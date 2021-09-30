У вас остались сутки: с октября путинские пособия будут приходить только на карты «Мир»

Переход на карту «Мир» запланировали давно, но регулярно откладывали. 1 июля этого года он все-таки состоялся — теперь через национальную платежную систему происходят начисления пенсий, единовременного пособия при рождении ребенка, пособий по беременности и родам, уходу за ребенком и безработице, ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет. Также на карты «Мир» идут новые пособия, которые только появились в этом году — выплаты беременным, вставшим на учет в ранние сроки, и пособие для одиноких родителей школьников.

