«Случайных людей на борту нет»: красотка из Новосибирска бросила карьеру юриста ради неба — история стюардессы бизнес-джета

Юлия три года проработала в пассажирской авиакомпании, после ушла в деловую авиацию Источник: предоставлено Юлией











Юлия Ульянова из Новосибирска 10 лет работает в небе. Она признается, что мечтала быть судьей, а о карьере стюардессы никогда не задумывалась, но в один момент решила кардинально все изменить — бросила работу в офисе, переехала в Москву, отучилась на бортпроводника и устроилась в S7. Сейчас Юлия работает в бизнес-авиации и летает на одном бизнес-джете уже семь лет. Читайте в материале НГС, чем отличается работа в пассажирской авиакомпании от деловой авиации и с какими ограничениями сталкиваются сотрудники.

Из юриста в бизнес-авиацию

35-летняя Юлия родилась в Новосибирске, здесь же отучилась на юриста и мечтала стать судей. Несколько лет девушка отдала госслужбе, после по приглашению устроилась менеджером в строительную компанию, где проработала до переезда. В 2014 году Юлия резко решила все изменить: переехала в Москву, подала резюме в S7 и там же отучилась на бортпроводника. Обучение и все комиссии прошла за пару месяцев, сначала летала, как стажер, а уже потом как бортпроводник.

— Мысль пойти в авиацию родилась абсолютно спонтанно. Я понимала, что не хочу рутины и пять дней в неделю ездить в офис. Хотелось расширить границы, посмотреть мир, сыграло и любопытство, — рассказывает Юлия в беседе с корреспондентом НГС.

Родным сибирячка о планах не говорила, она вспоминает, что родители узнали обо все уже в тот момент, когда собеседование в S7 прошло успешно. Мама почти не удивилась, она подозревала, что Юлия резко все поменяет, в том числе, род деятельности.

— После собеседования папа рассказал мне, что в молодости хотел быть пилотом, но почему-то не осуществил свою мечту. Отчасти я исполнила его мечту летать, — считает Юлия.

На одном бизнес-джете стюардесса летает уже семь лет Источник: предоставлено Юлией











Проработав три года в S7, стюардесса ушла из авиакомпании. Уже семь лет она летает на одном бизнес-джете. Деловая авиация, объясняет Юлия — это частные самолеты, случайных людей на борту не бывает. По словам бортпроводницы, нет и определенного графика, как в пассажирской авиации, экипаж отправляется в рейс тогда, когда хочет владелец самолета и туда, куда ему необходимо. Узнать о полете экипаж может порой за один день, но при этом времени на подготовку всегда хватает. На борту обычно сам владелец и его гости, их всех знает команда, да и команду тоже знают все.

В бизнес-авиацию Юлия также попала после обучения, при этом сначала пришлось пройти кастинг. Несколько месяцев стюарды не только изучают поведение в нештатных ситуациях и строение самолета, но и обучаются этикету, психологии, сервировке и мастерству сомелье. Например, на борту важно красиво подать еду: несмотря на то, что она и так изысканная, блюдо важно правильно преподнести.

Как только учеба закончилась, вспоминает Юлия, она подала резюме в несколько компаний, прошла собеседования и выбрала одну из них.

— На одном и том же самолете летаю уже семь лет. Работа спокойнее, чем на регулярных рейсах, нет большого потока людей, всегда одни и те же пассажиры, — делится Юлия. — Это комфортнее, потому что ты знаешь, с кем летишь и понимаешь, какой нужен подход к пассажирам.

Благодаря работе стюардесса посетила десятки стран, путешествует Юлия и во время своего отпуска Источник: предоставлено Юлией











Из плюсов работы стюардесса также называет количество часов в небе: полетов в деловой авиации меньше, а разворотных рейсов почти не бывает.

Разглашать свою зарплату и то, с кем летаешь — запрещено. Девушка отмечает, что бизнес-авиации зарплата чуть выше, чем на регулярных рейсах.

В S7, вспоминает бортпроводница, в среднем в месяц было не более 80 часов полетов, из этого строился и график. Как правило, стюарды работают шесть дней в неделю, перелеты могут быть как дневные, так и ночные. Обязательно после ночного перелета был свободный день, чтобы сотрудники могли отоспаться.

— Изначально при поступлении на летную профессию нас предупреждали, что если есть слабые места в организме, болезни обострятся. У нас тотальная медицинская проверка, поэтому явные проблемы со здоровьем исключены, — отмечает Юлия.

Режим в любом случае сбивается, рассказывает стюардесса, а после работы всегда необходим отдых. У каждого он свой: одни ходят на массаж или в спа, другие отсыпаются, сама сибирячка предпочитает путешествия.

— Даже, работая в авиакомпании с ограниченным числом выходных, я умудрялась брать билет и на пару дней улетать в другие города и страны. Для меня это лучшее восстановление, — смеется Юлия.

На работе, рассказывает стюардесса, есть строгие требования, бортпроводники всегда должны выглядеть идеально. И если в пассажирской авиакомпании следили даже за размером сережек и количеством колец на руках, а за нарушения могли оштрафовать, то в деловой авиации все проще: сотрудник должен выглядеть опрятно, и неважно, какой у него цвет ногтей и есть ли татуировки на видимых частях тела.

— В бизнес-авиации ты делаешь упор на то, что на твой взгляд позволительно или нет, ограничений по цвету лака и волос — нет. Несмотря на это у нас всегда нейтральный маникюр, невызывающий макияж, уложенные волосы. Ты должен выглядеть идеально, — рассказывает бортпроводница.

Юлия отмечает, что всегда выглядеть хорошо для нее не трудно, подобное уже вошло в привычку и оказалось полезным в привычной жизни.

10 лет полетов и 43 страны

За 10 лет полетов, рассказывает Юлия, никаких из ряда вон ситуаций не было, девушка считает, что ей повезло. Пассажиры на регулярных рейсах бывали разные, поэтому бортпроводникам приходится быть более внимательными. Например, в S7 команда оценивает состояние пассажира, как физическое, так и психологическое, при входе в самолет. В деловой авиации иначе — пассажиров экипаж всегда знает и понимает, что никаких непредвиденных ситуаций не произойдет.

Сейчас, по словам бортпроводницы, частные самолеты в основном летают по России, Турции, ОАЭ и ближнему зарубежью, например, в Казахстан, Узбекистан и Белоруссия. За время работы стюардесса посетила десятки стран, а вместе с отпуском — 43. Больше всего Юлии запомнились Африка, Мьянма и Алжир, там, по ее словам, не так много туристов, и люди живут иначе, чем в Росси: другой менталитет, климат и образ жизни.

— Во время отпуска я тоже летаю, но как пассажир, — объясняет Юлия. — Всегда интересно посмотреть что-то новое, увидеть то, куда по работе не долетел.

После перелета в бизнес-джете экипаж обычно гуляет по городу, время позволяет. В S7, например, с этим были большие трудности, в тот момент, когда Юлия работала в авиакомпании, командировок было мало, в основном экипаж летал в разворотные рейсы — прилетели и улетели обратно.

Юлия не жалеет, что ушла с работы в офисе и решила стать стюардессой, за 10 лет мыслей о том, чтобы уйти из авиации, у нее не было Источник: предоставлено Юлией











Экипаж, говорит девушка, постоянно проходит обучение, как в пассажирских авиакомпаниях, так и в деловой авиации. В последнем к этому относятся строже — бортпроводники должны развиваться всегда и разбираться в разных сферах.

— Частный борт — это мой второй дом. В команде летает два пилота, инженер и я, если пассажиров больше пяти-шести, то летаем вместе с помощницей. Мы как одна большая семья, за столько лет привыкли друг к другу, — смеется стюардесса.

За годы работы авиация Юлии не наскучила, она признается, что даже в мыслях не было уйти из профессии. Многие коллеги, по ее словам, когда перестают летать, скучают по самолетам, тоскуют по небу и порой возвращаются.

— У нас говорят: «если ты попал в авиацию, то ты никогда не сможешь с ней распрощаться», — говорит стюардесса.