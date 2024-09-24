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Развлечения «Не город, а свалка домов»: Сатир раскритиковал Новосибирск во время шоу и вспомнил стыдную историю

«Не город, а свалка домов»: Сатир раскритиковал Новосибирск во время шоу и вспомнил стыдную историю

Блогер назвал Академгородок красивым местом

2 699
48 комментариев

Блогер Сатир раскритиковал облик Новосибирска на шоу

Блогер и пародист из Новосибирска Илья Шабельников, больше известный как Сатир, на шоу «Я себя знаю» раскритиковал город за внешний облик.

Ведущий Азамат Мусагалиев на шоу признался, что ему понравился Новосибирск, в котором он бывал на гастролях.

— Мне показалось, что Новосибирск такой очень комфортный городок, очень как будто бы он правильно построен, очень прямо, — поделился впечатлениями он.

Сатир поспорил с Мусагалиевым. Он сказал, что жил и учился в Новосибирске.

— На самом деле, есть проблемы у Новосибирска с красотой, это не секрет для жителей. Академгородок, правда, — очень красивое место, очень экологичное, там лес, деревья, все дела… А сам Новосибирск — очень неказистый, очень разбросанный, очень не един в своей архитектуре… Как сказал один известный человек, который ездит по городам и обсирает их, что Новосибирск — это не город, а свалка домов. И я бы согласился с этим утверждением.

Ранее о Новосибирске жестко высказывался дизайнер Артемий Лебедев. Он назвал его городом-недоразумением. После этого на шоу «Прожарка» Сатир прошелся по оппоненту за его критику родного города.

На шоу Азамата Мусагалиева комик признался в стыдной истории, которая произошла с ним в студенчестве.

— Институт театральный, в котором я учился, находится собственно в городе Новосибирске, я жил в Академгородке, туда ехать на маршрутке минут 40, а я был с дикого похмелья. И я на Речном Вокзале съел хот-дог.

По словам Сатира, он безуспешно боролся с тошнотой во время поездки, поскольку выйти он не мог. Денег хватало только на проезд в одну сторону.

В мае, во время вручения Народной премии НГС, Илья Шабельников признался Новосибирску в любви.

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Комментарии
50
Тахирыч
27 минут
Буквально позавчера возвращался в Новосибирск самолетом, днем, самолет заходил со стороны площади Калинина. Первая мысль, глядя на город сверху: никакой логики, никакого плана застройки, полный хаос. Среди малоэтажных домов там и сям тридцатиэтажки, никакой ориентации даже по сторонам света, не говоря о выстроенности линий: как будто кто-то просто бросил кучу разнообразных кубиков, как упали, так и валяются. Так что полностью согласен с автором.
user_unknown
30 минут
Что за Сортир и чем знаменит? Из дома2 кто-то опять?
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