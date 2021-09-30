У вас остались сутки: с октября путинские пособия будут приходить только на карты «Мир»

C 1 октября список пособий, которые выплачиваются только на карту «Мир», пополнят выплаты на первого и второго ребенка до трех лет, так называемые путинские пособия. Эти выплаты полагаются семьям, чей среднедушевой доход меньше двух прожиточных минимумов. Ранее на «Мир» полностью перевели другие пособия и пенсии — теперь деньги перечисляют только на карты национальной платежной системы.
Путинские пособия начали получать родители детей, появившихся на свет с 2018 года. Ежемесячная выплата равна детскому прожиточному минимуму, в среднем по стране в 2021 году это
Переход на карту «Мир» запланировали давно, но регулярно откладывали. 1 июля этого года он все-таки состоялся — теперь через национальную платежную систему происходят начисления пенсий, единовременного пособия при рождении ребенка, пособий по беременности и родам, уходу за ребенком и безработице, ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет. Также на карты «Мир» идут новые пособия, которые только появились в этом году — выплаты беременным, вставшим на учет в ранние сроки, и пособие для одиноких родителей школьников.