До 16 и старше: какие пособия должны платить детям и родителям

Выплаты назначают женщинам, которые выходят в декрет. Пособие выплачивается на основании больничного, который выдается женщине на седьмом месяце беременности, длится он 140 дней (70 дней до родов и 70 после, исключение — многоплодная беременность, в этом случае пособие выплачивается сначала за 140 календарных дней, а затем еще за 16 на основании больничного, который женщина получает уже после родов). Оформлять пособие работающим женщинам нужно у работодателя, студенткам — в своем учебном заведении.

Пособие по беременности и родам рассчитывается исходя из среднего заработка застрахованной женщины за два календарных года, минимальное пособие платится в размере МРОТ — в 2021 году это 12 792 рубля.