказывает женщина.
В какой-то момент после получения отказа Екатерина узнала от подруги, что та дважды подавала заявление на получение пособия и дважды получала отказ. А на поданное в третий раз заявление знакомая получила положительный ответ. Причём эта женщина ничего не меняла в пакете документов, когда отправляла заявку в очередной раз, а в третий раз отправила, как сама призналась, вообще наобум.
После этого Екатерина Владимирова решила отправить заявку во второй раз: говорит, что добавила в пакет документов еще расчеты по всем финансовым поступлениям и за 2020 год. Примерно через месяц — 22 октября — получила положительный ответ: заявка на пособие рассмотрена и удовлетворена.
Женщина советует всем одиноким родителям, кто получил отказ, но считает, что подходит по всем параметрам для пособия, подавать заявку снова. Только внимательно заполнять документы, потому что любая незначительная ошибка может сыграть не в вашу пользу. В крайнем случае, замечает Екатерина, можно приехать в Пенсионный фонд со всеми документами лично и там заполнить всё еще раз под присмотром специалиста.
— И еще одно: главное, чтобы у тех, кто в разводе, был или судебный приказ, или решение суда на право получения алиментов. Это — тоже обязательное условие для разведенных, чтобы претендовать на такое пособие, — уточнила женщина.
Марина Кузнецова, общественница. Сыну 8 лет, дочери 12 лет
Первый отказ на получение детских пособий Марина Кузнецова получила в конце августа. Она была с детьми на Алтае, вдруг раздался телефонный звонок. В трубке сообщили, что звонят из Барабинского отделения Пенсионного фонда.
— Я подумала, что это мошенники, и положила трубку. Какое отношение Барабинск к Новосибирску имеет? Я же из Новосибирска подавала документы. Но потом объяснили, что много заявлений поступило в Пенсионный фонд, и им часть передали. Потом попросили номер решения суда по назначению алиментов. Но я не смогла сказать, так как не в городе находилась. А там отказались делать запросы, психанули и бросили трубку. Через некоторое время мне приходит отказ, где указывается, что я не предоставила все данные — в данном случае номер судебного дела, — рассказала Марина Кузнецова.
Тогда женщина собрала и отправила заявку во второй раз. Говорит, что указала все данные: номер дела, решение суда, решение исполнительного производства — в общем, и всё, что можно, и даже сверх того — написала. Примерно через месяц Марине Кузнецовой приходит второй отказ. И опять та же причина: указаны не все сведения.
— Тогда я беру все документы и еду лично в Пенсионный фонд. Там мы зашли в мой виртуальный кабинет, и сотрудник показывает строчку, где я якобы не вписала нужное. Самое интересно, что там в строчке про исполнительное производство по алиментам стоит галочка, которую нужно убирать, если у тебя нет судебного производства. Но у меня исполнительное производство было начато, поэтому я эту галочку и не трогала. А оказывается, её надо было убирать в любом случае. Сотрудница сказала, что это у них так замудрили и неправильно сделали на сайте. В общем, уже с помощью их сотрудника мне всё заполнили, убрав эту галочку, и в третий раз ответ пришел положительный, — замечает Марина Кузнецова.
Женщина уточнила, что мало кто еще знает о следующем нюансе: когда ребенку исполнилось 8 лет, то деньги будут начисляться с июля 2021 года, если с момента исполнения 8 лет до подачи заявления на выплату не прошло больше полугода. Для тех, кому исполнилось 8 лет позже июля 2021 года — начального срока, когда можно было начинать подавать заявления, ежемесячное пособие будет назначаться с месяца подачи и так же сроком на год.
— У меня сумма общего дохода на троих должна была быть где-то в пределах 36 тысяч рублей — это три прожиточных минимума. Но в этот доход за год учитывается всё: не только зарплата, но и все пособия, все выплаты. Даже вот единовременные на школьников, которые были, тоже будут считаться. Всё это суммируется за год и делится на все месяцы, и в моем случае с двумя детьми это не превышало вот эти 36 тысяч в месяц, — сообщила Марина Кузнецова.
И ещё один важный момент, о котором рассказали женщины: с 1 октября 2021 года различные выплаты на детей перечисляются только на карту российской платежной системы «Мир». Для оформления этой карты потребуется минимум семь дней.
25 октября НГС рассказал, какие пособия должны получать дети и родители, и как можно начать получать деньги еще до рождения ребенка.