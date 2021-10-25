До 16 и старше: какие пособия должны платить детям и родителям

1
Пособие по беременности и родам
Выплаты назначают женщинам, которые выходят в декрет. Пособие выплачивается на основании больничного, который выдается женщине на седьмом месяце беременности, длится он 140 дней (70 дней до родов и 70 после, исключение — многоплодная беременность, в этом случае пособие выплачивается сначала за 140 календарных дней, а затем еще за 16 на основании больничного, который женщина получает уже после родов). Оформлять пособие работающим женщинам нужно у работодателя, студенткам — в своем учебном заведении.
Пособие по беременности и родам рассчитывается исходя из среднего заработка застрахованной женщины за два календарных года, минимальное пособие платится в размере МРОТ — в 2021 году это
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2
Выплаты беременным в трудной ситуации
Деньги получат женщины, вставшие на учет в срок до 12 недель и находящиеся в трудной ситуации. Пособие назначается в том случае, если среднедушевой доход семьи составляет менее прожиточного минимума на человека. Но это не единственный критерий — проводится комплексная оценка нуждаемости: наличие домов, квартир, автомобилей и другого имущества. Кроме того, при назначении пособия действует правило «нулевого дохода»: пособие назначают, если у взрослых членов семьи есть хоть какой-то трудовой доход. Подробнее об этих правилах можно прочитать в этом материале.
Это пособие платится каждый месяц с момента, когда женщина встала на учет и до самого рождения ребенка. Размер выплаты — половина прожиточного минимума трудоспособного гражданина, в среднем по стране это 6350 рублей.
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3
Выплата при рождении ребенка
Как только в семье появляется ребенок, один из родителей может оформить единовременное пособие. Данная выплата не зависит от трудоустройства и заработка, средний размер по стране 18 886 рублей 32 копейки, однако сумма может меняться в зависимости от региона. Местные власти могут увеличить выплату на свое усмотрение, а вот уменьшить ниже федеральной планки не получится.
Например, в Москве молодым родителям (до 36 лет) выплачивают
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4
Пособие до полутора лет
В отличие от пособия по беременности и родам, которое выплачивается только матери ребенка, эту выплату может оформить отец или другие близкие родственники, если они ухаживают за ребенком. Право на него полагается только одному члену семьи, поэтому при оформлении пособия понадобится справка с работы второго родителя (или обоих, если заботу о ребенке берет на себя, например, бабушка), а также свидетельство о рождении ребенка и справка о размере зарплаты с предыдущего места работы (если меняли его за последние два года).
Размер ежемесячных выплат рассчитывается из средней заработной платы за два года — 40% от нее. В 2021 году минимальный размер пособия по уходу за ребенком составляет 7082 рубля 85 копеек, максимальный —
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5
Пособие на детей до трех лет
Знаковая выплата для родителей — первыми ее получили дети, родившиеся в 2018 году. Тогда она стала первой в серии дальнейших изменений в мерах социальной поддержки, в народе ее прозвали «путинским пособием».
Выплата полагается семьям с доходом меньше двух прожиточных минимумов. В 2021 году ПМ составляет
Выплату на первого ребенка платят из бюджета, на второго — из средств материнского капитала (то есть, оформляется по желанию родителя). Размер пособия равен детскому прожиточному минимуму, в среднем по стране в 2021 году это
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6
Пособие на детей от трех до семи лет
Изначально пособие составляло половину прожиточного минимума ребенка. Его назначали семьям, где доход меньше общего прожиточного минимума на человека. Но в апреле 2021 года правила поменялись. Сейчас размер выплаты зависит от того, насколько трудная жизненная ситуация у семьи. Базовый размер пособия — 50% от детского ПМ, в среднем по стране это
При назначении пособия также проводится комплексная оценка имущества и действует правило «нулевого дохода»: нужно, чтобы у каждого из взрослых членов семьи был какой-то заработок — стипендия, пенсия, зарплата или доход от предпринимательской деятельности. Впрочем, могут сделать исключение.
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7
Пособие одиноким родителям
Выплаты предназначены для родителей, воспитывающих детей в возрасте от 8 до 17 лет в одиночку: когда второй родитель погиб, пропал без вести или не был указан в свидетельстве о рождении. Также деньги получат родители, в пользу которых суд назначил алименты. Второй критерий для назначения пособия: трудная жизненная ситуация, когда ежемесячный доход меньше прожиточного минимума на члена семьи. Кроме того, здесь будут те же условия, которые придумали для пособий на детей от 3 до 7 лет: оценка имущества и правило «нулевого дохода».
Размер пособия составит половину местного прожиточного минимума ребенка, но не будет дифференцироваться так же, как пособие на детей от 3 до 7 лет — только базовый размер и ничего сверху. Подробнее об этом пособии можно прочитать по ссылке.
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8
Выплата школьникам
Последние дни остались у родителей школьников, чтобы получить 10 тысяч рублей — пособие было обещано президентом еще этим летом. Большая часть выплат уже роздана, но остались категории семей, которые еще претендуют — например, те, где 6 лет ребенку исполнилось до 1 сентября 2021 года. Эта выплата — разовая, ее назначили из-за экономических сложностей на фоне коронавирусного кризиса.
Выплата полагается на каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет. Получить компенсацию может один из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей. Выплата также распространяется на детей-инвалидов и лиц с ограничениями по здоровью от 18 до 23 лет, обучающимся по основным образовательным программам. Пособие единовременное, как его оформить — читайте здесь.
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9
Что еще почитать о льготах и пособиях?
- Какие еще пособия существуют в России, читайте здесь;
- Пройдите наш тест, который покажет, знаете ли вы, сколько денег и когда вам заплатит государство;
- Пять гарантий при коронавирусе: что положено всем, кто только заболел или уже перенес ковид.
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