«Не город, а свалка домов»: Сатир раскритиковал Новосибирск во время шоу и вспомнил стыдную историю

Блогер Сатир раскритиковал облик Новосибирска на шоу Источник: Азамат Мусагалиев / «ВКонтакте»











Блогер и пародист из Новосибирска Илья Шабельников, больше известный как Сатир, на шоу «Я себя знаю» раскритиковал город за внешний облик.

Ведущий Азамат Мусагалиев на шоу признался, что ему понравился Новосибирск, в котором он бывал на гастролях.

— Мне показалось, что Новосибирск такой очень комфортный городок, очень как будто бы он правильно построен, очень прямо, — поделился впечатлениями он.

Сатир поспорил с Мусагалиевым. Он сказал, что жил и учился в Новосибирске.

— На самом деле, есть проблемы у Новосибирска с красотой, это не секрет для жителей. Академгородок, правда, — очень красивое место, очень экологичное, там лес, деревья, все дела… А сам Новосибирск — очень неказистый, очень разбросанный, очень не един в своей архитектуре… Как сказал один известный человек, который ездит по городам и обсирает их, что Новосибирск — это не город, а свалка домов. И я бы согласился с этим утверждением.

Ранее о Новосибирске жестко высказывался дизайнер Артемий Лебедев. Он назвал его городом-недоразумением. После этого на шоу «Прожарка» Сатир прошелся по оппоненту за его критику родного города.

На шоу Азамата Мусагалиева комик признался в стыдной истории, которая произошла с ним в студенчестве.

— Институт театральный, в котором я учился, находится собственно в городе Новосибирске, я жил в Академгородке, туда ехать на маршрутке минут 40, а я был с дикого похмелья. И я на Речном Вокзале съел хот-дог.

По словам Сатира, он безуспешно боролся с тошнотой во время поездки, поскольку выйти он не мог. Денег хватало только на проезд в одну сторону.