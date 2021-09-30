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У вас остались сутки: с октября путинские пособия будут приходить только на карты «Мир»

Если карточки нет, придется ее оформить

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Пособие назначают семьям, чей доход менее двух прожиточных минимумов на члена семьи

Пособие назначают семьям, чей доход менее двух прожиточных минимумов на члена семьи

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C 1 октября список пособий, которые выплачиваются только на карту «Мир», пополнят выплаты на первого и второго ребенка до трех лет, так называемые путинские пособия. Эти выплаты полагаются семьям, чей среднедушевой доход меньше двух прожиточных минимумов. Ранее на «Мир» полностью перевели другие пособия и пенсии — теперь деньги перечисляют только на карты национальной платежной системы.

Путинские пособия начали получать родители детей, появившихся на свет с 2018 года. Ежемесячная выплата равна детскому прожиточному минимуму, в среднем по стране в 2021 году это 11 303 рубля, точная сумма зависит от региона. Также от региона зависит и доход семьи, при котором пособие назначают. По общему правилу это два прожиточных минимума на человека, но он не везде одинаков. В среднем по стране в 2021 году общий прожиточный минимум составляет 11 653 рубля. Подробнее о том, какие документы понадобятся для оформления этого пособия, читайте по ссылке.

Переход на карту «Мир» запланировали давно, но регулярно откладывали. 1 июля этого года он все-таки состоялся — теперь через национальную платежную систему происходят начисления пенсий, единовременного пособия при рождении ребенка, пособий по беременности и родам, уходу за ребенком и безработице, ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет. Также на карты «Мир» идут новые пособия, которые только появились в этом году — выплаты беременным, вставшим на учет в ранние сроки, и пособие для одиноких родителей школьников.

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