12 вопросов о пособиях для одиноких родителей: что это за выплаты и кому они не положены

Весной 2021 года правительство ввело новое правило: теперь оценка благосостояния семьи проводится не только на основании официальных доходов, а в комплексе. Тут всё довольно сложно — оценивают и недвижимость, и движимое имущество, и даже накопления.

Начнем с недвижимости: семью с доходом меньше прожиточного минимума на человека признают нуждающейся, если ее членам принадлежит на всех не больше одной квартиры или одного жилого дома. Если объектов недвижимости больше, то учитывать будут квадратные метры, причем в каждом регионе метраж квартиры отличается. В среднем по стране — до 24 кв. м квартиры или до 40 кв. м жилого дома на члена семьи. В расчет не берутся доли менее 1/3 жилья, непригодные для проживания помещения и жилье, предоставленное многодетной семье в качестве меры поддержки.

Также не учитываются помещения, где живет член семьи, страдающим тяжелой формой хронического заболевания, при которой невозможно совместное проживание граждан в одном помещении. Заболевания эти перечислены в отдельном списке, к ним относятся, например, туберкулез с бактериовыделением, некоторые психические расстройства при тяжелом течении, абсцесс легкого и ряд других диагнозов.

Учитывается не только жилье, но и земля: право на получение пособия имеют семьи, у которых в собственности не больше 25 соток в городах или одного гектара в сельских поселениях. При этом не учитывается земля, которая была получена в рамках соцподдержки. Также в собственности могут быть одно нежилое помещение, одна дача и один гараж или машино-место (два — для многодетных и родителей ребенка-инвалида).

Дополнительно к оценке доходов и недвижимости пересчитают технику. Семья будет признана нуждающейся, если в ней есть один автомобиль. Если семья многодетная или кто-то из членов семьи имеет инвалидность, то автомобилей может быть два. При этом в пособии откажут, если двигатель автомобиля мощнее 250 л. с. , а сам он моложе пяти лет. Исключение — если в семье четверо детей, а в машине более 5 мест. Также в собственности может быть один мотоцикл (два — если семья многодетная или кто-то из членов семьи имеет инвалидность).

Самоходной техники (сюда относятся трактора, комбайны и т. д. ) может быть не больше одной штуки младше 5 лет. Та же история с катерами и моторными лодками. Техника старше 5 лет не учитывается, сколько бы ее ни было.