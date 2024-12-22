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Развлечения Русская Силиконовая долина и «гоп-район»: новосибирские блогеры Дава и Сатир высказались о родном городе

Русская Силиконовая долина и «гоп-район»: новосибирские блогеры Дава и Сатир высказались о родном городе

Они обсудили Академгородок и жизнь на Затулинке

614
8 комментариев

Сибиряки участвовали в одном шоу

Источник:

Новосибирский блогер Дава и комик Сатир вновь высказались о родном городе. Они обсудили жизнь в микрорайоне Затулинский и Академгородок — последний один из сибиряков назвал «русской Силиконовой долиной».

Новосибирцы оказались вместе на шоу «Пацаны». В нем Дава признался, что недавно хотел посетить Новосибирск, но не смог из-за съемок. Сатир же заявил, что часто приезжает в город — там находится его дочь.

В эфире Дава решил узнать у Сатира, что тот испытывает из-за возвращения в Новосибирск.

— Я еще живу не в самом Новосибе [Новосибирске] а в Академе [Академгородке]. Там это вообще другая реальность, — сказал Сатир. — Академгородок — это другой город, не Новосибирск. Это маленькая, как говорят, «русская Силиконовая долина». Там же всякие умники, [ученые].

Кроме Академгородка, сибиряки упомянули еще одну часть города — жилмассив Затулинкий. Дава вспомнил о жизни в микрорайоне, когда участники шоу обсуждали бывших одноклассников.

— Я жил на Затулинке. Я люблю этот район, но… Как тебе сказать, я не знаю, — заявил Дава.

— Это такой «гоп-район», конкретный «гоп-район», — сказал Сатир.

Во время разговора Дава объяснил, что в детстве занимался бальными танцами и носил брюки клеш. Он добавил, что у него не было «проблем на районе» с хулиганами из-за внешнего вида.

— Я как-то жил своей жизнью, и все такие: «О, танцор диско». Но за счет того, что они знали, что я достигаю каких-то [успехов], вроде бы и [подкалывали], но, вроде бы, когда надо… — сказал Дава. — На дискотеке, когда все: «У нас есть свой танцор. Давай за всех, за нас».

В сентябре блогер и пародист из Новосибирска Сатир раскритиковал город за внешний облик.

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Сатир DAVA Новосибирск Академгородок
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Комментарии
9
БАРМАЛЕЙ КОЛЯ
32 минуты
Русская силиконовая долина. 😂😂😂
Гость
34 минуты
Опять эта "силиконовая" долина... Грамотный вариант произношения словосочетания "Silicon Valley"(именно так это место на карте мира пишется на английском) в переводе на русский – "Кремниевая Долина". Ибо "Silicon"(не путать с "Silicone", т.е., с "силиконом") в переводе с английского есть ничто иное, как "Кремний". В той самой Кремниевой долине, в пригороде Сан-Франциско, где сейчас находятся техно-кластеры и здания штаб-квартир крупнейших в мире технокорпораций (среди которых Google, Microsoft, Adobe, Amazon и т.д.), когда-то, в 1970-х, начинали производить материнские платы для цифровой и бытовой техники на основе кремниевых сплавов. Отсюда и пошло это наименование. Силикон тут совершенно не при чём, кроме созвучия. Однажды эту грубейшую путаницу по наивности допустили в СМИ, и с тех пор ошибочное "силиконовое" недопонимание точного перевода разнеслось по просторам СНГ.
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