12 вопросов о пособиях для одиноких родителей: что это за выплаты и кому они не положены

1
Сколько платят?
Пособие составляет половину детского прожиточного минимума. В каждом регионе он рассчитывается отдельно, а в среднем по стране в 2021 году составляет 5650 рублей. Каждый год прожиточный минимум пересчитывают, соответственно, сумма пособия тоже будет меняться.
Поделиться
2
Кому полагается пособие?
Деньги выплачивают на детей в возрасте от 8 до 17 лет. Выплату назначают семьям, которые соответствуют двум критериям. Во-первых, это так называемые неполные семьи — где мама или папа растят детей в одиночку. Во-вторых, при назначении учитываются доходы и имущество семьи.
Поделиться
3
Как считают доходы?
Пособие назначают, если среднедушевой доход семьи меньше прожиточного минимума. Он рассчитывается в каждом регионе раз в год, в среднем по стране в 2021 году составляет
При расчете среднего дохода семьи учитываются компенсации, пенсии, пособия, стипендии, зарплаты, гонорары, выплаты по договорам ГПХ и прочее. Причем до вычета подоходного налога.
Поделиться
4
А алименты учитывают?
Да. Не берут в расчет только единовременные выплаты, выплаты по уходу за ребенком-инвалидом и выплаты на детей от 3 до 7 лет, которые семья получала на этого же ребенка.
Поделиться
5
При чем тут имущество?
Весной 2021 года правительство ввело новое правило: теперь оценка благосостояния семьи проводится не только на основании официальных доходов, а в комплексе. Тут всё довольно сложно — оценивают и недвижимость, и движимое имущество, и даже накопления.
Начнем с недвижимости: семью с доходом меньше прожиточного минимума на человека признают нуждающейся, если ее членам принадлежит на всех не больше одной квартиры или одного жилого дома. Если объектов недвижимости больше, то учитывать будут квадратные метры, причем в каждом регионе метраж квартиры отличается. В среднем по стране — до
Также не учитываются помещения, где живет член семьи, страдающим тяжелой формой хронического заболевания, при которой невозможно совместное проживание граждан в одном помещении. Заболевания эти перечислены в отдельном списке, к ним относятся, например, туберкулез с бактериовыделением, некоторые психические расстройства при тяжелом течении, абсцесс легкого и ряд других диагнозов.
Учитывается не только жилье, но и земля: право на получение пособия имеют семьи, у которых в собственности не больше 25 соток в городах или одного гектара в сельских поселениях. При этом не учитывается земля, которая была получена в рамках соцподдержки. Также в собственности могут быть одно нежилое помещение, одна дача и один гараж или машино-место (два — для многодетных и родителей ребенка-инвалида).
Дополнительно к оценке доходов и недвижимости пересчитают технику. Семья будет признана нуждающейся, если в ней есть один автомобиль. Если семья многодетная или кто-то из членов семьи имеет инвалидность, то автомобилей может быть два. При этом в пособии откажут, если двигатель автомобиля мощнее
Самоходной техники (сюда относятся трактора, комбайны и
Что касается накоплений, то учитываются только вклады и доход по ним. Не признают нуждающейся семью, в которой годовой доход от процентов по вкладам превышает величину среднего по России прожиточного минимума. В 2021 году это
Поделиться
6
Правда, что пособие не назначают безработным?
Да, это так — в этом году при назначении некоторых пособий стали использовать так называемое правило нулевого дохода. Для назначения пособия у взрослого, который проживает с ребенком, должен быть официальный заработок — зарплата, пенсия, стипендия, выплаты по договору ГПХ, гонорары или доход от предпринимательской деятельности. Доход не обязательно должен быть регулярным. То есть если мама или папа работают нестабильно, например, на сезонной работе, пособие всё равно будет назначено. Откажут в нем, если не было совсем никаких официальных доходов за весь год.
В законе предусмотрен список «уважительных» причин для отсутствия трудовых доходов: уход за детьми в многодетной семье, уход за ребенком до 3 лет, инвалидом или пожилым человеком старше 80 лет, обучение на очной форме (до 23 лет), срочная служба в армии или отбывание наказания в местах лишения свободы (и 3 месяца после), лечение (3 месяца и более), официальная регистрация в качестве безработного в центре занятости населения.
Поделиться
7
Когда родитель считается одиноким?
Согласно этим правилам, одинокий родитель не равно не состоящий в браке. Единственным родителем мать или отец считаются, если второй родитель умер, пропал без вести или не вписан в свидетельство о рождении. Пособие также полагается, если второму родителю судом назначены алименты.
Поделиться
8
А если соглашение об алиментах было подписано у нотариуса?
Тут только суд. Если мама и папа развелись, но судебного решения о назначении алиментов нет, то в эту категорию семья не попадает. При этом, как объясняют в Минтруде, уплата или неуплата алиментов не является причиной для отказа в назначении пособия. Важен сам факт судебного решения о назначении алиментов.
Поделиться
9
Считается ли мама одинокой, если снова вышла замуж?
Речь идет не о личной жизни мамы или папы, а об их участии в обеспечении ребенка всем необходимым. Таким образом, родители остаются одинокими даже в новом браке, если, конечно, супруг не усыновит ребенка. Но при этом имущество и доходы супруга будут учитываться при оценке нуждаемости семьи.
Поделиться
10
Может ли получать пособие опекун?
Да, но только если ребенок не находится на полном государственном обеспечении.
Поделиться
11
Сколько ждать ответа на заявление?
Согласно постановлению правительства, решение о назначении или отказе в назначении пособий принимается в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления. Но срок могут продлить еще на 20 рабочих дней, если ПФР не успел получить от других ведомств нужные ему сведения.
Поделиться
12
Какие еще пособия есть для семей с детьми?
Поделиться