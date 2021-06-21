В одном из регионов запретили свадьбы без анализа на ковид или сертификата о прививке. Может ли такое быть в НСО?

Для новосибирцев пока не вводят обязательный тест на ковид перед ЗАГСом
В Нижегородской области главное управление по делам ЗАГС региона объявила о новых ограничениях для тех, кто хочет сыграть свадьбу. Теперь молодоженов не допустят до церемонии без сертификата о прививке против COVID-19 или отрицательного ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию. НГС спросил у новосибирского Управления по делам ЗАГС, а также у представителей правительства НСО, возможна ли похожая ситуация в Новосибирской области.
Среди ограничений для новосибирцев — маски на церемониях
На сегодняшний день в Новосибирской области действуют ранее принятые меры: при нахождении в отделах ЗАГС необходимо соблюдать масочный режим и дистанцию не менее 1,5 метров друг от друга. При нарушении этих правил специалист ЗАГС имеет право отказать в церемонии бракосочетания, либо прервать ее в любой момент. Действуют эти меры с 1 июня по 30 июня 2021, пояснили корреспонденту НГС в Управлении по делам ЗАГС Новосибирской области.
— Соответствующее решение было принято еще в мае, и мы пока не требуем от участников бракосочетания никаких других дополнительных мер. Но если правительство региона решит ввести более серьезные меры ограничительного характера, и это коснется отделов ЗАГС, то вполне возможно и у нас возникнет необходимость предъявления сертификата о прививке против COVID-19, — пояснили в Управлении.
В ведомстве отметили, что все зависит от решения регионального правительства.
О дополнительных мерах в ЗАГСах пока не сообщается
Как сообщил сегодня, 21 июня, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, дополнительные меры ограничительного характера в разных сферах будут обсуждаться на совещании завтра, 22 июня.
— Что касается рекомендаций органов власти и наших с вами официальных мероприятий, я могу озвучить уже сейчас. Нужно исключить подготовку и проведение мероприятий с массовым участием людей, в том числе подготовку мероприятий, которые будут проводиться на улице. Проведение спортивно-массовых мероприятий исключительно без зрителей, по возможности перенесите сроки проведения таких мероприятий, — рассказал сегодня губернатор.
В департаменте информационной политики правительства НСО сообщили, что уже сегодня пройдет заседание оперативного штаба с участием Роспотребнадзора, где рассмотрят рекомендации ведомства.
— Что касаемо ЗАГС. Я не могу комментировать, что происходит в других регионах. О каких-то дополнительных мерах ограничения в новосибирских ЗАГС пока мне ничего не известно, — пояснил Сергей Нешумов, руководитель департамента информационной политики администрации губернатора НСО и областного правительства.
В Новосибирской области коронавирусная инфекция была диагностирована у 150 человек за сутки — прирост заболевших коронавирусом продолжается уже третью неделю.