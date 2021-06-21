В одном из регионов запретили свадьбы без анализа на ковид или сертификата о прививке. Может ли такое быть в НСО?

В Нижегородской области главное управление по делам ЗАГС региона объявила о новых ограничениях для тех, кто хочет сыграть свадьбу. Теперь молодоженов не допустят до церемонии без сертификата о прививке против COVID-19 или отрицательного ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию. НГС спросил у новосибирского Управления по делам ЗАГС, а также у представителей правительства НСО, возможна ли похожая ситуация в Новосибирской области.



Среди ограничений для новосибирцев — маски на церемониях

На сегодняшний день в Новосибирской области действуют ранее принятые меры: при нахождении в отделах ЗАГС необходимо соблюдать масочный режим и дистанцию не менее 1,5 метров друг от друга. При нарушении этих правил специалист ЗАГС имеет право отказать в церемонии бракосочетания, либо прервать ее в любой момент. Действуют эти меры с 1 июня по 30 июня 2021, пояснили корреспонденту НГС в Управлении по делам ЗАГС Новосибирской области.

