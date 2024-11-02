Самодельные рога, парик из шерсти и залитые краской платья: чем удивили новосибирские красотки на Хеллоуин — смотрим образы

Уже неделю бары Новосибирска заполняют люди в образах Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Хеллоуин в этом году выпал на середину недели, но любители тусовок не растерялись и растянули праздник на несколько дней. В итоге с 26 октября в барах и на улицах Новосибирска вечерами можно встретить разную нечисть, причем некоторые образы поражают воображение. Корреспонденты НГС посетили одну из тематических вечеринок, поговорили с красотками в костюмах и узнали, как долго они готовились.

Подруги выбрали современные образы Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Компания девушек пришла в «Типографию» в суперсовременных образах. Они нарядились квадроберами и хоббихорсерами. Некоторых депутатов Госдумы, которые хотят все запретить, такие наряды могут сильно напугать. На это и рассчитывает молодежь.

Две подруги надели перчатки и ушки. А для образа хоббихорсера София взяла с собой коня. Еще одна тусовщица, Маша, выбрала вечную классику и нарядилась ведьмой.

Аня уже несколько лет примеряет образ демоницы Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Карина нарядилась персонажем из аниме «Человек-бензопила»: розовый парик, белая рубашка и портупея. Но, признается девушка, образ она придумала не сама.

— Мне было лень что-то свое придумывать, поэтому я воспользовалась идеей коллеги. Я одолжила у нее парик. Так что я косплею коллегу, которая косплеит демона из «Человека бензопилы», — рассказала Карина.

Её подруга Аня предстала в образе демона. Сибирячка уже много лет празднует Хеллоуин, и каждый раз в этом наряде. Она что-то доделывает, добавляет, убирает и доводит костюм до идеала.

Дариме с образом помогали соседки по общежитию Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Если для тех, кто постарше, рабочая суббота снизила градус веселя, то студенты отрывались и наряжались по полной. Так, Дарима подошла к своему образу монашки творчески — манишка из старой простыни, а головной убор из черной ненужной футболки. Девушка признается, что сделать ей это пришлось из-за отсутствия денег. На тусовку ее позвали друзья, потому пришлось срочно выкручиваться.

— Подруги назвали образ «развратная монахиня, которая пережила всякое». У меня в общежитии живет много людей, которые на дизайнеров учатся. В том числе моя соседка. Они меня и подготовили, сделали грим, — поделилась Дарима.

Екатерина сделала парик из шерсти Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Екатерина с друзьями пошла в бар Barbara bus. Сегодня девушка в образе Аида, хотя много лет хотела быть яишницей (нет, мы не ошиблись, речь именно о жареных яйцах). Но в этом году не получилось, пришлось срочно решать, что делать. В итоге дома нашлась валяная шерсть, из которой Екатерина сделала парик. Под него надела шапочку для плавания.

Екатерина празднует Хеллоуин впервые за шесть лет. Работает девушка художником, так что навыки при создании образа пригодились.

Наталья сама сделала рога Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Наталья для образа вдохновилась персонажем из игры Genshin Impact — предводителем банды Итто. На подготовку ушел месяц. Наталья отдельно заказывала вещи.

— Рога сделала сама. Там в основе все обмотано фольгой и раскрашено, — объясняет студентка.

Сибиряка нанесла на тело красные линии, как у персонажа, и надела кофту в нужном стиле.

Нину загримировали прямо в баре Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Нина пришла в «Типографию» со своим мужем. В Новосибирск пара переехала полгода назад из маленького городка в Иркутской области. Сейчас они изучают новый город, регулярно ходят в «Оперный театр», теперь решили изучить и ночную жизнь.

— У нас сейчас такой, знаете, медовый месяц с городом. Мы очень часто ходим в НОВАТ. Мы жили в маленьком городе, 70 тысяч населения. Там ничего особо нет. Здесь, конечно же, круто: зоопарк для детей, у нас их двое, даже просто «Бургер Кинг» — у нас его нет, — поделилась Нина.

Образ Нина не готовила, но в баре как раз был гример, который её и разукрасил.

У Кристины получился элегантный образ Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Кристина надела красные бархотные перчатки, сделала макияж и украсила волосы цветами. Образ получился очень эффектным, но вот с местом в первый раз вышла оплошность.

— Это прикол был. Мы сначала пришли вообще в другое заведение. А там был анти-Хэллоуин. Они все в обычной одежде. Мы вернулись и приехали сюда. Заходим, а тут как раз тема — День мертвых. И я как мексиканская девушка. Это женская интуиция, — объясняет Кристина.

Работает Кристина юристом. Собираться начала после работы и потратила на это около часа.

Девушки подготовили жуткие образы Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Дина, Кристина и Лена подготовили разные образы на Хеллоуин. Кристина нарядилась в образ мертвой невесты и получилось у нее по-настоящему жутко. Девушка залила белое платье красной и зеленой краской, сделала макияж и надела ободок. На подготовку у нее ушло три дня, а сегодня она около трех часов наносила макияж.

Как рассказала Дина, красотка в черном платье с красными цветами, её на вечеринку позвали подруги, они же помогли собраться. На сборы девушка потратила около получаса.

Подруги впервые выбрались на Хеллоуин в бар Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Женя пришла в образе Чародейки из фильма «Отряд самоубиц». Эльвира по профессии художник. Она часто празднует Хеллоуин, но пойти в бар девушки решили впервые.

— В основном всегда дома праздновали. Мы всегда красились, наряжались, но в пределах дома. А сегодня на сцене знакомые ребята играют, и мы решили прийти, — рассказывает Эльвира.

Девушки пришли на Хеллоуин с работы Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Алена, Лиля и Полина — коллеги, которые работают в рекламном агентстве. Они впервые выбрались куда-то вместе.

— Мы разговаривали, что надо просто чаще встречаться женским кругом. И решили, что пора с этим что-то сделать. Подготовили образы за неделю. Посмотрели, что будет здесь такая вечеринка, — рассказали девушки.

Свои образы девушки выбрали в стиле мексиканского Дня мертвых. Подготовили стразы, наклейки и ободки с цветами. Собирались сразу после работы: у кого-то ушло на сборы несколько часов, а у кого-то 30 минут.

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